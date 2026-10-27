Après une première annonce réservée à la Corée du Sud, les Galaxy Buds On pourraient bientôt arriver sur les marchés internationaux. De nouvelles références repérées chez plusieurs revendeurs européens suggèrent une commercialisation dans la première moitié de décembre.

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Samsung n’a toutefois pas encore confirmé de lancement mondial ni de communiqué de calendrier officiel pour l’Europe ou les États-Unis.

En parallèle, des animations à 360 degrés dévoilées par The Cipher Project offrent un aperçu détaillé du design de ces écouteurs à oreilles libres (open-ear). Leur arrivée sur de nouveaux marchés permettrait à Samsung d’élargir sa gamme audio avec un format différent de celui de ses écouteurs intra-auriculaires traditionnels.

Galaxy Buds On : des prix européens autour de 200 francs suisses

Selon les informations rapportées par SammyGuru, les Galaxy Buds On sont apparus dans les catalogues de plusieurs distributeurs européens, notamment en Suisse. Les prix affichés se situeraient entre 179 et 199 francs suisses. Le tarif le plus élevé pourrait correspondre au prix public conseillé, tandis que le montant inférieur refléterait une remise commerciale.

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En Corée du Sud, Samsung a annoncé un prix de 299 000 wons, soit environ 200 euros après conversion directe. Si les écouteurs arrivaient en France, un tarif de 200 euros est évoqué, mais il ne s’agit pour l’instant que d’une estimation.

La présence de ces références chez des revendeurs constitue un indice d’un lancement européen potentiel, mais pas une confirmation de disponibilité. La situation est encore plus incertaine pour les États-Unis, où aucun signe concret de commercialisation n’a été relevé dans les informations disponibles.

Un design open-ear révélé sous tous les angles

Les animations publiées par The Cipher Project montrent les Galaxy Buds On et leur boîtier de recharge sous différents angles. Les écouteurs adoptent une conception à oreilles libres, qui permet de conserver davantage de contact avec les sons environnants qu’avec des modèles intra-auriculaires classiques.

Le boîtier semble présenter une forme cubique aux angles arrondis, proche de celle associée aux Galaxy Buds 4. Son couvercle transparent laisse apparaître les écouteurs à l’intérieur, tandis que l’espace disponible accueille leur structure incurvée. Ces animations donnent une idée plus précise de l’ensemble, même si elles ne remplacent pas un examen du produit commercialisé.

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Le format open-ear répond à des usages particuliers, notamment pour les personnes qui souhaitent écouter de la musique tout en restant attentives à leur environnement. En revanche, le confort, la tenue et la qualité sonore dépendront de l’ajustement et des performances réelles des écouteurs, qui restent à évaluer.

L’écosystème Samsung comme argument de vente

Le design ne sera probablement pas le seul critère déterminant. Comme pour d’autres accessoires de la marque, l’intérêt des Galaxy Buds On pourrait aussi dépendre des fonctions disponibles lorsqu’ils sont associés à un smartphone Galaxy. Samsung a régulièrement développé des intégrations spécifiques entre ses appareils afin de renforcer l’intérêt de son écosystème.

Les réactions observées sur Reddit montrent toutefois que l’engouement pour le format open-ear ne se traduit pas nécessairement par une adhésion immédiate à ce modèle précis. Certains utilisateurs évoquent notamment les Galaxy Buds Live, lancés en 2020, dont ils regrettent l’absence de successeur direct.

Pour Samsung, l’enjeu sera donc de proposer autre chose qu’un design distinctif : une expérience suffisamment convaincante en matière de confort, de son et de fonctionnalités pour se démarquer des modèles concurrents. La confirmation du lancement international, les prix officiels et les fonctions réservées aux smartphones Galaxy permettront d’y voir plus clair.