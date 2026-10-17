À l’heure où le smartphone est devenu le lecteur musical de référence, Sony continue de défendre une approche différente : celle d’un appareil dédié à l’écoute haute fidélité. Le constructeur japonais dévoile trois nouveaux Walkman haut de gamme, les NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 et NW-ZX900, conçus pour les audiophiles qui recherchent une expérience d’écoute distincte de celle offerte par un téléphone.

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Au programme, des matériaux premium, des composants audio spécialisés, une autonomie annoncée pouvant atteindre 40 heures et des fonctions de traitement sonore avancées. Mais cette ambition a un prix : le modèle le plus prestigieux, le NW-WM1ZM3, est annoncé à 4 999 euros.

Même le modèle le plus accessible de la nouvelle gamme dépasse les 1 800 dollars.

Trois Walkman pour les audiophiles exigeants

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Le NW-WM1ZM3 occupe le sommet de cette nouvelle gamme. Sony utilise un châssis usiné dans du cuivre presque pur, complété par une finition dorée. Même les vis bénéficient d’un revêtement doré, dans une approche qui mise autant sur la conception matérielle que sur le positionnement très haut de gamme du produit.

Selon Sony, le choix du cuivre contribuerait à produire des basses plus présentes, une scène sonore plus ample et des aigus plus propres. Le constructeur reprend également le câblage Kimber Kable utilisé sur son lecteur DMP-Z1, avec pour objectif de limiter les interférences et les bruits indésirables.

Les NW-WM1AM3 et NW-ZX900 adoptent une conception moins coûteuse. Les deux modèles WM1 associent un cadre en aluminium à un panneau arrière en cuivre plaqué or, tandis que le ZX900 reprend certains composants initialement introduits sur les modèles plus onéreux.

Les modèles WM1 bénéficient également d’une alimentation améliorée reposant sur deux condensateurs. Sony cherche ainsi à différencier ses appareils par les matériaux et les composants internes, plutôt que par la seule fiche technique.

Un traitement audio étendu au streaming Wi-Fi

Les trois Walkman peuvent convertir des fichiers musicaux classiques vers un format audio DSD haute résolution grâce à une technologie de traitement développée par Sony. La nouveauté annoncée est l’extension de cette fonction aux contenus diffusés en streaming par Wi-Fi.

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Cette évolution répond à une habitude désormais largement répandue : écouter de la musique via des services en ligne plutôt que télécharger systématiquement ses albums. Elle permet aux utilisateurs de profiter du traitement audio du Walkman sans se limiter à une bibliothèque de fichiers stockés localement.

Néanmoins, il faut distinguer l’upscaling d’une amélioration réelle de la qualité de la source. Le traitement peut modifier la manière dont le signal est restitué, mais il ne recrée pas automatiquement les informations absentes d’un enregistrement original. Le résultat dépendra notamment du contenu écouté, du casque utilisé et des préférences de l’auditeur.

Ces appareils s’adressent donc avant tout à ceux qui possèdent déjà un équipement audio exigeant et souhaitent contrôler plus finement leur expérience d’écoute.

Jusqu’à 40 heures d’autonomie

Sony annonce une autonomie confortable pour des lecteurs audio de cette catégorie. Les NW-WM1ZM3 et NW-WM1AM3 pourraient fonctionner jusqu’à 35 heures avec des fichiers MP3 et jusqu’à 31 heures en streaming.

Le NW-ZX900 ferait encore mieux, avec une autonomie annoncée de 40 heures en lecture MP3 et de 35 heures en streaming. Ces chiffres restent des valeurs communiquées par le fabricant : l’autonomie réelle dépendra notamment du volume sonore, des paramètres utilisés et des conditions de lecture.

Les trois modèles disposent également d’un écran destiné à faciliter la navigation dans la bibliothèque musicale et les réglages. Les NW-WM1ZM3 et NW-WM1AM3 intègrent une dalle de 5,5 pouces, contre 5 pouces pour le NW-ZX900.

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Des prix réservés à une clientèle très spécifique

C’est évidemment le prix qui risque de faire réagir. Le Sony NW-WM1ZM3 est annoncé à 4 999 euros, tandis que le NW-WM1AM3 coûte 2 499 euros. Le NW-ZX900, présenté comme le modèle le plus accessible, est affiché à 1 899,99 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France).

Les trois lecteurs peuvent être précommandés auprès de Sony. À ces niveaux de prix, Sony ne cherche clairement pas à remplacer le lecteur musical d’un utilisateur moyen. La cible est plutôt constituée d’audiophiles équipés de casques haut de gamme, sensibles aux détails de restitution et prêts à investir dans un appareil dédié.

La question de la différence audible entre les modèles se pose néanmoins. Des matériaux plus coûteux et des composants spécialisés ne garantissent pas à eux seuls une amélioration perceptible pour tous les utilisateurs. Il faudra des tests indépendants pour évaluer les performances réelles et déterminer si l’écart de prix se justifie à l’écoute.

Le smartphone reste largement suffisant pour la plupart des utilisateurs

Le lancement de ces nouveaux Walkman montre que Sony continue de miser sur un marché de niche, malgré la domination des smartphones et des services de streaming. Un lecteur dédié peut présenter un intérêt pour ceux qui souhaitent séparer leur musique du reste de leurs activités numériques ou utiliser un équipement audio spécialisé.

Mais pour la majorité des auditeurs, un smartphone associé à un bon casque ou à des écouteurs de qualité restera une solution bien plus abordable et polyvalente. Les nouveaux Walkman devront donc convaincre par une différence sonore réellement perceptible, et pas seulement par leur finition luxueuse.

Avec le NW-WM1ZM3 à près de 5 000 euros, Sony pousse en tout cas le concept du lecteur musical dédié dans une catégorie tarifaire rarement accessible au grand public. Une proposition qui assume pleinement son positionnement : l’écoute haute fidélité avant tout, quel qu’en soit le prix.