Polar enrichit les accessoires de son bracelet connecté Polar Loop avec un nouveau brassard conçu pour porter le capteur au niveau du biceps. Proposé à 29,90 euros, cet accessoire textile élastique vise à améliorer la stabilité des mesures de fréquence cardiaque pendant les entraînements intensifs.

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Une évolution attendue pour un appareil sans écran qui pouvait montrer ses limites lors des séances les plus exigeantes.

Polar Loop : un brassard pour les entraînements intensifs

Avec ce nouvel accessoire, Polar propose une alternative au port traditionnel au poignet. Le module de mesure optique se fixe désormais sur le haut du bras, au niveau du biceps, où il bénéficie d’une position plus stable pendant les mouvements rapides et les exercices sollicitant fortement les avant-bras.

Ce changement répond à une faiblesse relevée lors des tests du Polar Loop de deuxième génération. Si son format discret, son confort et l’absence d’abonnement obligatoire constituent des atouts, le suivi cardiaque pouvait perdre en fiabilité pendant les séances de HIIT, la musculation avec charges lourdes ou les exercices fractionnés.

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La flexion du poignet et la tension exercée sur la main lors de la prise d’haltères peuvent en effet perturber les mesures optiques. En déplaçant le capteur vers le biceps, Polar cherche à limiter ces interruptions et à fournir des relevés plus réguliers lorsque les mouvements deviennent particulièrement intenses.

Cette approche rappelle celle du Polar Verity Sense, un capteur optique destiné à être porté notamment sur le bras. Le nouveau brassard permet ainsi aux utilisateurs du Loop d’adapter le port du dispositif à leurs activités, sans devoir changer de modèle de suivi.

De nouveaux bracelets pour le quotidien

Polar accompagne ce lancement de nouveaux accessoires destinés à un usage plus classique. La marque propose notamment un bracelet magnétique en silicone réversible, doté de deux couleurs et conçu pour faciliter les ajustements. Il est affiché à 29,99 euros.

Une nouvelle collection de bracelets en cuir à tannage végétal complète également la gamme. Ces modèles visent davantage les occasions formelles et permettent de personnaliser le Loop au-delà des séances sportives.

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Le brassard et les nouvelles collections de bracelets sont disponibles dès maintenant, selon Polar.

Un correctif matériel, sans réponse aux limites logicielles

Ce nouvel accessoire améliore les possibilités d’utilisation du Polar Loop, en particulier pour les sportifs qui privilégient la précision du suivi cardiaque pendant les efforts intenses. Il répond à une limite matérielle concrète sans remettre en cause le positionnement du bracelet : un suivi discret, sans écran et sans abonnement.

Il ne règle toutefois pas toutes les critiques formulées à l’encontre de l’écosystème Loop. L’application Polar Flow, qui centralise les données et les informations d’entraînement, reste notamment un point faible relevé lors des tests. Le brassard constitue donc une amélioration ciblée, plutôt qu’une refonte de l’expérience proposée par Polar.

Pour les utilisateurs qui pratiquent régulièrement la musculation ou le fractionné, cet accessoire pourrait néanmoins rendre le Loop plus adapté à leurs besoins, à condition que le port au biceps leur convienne.