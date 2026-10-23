Microsoft poursuit ses efforts pour rendre le développement logiciel accessible au-delà des seuls développeurs. L’entreprise commence à déployer Copilot Code, un agent de programmation intégré à sa nouvelle application Copilot, qui permet de créer des applications, des tableaux de bord, des outils de suivi et des automatisations à partir de simples instructions en langage naturel.

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Présenté le mois dernier comme l’un des trois piliers de la nouvelle expérience Copilot, cet outil vise notamment les professionnels qui souhaitent transformer un problème rencontré au travail en une solution logicielle fonctionnelle, sans nécessairement maîtriser la programmation. Son déploiement a commencé dans le cadre du programme Frontier de Microsoft.

Décrire un besoin pour obtenir une application

Le fonctionnement de Copilot Code repose sur une idée simple : l’utilisateur explique ce qu’il souhaite construire, et l’agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche se charge de produire une première version. Il peut s’agir d’une application métier, d’un tableau de bord, d’un outil de suivi, d’un workflow ou encore d’une automatisation destinée à simplifier une tâche répétitive.

L’outil peut également s’appuyer sur Work IQ, la technologie de Microsoft conçue pour exploiter le contexte professionnel. Celle-ci peut mobiliser des informations issues des e-mails, des réunions, des documents, des conversations et des données connectées afin de mieux comprendre les besoins de l’utilisateur.

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Cette approche doit notamment aider à compléter les informations manquantes dans la demande initiale. Plutôt que de partir d’un cahier des charges détaillé, l’utilisateur peut commencer par décrire son problème, puis laisser Copilot Code proposer une solution à affiner progressivement.

Modifier et enrichir une application sans repartir de zéro

Une fois la première version générée, l’utilisateur peut demander des modifications en langage naturel. Il devient ainsi possible d’ajouter des visualisations, de faire évoluer la logique métier ou de connecter de nouvelles sources de données sans reconstruire l’application depuis le début.

Pour les utilisateurs qui souhaitent aller plus loin, Microsoft prévoit également un accès au code sous-jacent. Ils pourront le modifier directement, travailler avec des fichiers locaux et utiliser un terminal. Copilot Code ne se limite donc pas à une interface fermée dans laquelle il serait impossible d’intervenir sur le résultat produit.

Cette combinaison entre instructions en langage naturel et accès au code permet de commencer avec une approche simple, puis de gagner en contrôle lorsque le projet devient plus exigeant. Elle s’adresse aussi bien aux professionnels qui veulent créer rapidement un outil interne qu’aux utilisateurs disposant déjà de compétences techniques.

Du prototype à un projet logiciel partagé

Les applications créées avec Copilot Code peuvent fonctionner localement ou être publiées dans l’environnement cloud géré par Microsoft. Elles peuvent ensuite être partagées au sein d’une organisation, ce qui ouvre la voie à des usages dépassant le cadre d’un prototype personnel.

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Lorsqu’un projet prend de l’ampleur, il est également possible de le connecter à un nouveau dépôt GitHub ou à un dépôt existant. Copilot Code peut alors préparer une demande de fusion sous la forme d’une pull request en brouillon, afin que le projet puisse être repris et examiné dans un processus de développement logiciel plus classique.

Cette étape est importante pour les entreprises. Un outil initialement conçu pour répondre rapidement à un besoin individuel peut progressivement devenir un projet collectif, nécessitant des contrôles, une maintenance et l’intervention de développeurs.

Copilot Code et GitHub Copilot : deux usages différents

Microsoft précise que Copilot Code et GitHub Copilot reposent sur la même technologie agentique sous-jacente, mais qu’ils ne ciblent pas le même public.

Copilot Code vise les personnes qui partent d’un problème professionnel et veulent construire une solution, même sans expérience en programmation. L’outil cherche à réduire les obstacles entre une idée et une première application fonctionnelle.

GitHub Copilot s’adresse davantage aux développeurs qui doivent travailler sur le code, structurer un projet et assurer son évolution technique. Si une application créée avec Copilot Code devient suffisamment complexe pour nécessiter un véritable travail d’ingénierie, les équipes peuvent ainsi reprendre le projet dans l’environnement de développement adapté.

Avec Copilot Code, Microsoft veut donc rapprocher la création d’applications des outils bureautiques et collaboratifs déjà utilisés en entreprise. L’enjeu sera de permettre aux utilisateurs de produire rapidement des solutions utiles, tout en facilitant leur transfert vers des pratiques de développement plus rigoureuses lorsque les besoins évoluent.