Sony lance au Japon une PS5 vendue l’équivalent d’environ 310 euros. Annoncée le 13 octobre, cette PS5 Digital Edition Midnight Black sera proposée à 55 000 yens, un prix très inférieur à celui pratiqué en Europe. Les précommandes ouvrent le 20 octobre, pour une sortie prévue le 19 novembre 2026.

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La date n’a rien d’un hasard : elle correspond au lancement de GTA 6. Sony cherche à relancer sa console sur un marché japonais dominé par Nintendo, alors qu’en France, la PS5 Digital Edition coûte 599,99 euros depuis la hausse d’avril.

Ce modèle à prix cassé n’est toutefois pas une bonne affaire pour les joueurs français. Sony l’a conçu pour qu’il ne puisse être utilisé qu’au Japon.

PS5 au Japon : 55 000 yens, précommandes le 20 octobre

La PS5 Digital Edition Midnight Black, référence CFI-2200B02S, sera vendue 55 000 yens toutes taxes comprises, soit environ 310 euros au taux de change actuel. Elle sera disponible chez les revendeurs PlayStation et sur les sites marchands japonais à partir du 19 novembre.

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Techniquement, rien ne change par rapport à la PS5 Digital Edition classique : même SSD de 825 Go, même manette DualSense, mêmes performances. Seul le coloris noir intégral la distingue. Sony propose en parallèle un lecteur de disque assorti, vendu 11 980 yens, pour ceux qui veulent profiter des jeux en boîte.

Ce n’est pas la première fois que Sony adopte cette stratégie. Un premier modèle japonais au même prix était sorti en novembre 2025. Aucun déploiement en dehors du Japon n’a été annoncé.

Une réponse au succès de la Nintendo Switch 2

Au Japon, Sony fait face à une concurrence particulièrement forte de Nintendo. La Switch 2 domine le marché local, et la PS5 y reste nettement moins répandue qu’en Europe ou aux États-Unis.

Faire coïncider la sortie de ce modèle avec celle de GTA 6 doit permettre à Sony de profiter de l’un des lancements les plus attendus de la décennie pour attirer de nouveaux joueurs. Le jeu de Rockstar ne sortira que sur PS5 et Xbox Series X|S, la Switch 2 n’étant pas concernée.

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Le prix agressif répond aussi à la faiblesse du yen, qui rend les produits importés plus chers pour les consommateurs japonais. Sans geste tarifaire, la PS5 aurait été encore plus difficile à vendre face à une console Nintendo moins coûteuse.

Pourquoi importer cette PS5 japonaise n’est pas une bonne idée ?

Face à un tel écart de prix, la tentation d’importer cette console est grande. Sony a pourtant pris ses précautions : la langue du système est verrouillée en japonais, et la console ne fonctionne qu’avec un compte PlayStation Network enregistré au Japon.

Concrètement, impossible d’utiliser son compte PSN français sur cette PS5. Les jeux achetés sur le PlayStation Store européen, l’abonnement PlayStation Plus et les sauvegardes associées au compte ne suivraient donc pas. Il faudrait repartir de zéro avec un compte japonais, dont la boutique, les prix et le support client sont pensés pour le Japon.

S’y ajoutent les frais d’importation. Les frais de port, les droits de douane et la TVA à 20 % appliquée à l’arrivée en France réduisent fortement l’écart avec le prix français. La garantie constitue un autre point faible : en cas de panne, un appareil acheté au Japon ne bénéficie pas du service après-vente de Sony en France.

En France, la PS5 reste à 599,99 euros

Les joueurs français n’ont pour l’instant aucune baisse de prix à espérer. Sony a augmenté le prix de toute la gamme de 100 euros en avril 2026 : la PS5 Digital Edition est passée à 599,99 euros, la PS5 standard à 649,99 euros et la PS5 Pro à 899,99 euros.

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Cette différence avec le Japon s’explique par des stratégies très différentes selon les marchés. En Europe, la PS5 est bien mieux installée qu’au Japon, et Sony n’a pas besoin de casser ses prix pour la vendre, surtout à l’approche de GTA 6.

Reste à savoir si Sony proposera des promotions en Europe pour les fêtes de fin d’année. Pour l’instant, rien n’indique qu’un modèle comparable à la version japonaise arrivera en France.