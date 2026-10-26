Samsung prépare peut-être une nouvelle catégorie d’écouteurs sans fil destinée aux sportifs. Baptisé Galaxy T1 et identifié sous la référence SM-R545, ce modèle vient d’obtenir une certification réglementaire en Corée du Sud. Plusieurs indices suggèrent que le constructeur souhaite compléter sa gamme audio avec un format mieux adapté à la course à pied et aux entraînements intensifs.

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Le Galaxy T1 franchit une nouvelle étape réglementaire

L’Agence nationale sud-coréenne de recherche radio (National Radio Research Agency) a récemment certifié le Galaxy T1 en tant que casque Bluetooth. Le dossier indique que sa fabrication est prévue en Chine et au Vietnam. Le même appareil avait déjà reçu, environ un mois auparavant, une autorisation du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

Ces validations ne constituent pas une annonce officielle, mais elles indiquent que le projet progresse. Des rumeurs circulent depuis juin au sujet de ces écouteurs à crochet, initialement évoqués dans la chaîne d’approvisionnement sous le nom de code Galaxy Buds Canal 5. L’appellation Galaxy T1 laisse désormais penser qu’il pourrait s’agir d’une gamme distincte plutôt que d’une nouvelle déclinaison des Galaxy Buds existants.

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Un maintien renforcé pour les activités sportives

Les informations repérées précédemment dans des éléments logiciels décrivent un système de fixation qui entoure l’oreille externe. Cette conception vise à maintenir les écouteurs en place pendant les mouvements, sans dépendre uniquement d’une insertion profonde dans le conduit auditif. Elle pourrait ainsi répondre aux besoins des utilisateurs qui courent, fréquentent une salle de sport ou pratiquent des activités nécessitant un maintien particulièrement fiable.

Les mêmes références évoquent des commandes tactiles personnalisables par pression prolongée sur chaque écouteur, ainsi qu’une fonction de test d’ajustement. Les capacités de la batterie seraient également déjà identifiées : environ 63 mAh par écouteur et 595 mAh pour le boîtier de recharge. Ces chiffres proviennent toutefois de données logicielles rapportées et ne correspondent pas encore à des caractéristiques officiellement confirmées par Samsung.

Une approche différente des Galaxy Buds On

Le Galaxy T1 se distinguerait des Galaxy Buds On, présentés par Samsung en octobre 2026. Ces derniers reposent sur un système ouvert à fixation par clip et doivent initialement être commercialisés en Corée du Sud. Le T1 miserait plutôt sur un crochet entourant l’oreille, avec un positionnement davantage orienté vers les activités sportives dynamiques.

Cette différence de conception pourrait permettre à Samsung de couvrir plusieurs usages : une écoute ouverte pour ceux qui souhaitent rester attentifs à leur environnement, et un maintien renforcé pour les entraînements où la stabilité compte davantage. Reste à savoir si le Galaxy T1 proposera également des fonctions spécifiquement pensées pour le sport au-delà de son système de fixation.

Une sortie possible début 2027

Samsung pourrait présenter le Galaxy T1 au début de l’année 2027, éventuellement en parallèle de la future série Galaxy S27. Un lancement indépendant ou une commercialisation à une autre période restent néanmoins possibles. À ce stade, aucune date officielle, aucun prix et aucune liste définitive de caractéristiques n’ont été communiqués.

Les certifications successives donnent davantage de consistance au projet, sans garantir pour autant son calendrier commercial. Si Samsung confirme ce modèle, le Galaxy T1 pourrait marquer une nouvelle étape dans sa stratégie audio, en ciblant plus directement les utilisateurs qui recherchent des écouteurs capables de rester en place pendant l’effort.