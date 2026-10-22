Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

À quelques heures du lancement commercial de l’iPhone Duo, les premiers exemplaires reçus par des clients dévoilent un détail que les démonstrations d’Apple avaient peu laissé entrevoir : la pliure de l’écran reste perceptible au toucher. Si elle se fait discrète lorsque la dalle est au repos, elle devient plus évidente lorsqu’on fait glisser un doigt sur la zone centrale.

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L’iPhone Duo, premier smartphone pliable d’Apple, doit commencer à être expédié le vendredi 23 octobre. Plusieurs clients ont déjà reçu leur appareil en avance et partagent leurs premières impressions en vidéo. Ces séquences apportent une nuance aux présentations officielles, où la marque semblait avoir largement atténué l’un des défauts les plus caractéristiques des smartphones pliants.

Une pliure discrète à l’œil, mais sensible sous le doigt

Sur les premiers appareils observés, la pliure apparaît peu visible dans des conditions normales d’utilisation, lorsque l’écran reste immobile. En revanche, le passage du doigt sur la charnière révèle une légère dépression, accompagnée d’une sensation de surface plus souple. Cette particularité semble se retrouver sur plusieurs exemplaires reçus en avance.

Apple aurait privilégié une approche différente de celle de certains concurrents, notamment Samsung et son Galaxy Z Fold 8. Plutôt que de miser principalement sur une couche de verre ultrafin offrant une surface plus rigide, l’iPhone Duo utilise une couche de protection plus souple, qui pourrait être remplacée à moindre coût en cas de rayures.

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Ce choix, associé à la conception de la charnière, contribuerait à cette sensation particulière au niveau du pli. Apple utilise également une finition nanométrique et des adhésifs spécifiques destinés à limiter les perturbations visuelles et les contraintes exercées sur les différentes couches de l’écran.

La durabilité reste à démontrer

Toutefois, les premières impressions ne suffisent pas à juger la résistance de cette conception dans le temps. Sur certains smartphones pliables, la pliure devient plus marquée après des semaines ou des mois d’ouvertures et de fermetures répétées. Les vidéos actuelles concernent des appareils neufs et ne permettent donc pas de déterminer comment l’écran de l’iPhone Duo vieillira.

Les premiers retours publiés après l’événement de lancement étaient globalement positifs, décrivant une pliure moins gênante que sur plusieurs modèles concurrents. Les nouvelles vidéos ne contredisent pas nécessairement ce constat : elles mettent plutôt en évidence une différence entre la discrétion visuelle du pli et sa perception tactile.

L’arrivée des premiers appareils chez un plus grand nombre de clients, à partir du 23 octobre, devrait permettre de recueillir des observations plus détaillées. Il faudra cependant davantage de recul pour évaluer la tenue de l’écran après une utilisation quotidienne prolongée.

Apple face au compromis des smartphones pliables

L’iPhone Duo illustre un compromis central dans la conception des appareils pliables : réduire la visibilité de la pliure sans sacrifier la souplesse nécessaire au mécanisme, la résistance de l’écran ou le coût de réparation. Une surface plus souple peut présenter des avantages pratiques, mais elle modifie aussi la sensation ressentie sous le doigt.

Pour Apple, l’enjeu ne se limite donc pas à faire disparaître visuellement la pliure lors d’une présentation. Il s’agit aussi de préserver cette discrétion dans les usages quotidiens et au fil des cycles de pliage. Les premiers retours invitent à la prudence : la pliure semble peu gênante à l’œil sur les appareils neufs, mais la durabilité de cette approche reste encore à confirmer.