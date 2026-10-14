Nvidia renforce sa présence dans la santé numérique en entrant au capital de Doctolib. Annoncé le 13 octobre 2026, ce partenariat doit permettre à la plateforme française d’accélérer le développement de ses propres modèles d’intelligence artificielle et de créer de nouveaux assistants destinés aux patients et aux professionnels de santé.

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Le montant de l’investissement et la participation acquise par le géant américain des puces restent inconnus.

Pour Doctolib, l’enjeu dépasse le simple accès à des capacités de calcul supplémentaires. L’entreprise souhaite construire une plateforme d’IA qu’elle pourra contrôler, entraîner avec ses propres modèles et adapter aux besoins spécifiques du secteur médical. Une stratégie qui pourrait aussi réduire sa dépendance aux modèles de fournisseurs américains comme OpenAI et Anthropic.

L’opération intervient alors que l’intelligence artificielle prend une place croissante dans les logiciels de santé, entre automatisation des tâches administratives, assistance clinique et accompagnement personnalisé des patients.

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Nvidia devient actionnaire minoritaire de Doctolib

Selon les informations communiquées par les deux entreprises, Nvidia prendra une participation minoritaire dans Doctolib et deviendra un partenaire technologique de premier plan. Les deux sociétés n’ont pas révélé le montant de l’investissement ni la part du capital concernée.

Stanislas Niox-Château, cofondateur et dirigeant de Doctolib, a également précisé que Nvidia ne disposerait pas de siège au conseil de surveillance. L’opération s’accompagnera d’un renforcement de leur coopération autour des technologies d’intelligence artificielle.

Les ressources financières obtenues doivent notamment permettre à Doctolib d’accélérer ses recrutements et de renforcer ses équipes de recherche et développement. L’objectif est de faire progresser ses propres modèles d’IA plutôt que de s’appuyer exclusivement sur les solutions proposées par les grands fournisseurs du secteur.

La valorisation de Doctolib serait actuellement proche de quatre milliards d’euros. Cette estimation permet de situer l’entreprise dans le paysage technologique européen, mais elle ne permet pas de déduire le montant de l’investissement de Nvidia, qui n’a pas été communiqué.

Des assistants IA pour les patients et les soignants

L’un des principaux objectifs du partenariat est d’accélérer le développement d’un assistant personnel de santé destiné aux patients. Selon Stanislas Niox-Château, ce projet figure parmi les priorités de Doctolib pour les deux prochaines années.

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L’entreprise travaille également sur des assistants capables d’aider les professionnels de santé dans leurs tâches administratives et cliniques. L’ambition est de réduire certaines contraintes opérationnelles et de leur permettre de consacrer davantage de temps aux patients.

Ces applications pourraient couvrir différents besoins : préparation des consultations, gestion de tâches répétitives ou assistance dans les processus de travail des soignants. Les fonctionnalités précises, les modalités de déploiement et les dates de disponibilité n’ont toutefois pas été détaillées dans les informations communiquées.

Le défi sera de développer des outils réellement utiles dans un environnement médical, où la fiabilité des réponses, la protection des données et la responsabilité des décisions sont essentielles. L’assistance par IA ne saurait se substituer à la validation des professionnels de santé pour les décisions cliniques.

Nvidia fournira les puces et les technologies nécessaires

Pour construire sa plateforme, Doctolib compte s’appuyer sur plusieurs briques technologiques de Nvidia : ses puces, ses capacités de calcul et ses logiciels ouverts. Ces ressources doivent permettre à l’entreprise française d’entraîner et d’exploiter ses propres modèles.

Doctolib veut ainsi conserver la maîtrise de sa plateforme, de ses modèles et de leur évolution. Cette orientation pourrait lui donner davantage de latitude pour adapter ses outils aux particularités des systèmes de santé européens et aux besoins des professionnels.

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Elle ne signifie pas nécessairement que tous les composants technologiques seront développés en interne. L’entreprise entend notamment utiliser les infrastructures et les logiciels de Nvidia pour construire son environnement d’IA.

Le partenariat illustre une stratégie dans laquelle Nvidia ne se contente plus de vendre des processeurs graphiques et des infrastructures de calcul. Le groupe investit également dans des entreprises susceptibles de devenir des utilisatrices importantes de ses technologies, notamment dans des secteurs où les besoins en IA progressent rapidement.

Doctolib veut valoriser les données de santé sans perdre le contrôle

En août 2026, Doctolib avait déjà lancé un programme de recherche visant à améliorer les interventions en santé grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise évoquait alors l’utilisation des données associées à sa plateforme, qui compte environ 50 millions d’utilisateurs en Europe.

Ces données représentent un enjeu important pour le développement de modèles capables de répondre à des besoins médicaux concrets. Leur utilisation soulève néanmoins des exigences particulières en matière de confidentialité, de sécurité et de respect des règles applicables aux données de santé.

Le partenariat avec Nvidia ne signifie pas, à lui seul, que les données personnelles des utilisateurs seront transmises au fabricant américain. Les modalités précises d’accès aux données, d’entraînement des modèles et de gouvernance devront être examinées à partir des informations que Doctolib communiquera sur son architecture et ses garanties.

Pour Doctolib, l’objectif est de construire une plateforme d’IA qu’elle contrôle elle-même, tout en s’appuyant sur les infrastructures d’un acteur majeur du secteur. Le succès de cette stratégie dépendra autant des performances des modèles que de la confiance des patients et des professionnels.

Avec cette prise de participation, Nvidia et Doctolib associent donc leurs intérêts autour d’un marché en pleine évolution. Reste à voir si cette coopération permettra de faire émerger des assistants médicaux suffisamment fiables, utiles et respectueux des données pour s’imposer dans les pratiques quotidiennes.