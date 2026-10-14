La version Nintendo Switch est limitée à 30 images par seconde.

Le jeu développé par Evil Empire obtient une moyenne de 86 sur Metacritic.

Les premiers tests de Castlevania: Belmont’s Curse sont tombés, et ils sont très bons : le jeu affiche une moyenne de 86 sur Metacritic, la meilleure note d’un Castlevania depuis près de vingt ans.

Il sort le 15 octobre sur PS5, Xbox Series, PC et Switch. Voici ce qu’en disent les critiques, son prix, et s’il faut l’acheter.

Un Castlevania signé par l’équipe de Dead Cells

Konami a confié le jeu à Evil Empire, le studio français qui a repris Dead Cells, avec Motion Twin en conseil. C’est un jeu d’action et d’exploration en 2D, dans la tradition des épisodes « metroidvania » de la série.

L’histoire se déroule à Paris en 1499 et suit Rose Belmont, une nouvelle héroïne de la célèbre lignée de chasseurs de vampires.

Ce que disent les tests

Le jeu obtient 86 sur Metacritic (85 sur PC, 88 sur Xbox Series) et 97 % des critiques le recommandent sur OpenCritic. TheGamer et ComicBook lui donnent 4,5/5, IGN et GamesRadar+ 4/5.

Les points forts : une exploration et des combats rapides et nerveux, une carte bien pensée pour suivre sa progression, une héroïne réussie et un scénario plus travaillé qu’à l’habitude.

Les réserves : certaines mécaniques jugées frustrantes, et des notes qui varient de 6 à 10. Une partie des critiques trouve que le jeu ne retrouve pas tout à fait le charme des épisodes classiques.

Les craintes des fans, qui redoutaient un Dead Cells déguisé, semblent largement levées : la plupart des tests saluent le respect de la série.

Prix et plateformes

Sortie : 15 octobre 2026.

Plateformes : PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam et Xbox) et Nintendo Switch.

Prix : 29,99 € en France, 39,99 € pour la Midnight Edition.

Performances : 60 images par seconde sur PS5, Xbox et PC, 30 sur Switch.

Langues : textes et sous-titres en français, voix en anglais et en japonais.

Une démo gratuite est disponible sur toutes les plateformes, et la sauvegarde est conservée dans le jeu complet.

Faut-il l’acheter ?

Oui, si vous aimez les Castlevania 2D ou les metroidvania : à ce prix, avec cette moyenne, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’automne. Si vous hésitez, lancez d’abord la démo, puisque votre progression sera conservée.

Sur Switch, l’affichage limité à 30 images par seconde est un compromis à connaître ; mieux vaut privilégier une autre console si vous avez le choix.