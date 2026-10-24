Honor étend sa gamme gaming WIN avec la Honor WIN Pad, sa première tablette conçue spécifiquement pour le jeu vidéo. Présentée aux côtés des smartphones WIN 2, WIN RT2 et WIN Turbo2, elle associe un écran OLED de 8,4 pouces pouvant atteindre 240 Hz, une puce Snapdragon haut de gamme et un système de refroidissement actif intégré.

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Avec sa batterie de 10 000 mAh, sa recharge rapide de 66 W et ses réglages logiciels dédiés aux joueurs, la WIN Pad vise un public qui recherche une machine de jeu portable plutôt qu’une tablette polyvalente classique. Elle est proposée en Chine à partir de 4 499 yuans, avec des tarifs promotionnels plus bas grâce à des offres temporaires et aux subventions nationales.

Le dossier complet Smartphones Honor Win 2 et Win RT 2 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle série gaming

Un écran OLED de 8,4 pouces pouvant atteindre 240 Hz

La Honor WIN Pad mise sur un écran OLED de 8,4 pouces affichant une définition de 2 304 × 1 440 pixels, soit une densité annoncée de 324 pixels par pouce. La dalle peut atteindre un taux de rafraîchissement de 240 Hz dans plus de 40 jeux compatibles. Des modes natifs à 185 Hz et 165 Hz sont également disponibles pour un nombre comparable de titres.

Honor annonce une luminosité de pointe de 6 000 nits et un rapport écran-façade de 93 %. Ces chiffres restent des données constructeur : la luminosité maximale ne signifie pas nécessairement que l’écran atteint ce niveau sur toute sa surface ou dans toutes les conditions d’utilisation.

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Le taux de rafraîchissement élevé vise notamment les jeux compétitifs, dans lesquels la fluidité des animations et la réactivité des commandes peuvent contribuer au confort de jeu. La possibilité d’adapter la fréquence à différents titres permet également de privilégier les performances lorsque le jeu le prend en charge.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement actif

La tablette embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, accompagné d’un ventilateur turbo tournant à 15 000 tours par minute. Selon Honor, ce système de refroidissement actif peut réduire la température de l’appareil de jusqu’à 8 °C.

Ce dispositif doit aider à maintenir des performances plus stables pendant les sessions prolongées, lorsque le processeur est fortement sollicité. Le refroidissement actif distingue la WIN Pad de nombreuses tablettes classiques, qui s’appuient principalement sur une dissipation passive de la chaleur.

Honor ajoute deux moteurs linéaires sur l’axe X pour améliorer les retours haptiques. Ces vibrations peuvent renforcer les sensations dans les jeux compatibles, notamment lors des tirs, des impacts ou d’autres événements nécessitant un retour physique.

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Une batterie de 10 000 mAh pour les longues sessions

La WIN Pad intègre une batterie de 10 000 mAh, une capacité importante pour un appareil de ce format. Elle prend en charge la recharge rapide filaire de 66 W ainsi que la recharge inversée de 27 W, qui permet d’alimenter un autre appareil compatible.

Honor annonce également une séparation des fonctions de charge et de décharge. Cette gestion de l’alimentation vise à permettre de poursuivre les sessions de jeu tout en limitant la sollicitation de la batterie. Son intérêt concret dépendra toutefois du comportement du système en utilisation réelle et des conditions thermiques.

La capacité élevée devrait contribuer à prolonger les sessions loin d’une prise électrique. L’autonomie réelle restera néanmoins liée au jeu utilisé, à la fréquence d’affichage, à la luminosité et à l’activité du ventilateur.

Geek Center : des profils pour personnaliser les performances

Honor accompagne son matériel d’un nouvel espace logiciel baptisé Geek Center. Celui-ci permet de personnaliser plusieurs paramètres, notamment le taux de rafraîchissement de l’écran, la taille de l’analyse de la mémoire et la protection lorsque le niveau de batterie devient faible.

Les réglages peuvent être enregistrés dans des profils locaux, afin de retrouver rapidement une configuration adaptée à chaque jeu ou à chaque situation. Un mode « Full Throttle » est également prévu pour privilégier les performances lorsqu’un titre exige davantage de puissance.

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Cette approche donne aux utilisateurs un contrôle plus fin sur le comportement de la tablette. Elle peut être intéressante pour ceux qui souhaitent arbitrer entre fluidité, consommation énergétique et gestion de la température, même si les gains réels dépendront des jeux et des paramètres retenus.

Prix et disponibilité de la Honor WIN Pad

La tablette est commercialisée en Chine en deux configurations. Des offres limitées dans le temps et des subventions nationales réduisent temporairement les prix annoncés.

Configuration Prix standard Prix promotionnel annoncé 12 Go de RAM + 256 Go 4 499 yuans 3 699 yuans 16 Go de RAM + 512 Go 5 499 yuans 4 699 yuans

Ces tarifs promotionnels sont liés au marché chinois et ne permettent pas de déduire un éventuel prix européen. Honor n’a pas communiqué de date de commercialisation internationale.

Avec son écran OLED à haute fréquence, son processeur haut de gamme, son ventilateur intégré et sa batterie de 10 000 mAh, la WIN Pad se positionne comme une tablette spécialisée dans le jeu mobile. Son intérêt dépendra notamment de la compatibilité des titres avec les modes 240 Hz et de l’efficacité réelle du refroidissement sur la durée.