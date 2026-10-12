Google officialise le Fitbit Edge, un bracelet connecté qui vient compléter sa gamme de wearables entre le Fitbit Air et la Pixel Watch 5. Avec son écran OLED, son GPS amélioré et ses fonctions avancées de suivi de la santé, il s’adresse à ceux qui veulent conserver les informations essentielles d’une montre connectée sans porter un modèle plus imposant. Il vient également prendre la relève du Fitbit Charge 6, avec quelques compromis qui pourraient faire débat.

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Affiché à 179,99 euros, le Fitbit Edge coûte 20 euros de plus que le Charge 6. Google inclut toutefois trois mois d’abonnement à Health Premium. Le bracelet mise notamment sur une autonomie d’environ une semaine, un capteur ECG et un suivi automatique des activités enrichi, tout en conservant un format compact.

Fitbit Edge : un écran OLED plus grand et une autonomie d’une semaine

Le Fitbit Edge adopte un écran OLED 46 % plus grand que celui du Fitbit Charge 6. Son design s’inspire davantage des dernières montres connectées de Google, avec une interface organisée autour de widgets et une présentation qui rappelle celle de la Pixel Watch 5. Il conserve néanmoins un format de bracelet, avec une épaisseur de 11,5 mm et un bouton physique sur le côté.

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Contrairement à la Pixel Watch, l’appareil ne fonctionne pas sous Wear OS. Il utilise une version remaniée de Fitbit OS, pensée pour afficher rapidement les informations importantes sans multiplier les fonctions d’une montre connectée classique.

Google annonce environ 7 jours d’autonomie sur une charge. Cette durée tombe à deux jours lorsque l’écran permanent est activé. Le bracelet reprend le chargeur propriétaire du Fitbit Air et peut récupérer environ une journée d’utilisation après seulement cinq minutes de recharge. Une charge complète nécessite environ 90 minutes.

Le Fitbit Edge bénéficie par ailleurs d’une certification IP68 et d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM. Il peut donc être utilisé pour la natation, tout en offrant une protection contre la poussière et les immersions dans les conditions prévues par sa certification.

ECG, température cutanée et suivi de plus de 100 activités

Le suivi de la santé constitue l’un des principaux arguments du Fitbit Edge. Il embarque un capteur ECG destiné notamment à détecter des signes de fibrillation auriculaire, ainsi que des capteurs de fréquence cardiaque optique, de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et de température cutanée. Des capteurs de mouvement complètent cet ensemble.

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Google améliore également la détection automatique des entraînements. Le nouveau modèle d’analyse des mouvements, également prévu pour le Fitbit Air, prend en charge plus de 100 activités et serait deux fois plus précis que le système précédent, selon l’entreprise.

Cette détection exploite non seulement les mouvements, mais aussi la localisation et les habitudes de l’utilisateur. Le bracelet peut ainsi reconnaître une séance de tennis en tenant compte du fait que l’activité se déroule sur un court. De la même manière, une pratique régulière du yoga le mardi matin peut aider le système à identifier automatiquement cette activité.

Le GPS bénéficie lui aussi d’une amélioration annoncée de 40 % par rapport au Charge 6. Google attribue principalement ce gain à des optimisations matérielles et locales, plutôt qu’au traitement logiciel après l’enregistrement utilisé pour améliorer le suivi GPS de la Pixel Watch 5. Le Edge prend également en charge les indications de navigation virage par virage.

Les fonctions essentielles d’une montre connectée, sans Wear OS

Le Fitbit Edge ne se limite pas au sport et à la santé. Il permet d’afficher l’heure, de configurer des minuteries et des alarmes, de contrôler la lecture multimédia et de recevoir des notifications sur son écran. Il peut aussi transmettre la fréquence cardiaque à certains équipements de salle de sport.

En revanche, il ne possède ni microphone ni haut-parleur. Il est donc possible de voir un appel entrant au poignet, mais pas d’y répondre directement pour tenir une conversation. Autre absence notable : le NFC, qui empêche le paiement sans contact depuis le bracelet.

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Cette dernière omission est particulièrement regrettable pour un produit qui remplace, dans la gamme, le Charge 6 tout en étant plus cher. Le Fitbit Edge mise sur une expérience plus moderne et des capteurs améliorés, mais il ne reprend pas toutes les fonctions pratiques de son prédécesseur.

Google prévoit également de lui apporter les mêmes évolutions logicielles de suivi de la santé que celles proposées au Fitbit Air et à la Pixel Watch 5. L’entreprise évoque notamment des fonctions liées aux tendances de la pression artérielle et aux niveaux de résistance à l’insuline. Leur disponibilité et leur fonctionnement dépendront toutefois des fonctionnalités effectivement déployées.

Des bracelets pour personnaliser le Fitbit Edge

Google proposera plusieurs coloris et combinaisons de bracelets, avec des teintes qui reprennent notamment celles des smartphones Pixel 11. L’objectif est de faire du Fitbit Edge un accessoire adapté aussi bien aux séances sportives qu’à un usage quotidien.

Les options comprennent des bracelets métalliques à maillons et des modèles en maille, qui donnent au produit une apparence plus proche d’un bijou. Le Fitbit Air bénéficiera lui aussi d’un bracelet en maille métallique, commercialisé séparément à 69,99 euros à partir du 27 octobre.

Une édition spéciale associée au basketteur Stephen Curry sera également proposée pour le Fitbit Edge. Elle sera vendue 219,99 euros, contre 179,99 euros pour la version standard.

Avec le Edge, Google cherche donc à occuper un segment intermédiaire : celui des bracelets dotés d’un véritable écran et de fonctions de santé avancées, sans les dimensions ni la complexité d’une montre connectée complète. Le GPS amélioré, l’autonomie annoncée et la détection automatique des activités sont prometteurs. L’absence de NFC reste cependant un compromis difficile à ignorer à ce niveau de prix, notamment pour les utilisateurs du Charge 6 qui envisagent de renouveler leur équipement.