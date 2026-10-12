iQOO prépare une nouvelle tablette compacte dédiée aux jeux vidéo. Baptisée iQOO Pad Pro, elle associera un écran de 8,8 pouces, un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une puce gaming dédiée Q3. Le constructeur a également confirmé la présence d’un ventilateur de refroidissement actif, une caractéristique encore peu courante sur les tablettes de ce format.

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Après le lancement de l’iQOO Pad Ultra, équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la marque poursuit donc son offensive sur le segment des appareils performants. Avec un poids annoncé de seulement 298 grammes, la Pad Pro entend combiner puissance, mobilité et confort d’utilisation pendant les longues sessions de jeu.

La tablette est déjà disponible en précommande en Chine. Son lancement est attendu plus tard en octobre, en parallèle de celui du smartphone iQOO Neo 12.

Un écran de 8,8 pouces dans un format compact

L’iQOO Pad Pro embarquera un écran de 8,8 pouces et pèsera 298 grammes, selon les informations communiquées par le fabricant sur Weibo. Ce format compact devrait faciliter la prise en main, notamment pour les joueurs qui utilisent les commandes tactiles pendant plusieurs heures.

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iQOO présente son appareil comme une machine conçue spécifiquement pour le gaming, avec l’idée qu’un matériel puissant n’impose pas nécessairement un châssis volumineux. Le constructeur met également en avant la précision des commandes tactiles et l’optimisation du rendu sonore.

La taille de l’écran pourrait constituer un compromis intéressant entre les smartphones et les grandes tablettes. Elle permettrait de bénéficier d’une surface d’affichage plus généreuse qu’un téléphone, tout en conservant un appareil relativement facile à transporter.

La définition, le taux de rafraîchissement et la luminosité maximale de la dalle n’ont toutefois pas encore été précisés dans les informations communiquées.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et puce gaming Q3

Pour assurer les performances, iQOO a choisi le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, accompagné de sa puce gaming propriétaire Q3. Cette combinaison doit permettre de gérer les jeux exigeants et d’améliorer la fluidité de l’affichage.

L’utilisation d’un processeur dédié au gaming vise également à optimiser certains traitements graphiques. iQOO met en avant une expérience pensée pour les joueurs compétitifs, plutôt qu’une tablette simplement destinée à la consommation de contenus multimédias.

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Les performances réelles dépendront néanmoins des optimisations logicielles et des capacités de refroidissement. La présence d’une puce puissante ne garantit pas, à elle seule, des fréquences d’images stables sur de longues sessions.

Un ventilateur intégré pour maintenir les performances

L’une des principales particularités de l’iQOO Pad Pro réside dans son système thermique. La tablette associera un grand ventilateur actif à un système de refroidissement passif, afin de limiter la montée en température lorsque le processeur est fortement sollicité.

Ce dispositif doit aider le matériel à maintenir ses performances sur la durée, notamment pendant les longues sessions de jeu. Sur les appareils compacts, la dissipation thermique représente un enjeu important : lorsque la température devient trop élevée, le système peut réduire automatiquement les performances pour protéger les composants.

Le ventilateur constitue donc un élément central du positionnement de la Pad Pro. Il faudra cependant attendre les premiers tests pour connaître son efficacité, son niveau sonore et son influence sur la consommation énergétique.

Recharge rapide de 66 W

La certification 3C de l’appareil indique une compatibilité avec la recharge filaire de 66 W. Cette puissance devrait permettre de recharger relativement rapidement la batterie, dont la capacité n’a pas encore été communiquée.

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L’autonomie sera particulièrement importante pour une tablette destinée au gaming, une activité qui sollicite fortement le processeur, l’écran et le système de refroidissement. Sans connaître la capacité de la batterie ni la consommation réelle de l’appareil, il reste impossible d’estimer précisément sa durée d’utilisation.

Le poids contenu de 298 grammes pourrait néanmoins faciliter son utilisation en déplacement, à condition que l’autonomie soit à la hauteur des ambitions affichées par iQOO.

Un lancement attendu en Chine en octobre

L’iQOO Pad Pro est déjà proposée en réservation en Chine, avec une présentation attendue dans le courant du mois d’octobre. La tablette devrait être dévoilée en même temps que l’iQOO Neo 12, un smartphone gaming qui partagera plusieurs éléments de sa configuration technique.

Ce dernier disposera notamment d’un écran 2K à 185 Hz, d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, de la puce gaming Q3 et d’une batterie de 9 000 mAh. Il intégrera également un ventilateur actif et le système de refroidissement Ice Dome.

Le calendrier de commercialisation de la tablette hors de Chine reste inconnu. iQOO n’a pas non plus communiqué son prix ni les éventuelles configurations de mémoire et de stockage.

Avec son format de 8,8 pouces, son poids de 298 grammes et son refroidissement actif, l’iQOO Pad Pro pourrait se distinguer des tablettes Android traditionnelles. Son intérêt dépendra toutefois de plusieurs éléments encore inconnus, notamment son prix, son autonomie et l’efficacité réelle de son système thermique.