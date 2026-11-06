Écouter un podcast, une musique douce ou des sons relaxants avant de s’endormir sans porter d’écouteurs et sans réveiller son partenaire : c’est la promesse du Baseus Sleep SK1. Ce nouvel appareil audio, lancé en Chine, adopte un format particulièrement original. Il ne se pose pas sur une table de chevet, mais se glisse directement sous l’oreiller pour diffuser le son à proximité de l’oreille.

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Proposé sur JD.com au prix de 184 yuans, soit environ 25 euros, le Sleep SK1 cible un usage bien précis : accompagner l’endormissement avec une diffusion sonore discrète, sans encombrer les oreilles.

Un haut-parleur plat de seulement 14 mm d’épaisseur

Le principal intérêt du Baseus Sleep SK1 réside dans ses dimensions. L’appareil mesure 16,5 cm de long pour seulement 14 mm d’épaisseur et affiche un poids de 44 grammes. Son profil plat est conçu pour rester discret sous un oreiller, y compris lorsque l’utilisateur dort sur le côté ou change de position pendant la nuit.

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Le boîtier bénéficie d’une finition mate et utilise des matériaux résistants au feu. Un choix intéressant pour un appareil électronique alimenté par batterie et placé sous une literie. Un petit écran numérique intégré sur le côté affiche l’heure au format 24 heures, le niveau de batterie et le mode de fonctionnement.

Contrairement à une enceinte Bluetooth classique, le Sleep SK1 ne repose pas sur des haut-parleurs traditionnels diffusant le son dans toute la pièce. Baseus utilise un système de transmission par micro-vibrations, avec deux transducteurs vibrants symétriques qui transmettent les ondes sonores à travers l’oreiller.

Un son dirigé pour ne pas réveiller son partenaire

Cette technologie de diffusion directionnelle doit permettre d’entendre clairement le contenu audio lorsque la tête repose sur l’oreiller, tout en limitant les fuites sonores vers l’extérieur. L’objectif est de préserver le calme de la chambre et d’éviter de déranger une personne dormant à proximité.

Toutefois, Baseus recommande d’utiliser le Sleep SK1 avec un oreiller de moins de 8 cm d’épaisseur. Le volume peut être ajusté lorsque l’oreiller est plus épais, mais l’efficacité de la transmission dépendra nécessairement de la literie utilisée.

La connexion Bluetooth 6.0 permet de diffuser de la musique, des podcasts et des livres audio depuis un smartphone. Un mode hors ligne est également prévu pour écouter des contenus sans avoir besoin de garder son téléphone connecté.

Bruit blanc, alarmes et autonomie de plus de 10 heures

Le Sleep SK1 ne se limite pas à la diffusion audio classique. Son application compagnon donne accès à plus de 100 pistes de bruit blanc et de sons d’ambiance, notamment la pluie, un feu de camp ou différents contenus ASMR.

L’utilisateur peut programmer des minuteries de sommeil de 30 à 120 minutes et configurer jusqu’à dix alarmes personnalisables. La diffusion directionnelle doit également permettre de se réveiller sans nécessairement perturber le sommeil de la personne partageant le lit.

Côté autonomie, Baseus annonce une batterie de 300 mAh capable d’assurer plus de dix heures de lecture continue. La recharge s’effectue par USB-C et nécessite environ deux heures pour une charge complète.

Une enceinte pensée pour un usage très particulier

Avec le Sleep SK1, Baseus explore une approche différente de l’audio personnel. Plutôt que de multiplier les fonctions d’une enceinte traditionnelle ou de proposer un nouvel écouteur sans fil, la marque cherche à répondre à un problème quotidien : profiter d’un contenu audio au moment du coucher sans porter de dispositif dans les oreilles.

Le concept pourrait intéresser les amateurs de podcasts, de livres audio et de sons relaxants. Il faudra toutefois vérifier dans la pratique le confort de l’appareil sous différents types d’oreillers, la qualité de la transmission sonore et surtout le niveau réel de discrétion pour une personne dormant à côté.

Pour l’instant, le Baseus Sleep SK1 est annoncé en Chine à environ 28 dollars. Aucune information n’est communiquée concernant une commercialisation en Europe.