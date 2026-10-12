Microsoft s’apprête à faire évoluer ses abonnements Microsoft 365 Famille et Premium en ouvrant davantage ses fonctionnalités d’intelligence artificielle aux membres d’un même forfait. Jusqu’à présent, les avantages liés à Copilot étaient essentiellement réservés au titulaire principal de l’abonnement, même lorsque celui-ci était partagé avec plusieurs personnes. Cette restriction devrait bientôt disparaître : jusqu’à six utilisateurs pourront bénéficier des fonctions d’IA incluses dans leur formule.

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Toutefois, cette évolution s’accompagnera d’un changement important pour OneDrive. Microsoft prévoit de remplacer les 1 To de stockage individuel par personne par une enveloppe commune de 2 To pour l’ensemble de l’abonnement. Une modification qui pourrait pénaliser les familles ayant besoin de beaucoup d’espace, même si elle offre davantage de souplesse pour répartir le stockage entre les membres.

Les changements seront déployés progressivement au cours des prochains mois. La modification du stockage dans le cloud interviendra, elle, après le premier renouvellement suivant le 2 mai 2027.

Copilot arrive pour tous les membres de Microsoft 365 Famille

Jusqu’à présent, Microsoft permettait de partager les applications Office et l’espace OneDrive d’un abonnement Microsoft 365 Famille, mais les fonctionnalités avancées de Copilot restaient réservées au titulaire principal. Cette limitation devrait prochainement évoluer.

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Selon un courriel envoyé aux abonnés et consulté par The Verge, Microsoft prévoit d’étendre les avantages liés à l’IA aux autres membres des formules Famille et Premium. Un abonnement pourra ainsi donner accès à Copilot pour jusqu’à six personnes au total, soit le titulaire et cinq autres utilisateurs.

Microsoft prévoit également de permettre aux titulaires de gérer l’accès aux fonctionnalités d’IA pour les membres les plus jeunes de leur famille. Cette possibilité devrait faciliter l’utilisation de Copilot dans un cadre familial, tout en laissant aux responsables de l’abonnement davantage de contrôle sur les fonctions accessibles.

Le partage de Copilot rapprocherait ainsi les avantages liés à l’IA du fonctionnement actuel des applications Office et du stockage en ligne. Chaque membre conserverait son propre compte et ses fichiers personnels.

Une enveloppe d’utilisation de l’IA plus flexible

Microsoft prévoit également de revoir la manière dont les abonnés consomment les fonctionnalités avancées de Copilot. Les limites individuelles associées à différentes fonctions devraient laisser place à une enveloppe commune d’utilisation de l’IA.

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L’objectif affiché est de permettre aux abonnés de consacrer cette capacité aux fonctionnalités avancées qu’ils utilisent le plus. Microsoft indique également qu’il sera possible d’acheter davantage de capacité lorsque les limites incluses dans l’abonnement seront atteintes.

Cette évolution pourrait simplifier la gestion des usages, mais elle soulève aussi une question concernant le coût réel de l’IA. Selon les habitudes de chaque utilisateur, une enveloppe commune pourrait être plus avantageuse ou, au contraire, conduire certains abonnés à acheter des capacités supplémentaires.

Microsoft n’a pas précisé dans les informations disponibles le volume exact de cette enveloppe ni les modalités détaillées de son éventuel dépassement. Il est donc trop tôt pour déterminer si ce changement sera globalement favorable aux abonnés.

OneDrive : 2 To partagés au lieu de 1 To par personne

Le changement le plus sensible concerne probablement le stockage en ligne. Aujourd’hui, un abonnement Microsoft 365 Famille permet à chaque membre éligible de disposer de 1 To de stockage OneDrive. Avec la nouvelle formule, Microsoft prévoit de remplacer cette répartition par une capacité totale de 2 To partagée entre tous les membres.

Cette approche peut être avantageuse pour une famille dont les besoins sont très inégaux. Une personne qui utilise peu de stockage pourrait laisser davantage d’espace à un autre membre qui conserve de nombreuses photos, vidéos ou archives.

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En revanche, le changement pourrait devenir pénalisant pour les familles qui exploitent déjà plusieurs téraoctets au total. Six utilisateurs disposant chacun de 1 To peuvent actuellement atteindre une capacité cumulée théorique de 6 To. Une enveloppe commune de 2 To représente donc une réduction importante de la capacité potentielle.

Microsoft présente cette évolution comme un moyen de rendre le stockage plus flexible. Mais elle pourrait également inciter certains abonnés à acheter de l’espace supplémentaire lorsque l’enveloppe commune ne suffit plus.

La modification ne sera pas immédiate : elle doit s’appliquer après le premier renouvellement de l’abonnement suivant le 2 mai 2027. Microsoft indique par ailleurs que certains abonnés existants, dans les marchés éligibles, pourraient bénéficier d’un bonus de stockage transitoire. L’entreprise prévoit également un accompagnement pour les familles qui utilisent de grandes quantités d’espace.

Microsoft 365 Premium : un abonnement à 22 euros par mois

Ces changements interviennent environ un an après le lancement de Microsoft 365 Premium, une formule proposée à 22 euros par mois sur le marché français. Elle regroupe les avantages de Microsoft 365 Famille et de Copilot Pro.

L’ouverture des fonctionnalités d’IA aux autres membres pourrait renforcer l’intérêt de cet abonnement pour les familles qui souhaitent partager les outils de productivité de Microsoft. Mais la réduction de la capacité de stockage individuelle pourrait compliquer le calcul du rapport qualité-prix pour certains foyers.

Le résultat dépendra donc des usages. Les familles qui souhaitent surtout bénéficier de Copilot à plusieurs pourraient apprécier cette évolution, tandis que celles qui utilisent intensivement OneDrive devront surveiller leur consommation et les éventuels coûts supplémentaires.

Microsoft cherche ainsi à rendre son offre d’IA plus accessible tout en modifiant un avantage historique de ses abonnements familiaux. L’ouverture de Copilot à tous les membres est une évolution bienvenue, mais la nouvelle limite de stockage partagée pourrait bien être le principal point de friction lors du renouvellement.