SpaceX serait en discussions pour lever jusqu’à 40 milliards de dollars afin de financer l’achat massif de puces Nvidia destinées à ses infrastructures d’intelligence artificielle. L’information, rapportée par le Financial Times puis par Bloomberg, repose sur des sources anonymes et n’a été confirmée publiquement ni par SpaceX ni par Nvidia.

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Le montage envisagé serait particulièrement important. Selon le Financial Times, SpaceX chercherait à combiner environ 10 milliards de dollars de prêts bancaires avec 30 milliards de dollars de dette de titres investissables, c’est-à-dire des obligations considérées comme présentant un risque relativement faible pour les investisseurs.

Apollo Global Management devrait jouer un rôle central dans l’opération et organiser la distribution de la dette auprès d’un large éventail d’investisseurs. Le gestionnaire obligataire Pimco ferait notamment partie des acteurs actuellement en discussion pour participer au financement.

Toutefois, les deux médias ne donnent pas exactement la même lecture de l’avancement du projet. Le Financial Times évoque une opération qui pourrait être finalisée en 2027, tandis que Bloomberg décrit des négociations encore à un stade précoce, qui pourraient finalement ne déboucher sur aucun accord.

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Des milliards pour les data centers IA de SpaceX

Les fonds serviraient à acheter les GPU Nvidia nécessaires aux infrastructures de calcul de SpaceX. Elon Musk avait annoncé en août que les nouveaux data centers dédiés à l’IA de l’entreprise seraient construits exclusivement autour de matériel Nvidia.

SpaceX cherche notamment à développer rapidement son infrastructure Colossus, destinée à fournir la puissance de calcul nécessaire aux activités d’IA du groupe. Musk a indiqué le mois dernier que le site Colossus 2 pourrait plus que doubler son nombre de puces Nvidia d’ici décembre.

Cette capacité n’est pas uniquement destinée aux besoins internes de SpaceX. L’entreprise peut également louer une partie de sa puissance de calcul à d’autres sociétés, créant ainsi une nouvelle source de revenus. Google aurait par exemple conclu un accord représentant environ 920 millions de dollars par mois pour accéder à quelque 110 000 GPU Nvidia.

Un financement hors norme pour l’IA

L’opération envisagée intervient alors que les investissements nécessaires pour construire les infrastructures d’IA atteignent des niveaux sans précédent. Nvidia travaille lui-même avec plusieurs acteurs financiers afin de faciliter le financement de ses équipements.

En août, le fabricant avait notamment lancé des plateformes de financement avec Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR, avec pour objectif de mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour les infrastructures liées à l’intelligence artificielle.

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Si SpaceX parvient à finaliser son financement de 40 milliards de dollars, l’opération compterait ainsi parmi les plus importantes jamais envisagées spécifiquement pour soutenir le développement d’infrastructures de calcul dédiées à l’IA.

Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que de discussions financières non finalisées. Le montant, la structure du financement et même la conclusion de l’opération peuvent encore évoluer dans les prochains mois.