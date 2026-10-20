Le prochain smartphone gaming d’iQOO commence à révéler ses secrets. Une photo réelle du Neo 12, publiée sur Weibo, dévoile pour la première fois son dos et confirme une conception résolument tournée vers les performances. Le détail le plus intrigant se trouve à côté des appareils photo : une grille circulaire qui pourrait correspondre à l’ouverture du ventilateur de refroidissement intégré.

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Attendu en Chine avant la fin du mois d’octobre, l’iQOO Neo 12 associera un Snapdragon 8 Elite Gen 5 à une puce gaming Q3 développée par le constructeur. Il devrait également embarquer un écran plat 2K capable d’atteindre 185 Hz et une batterie de 9 000 mAh compatible avec la recharge rapide de 100 W.

La marque n’a pas encore communiqué la date exacte de présentation ni le prix du smartphone. La nouvelle fuite permet néanmoins de mieux comprendre les choix esthétiques et thermiques de cet appareil conçu pour les utilisateurs exigeants.

Un design bleu clair avec un ventilateur apparent

La photographie publiée sur Weibo montre l’iQOO Neo 12 dans une finition bleu clair, avec un cadre métallique et des angles arrondis. Le bloc photo prend la forme d’un carré aux contours adoucis, placé dans le coin supérieur gauche du dos.

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Il accueille deux objectifs disposés verticalement. À côté, une zone portant l’inscription « Monster Inside » intègre une grille circulaire qui semble correspondre à l’entrée d’air du système de refroidissement actif.

Un autre détail renforce cette hypothèse : le côté droit du châssis présente une série d’ouvertures qui ressemblent à des évents d’évacuation. L’ensemble évoque donc un système de circulation d’air destiné à évacuer la chaleur produite pendant les sessions de jeu.

Cette interprétation reste toutefois à confirmer. Si la grille semble bien liée au refroidissement, la photo ne permet pas de vérifier précisément le fonctionnement du ventilateur ni l’efficacité du dispositif.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et puce gaming Q3

iQOO a déjà confirmé la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur haut de gamme de Qualcomm, accompagné d’une puce gaming Q3 conçue par la marque. Cette association doit permettre de soutenir les performances dans les jeux mobiles. La présence d’un composant dédié au gaming, combinée à un éventuel refroidissement actif, suggère qu’iQOO cherche à maintenir des performances élevées lors des charges prolongées.

Le smartphone est également apparu dans Geekbench avec 16 Go de mémoire vive et Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche. Il devrait utiliser OriginOS 7, la surcouche logicielle de la marque, mais cette configuration reste à confirmer officiellement dans son intégralité.

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Les résultats de benchmarks ne suffisent pas à établir les performances réelles d’un appareil en jeu. La gestion thermique, la consommation énergétique et la stabilité des fréquences seront tout aussi importantes pour évaluer le Neo 12.

Un écran 2K de 185 Hz et une batterie de 9 000 mAh

L’écran plat du Neo 12 constitue l’un de ses principaux arguments. iQOO annonce une dalle de définition 2K avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz. Le panneau est fourni par Visionox et utilise sa technologie d’émission lumineuse pTSF de quatrième génération, présentée comme un moyen de réduire la consommation énergétique.

Une fréquence aussi élevée vise notamment à améliorer la fluidité dans les jeux compatibles. Elle ne signifie cependant pas que tous les titres fonctionneront à 185 images par seconde : cela dépendra également de leur optimisation et de la puissance disponible.

L’autonomie pourrait être un autre point fort. Le Neo 12 intégrerait une batterie de 9 000 mAh, une capacité importante pour un smartphone qui vise les usages intensifs. Sa certification 3C indique une compatibilité avec la recharge rapide de 100 W.

La combinaison d’une grande batterie et d’un refroidissement potentiellement actif pourrait permettre des sessions de jeu prolongées. Il faudra néanmoins attendre des tests indépendants pour mesurer l’autonomie réelle et vérifier si le système thermique apporte un avantage tangible.

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Une présentation attendue avant la fin octobre

iQOO prévoit de lancer le Neo 12 en Chine au cours du mois d’octobre. La marque n’a pas encore dévoilé sa date de présentation exacte, son prix ou l’ensemble de ses caractéristiques photographiques.

La publication prochaine de nouvelles informations pourrait notamment confirmer le design arrière et le rôle de la grille circulaire. Les détails concernant la disponibilité internationale ne sont pas connus non plus.

Avec son processeur haut de gamme, son écran 185 Hz et sa batterie de 9 000 mAh, l’iQOO Neo 12 semble vouloir se distinguer sur le segment des smartphones gaming. Son ventilateur intégré, s’il est confirmé, constituerait un élément supplémentaire pour différencier l’appareil des modèles plus classiques.