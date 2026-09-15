L'introduction potentielle de nouvelles options, dont une formule avec publicité et des forfaits multijoueur dissociés.

L'arrêt pressenti des sorties « day one » pour réduire les tarifs de l'abonnement d'environ 3 dollars par mois.

Microsoft envisagerait une refonte complète des formules du Xbox Game Pass à l'horizon 2027.

Microsoft préparerait une importante refonte du Xbox Game Pass en 2027, avec un changement particulièrement majeur : la disparition des jeux disponibles dans l’abonnement dès leur lancement.

Selon des informations publiées sur ResetEra, Microsoft envisagerait de réduire le prix du Game Pass d’environ 3 dollars par mois en contrepartie de l’abandon des sorties « day one ». Le changement pourrait intervenir entre février et avril 2027, ce qui ferait potentiellement de Fable, attendu le 23 février, l’un des derniers grands jeux Xbox proposés dès sa sortie dans le service.

La nouvelle offre pourrait notamment comprendre un abonnement avec publicité à 12,99 dollars par mois et une formule sans publicité à 19,99 dollars par mois, ou 239,99 dollars par an.

Microsoft envisagerait également de séparer le Xbox Cloud Gaming du Game Pass. Le streaming deviendrait une option facturée notamment 5,99 dollars pour 25 heures d’utilisation. Une formule familiale à 5,99 dollars supplémentaires par mois serait également envisagée.

Enfin, un abonnement consacré uniquement au multijoueur en ligne coûterait 10,99 dollars par mois, tandis qu’une formule à 14,99 dollars combinerait multijoueur et accès au catalogue Game Pass.

Ces informations restent à prendre avec précaution : Microsoft n’a annoncé aucun de ces changements et le calendrier pourrait encore évoluer.

Si la suppression des sorties dès le premier jour se confirme, elle constituerait néanmoins un changement stratégique majeur pour le Game Pass, dont l’accès immédiat aux productions Xbox est devenu l’un des principaux arguments depuis plusieurs années.