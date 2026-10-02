Discord accélère dans la publicité. La plateforme de discussion vient de lancer Discord Ads Manager, un nouvel outil qui permet aux annonceurs de planifier, acheter et suivre leurs campagnes publicitaires depuis une même interface. Jusqu’ici, les entreprises devaient généralement passer par un accord commercial direct avec Discord pour diffuser leurs publicités.

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Le service est pour l’instant accessible à une sélection d’annonceurs, avant une ouverture complète en libre-service prévue début 2027. Discord cible notamment les petits studios de jeux vidéo et les annonceurs qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour négocier directement avec ses équipes commerciales.

La plateforme renforce également son format Video Quests, qui permet aux utilisateurs de regarder une courte publicité en échange d’une récompense dans un jeu. La nouvelle version est pensée en priorité pour les smartphones et propose des vidéos d’environ 15 secondes.

Les annonceurs pourront acheter ces campagnes directement depuis Ads Manager. Discord conserve parallèlement une offre premium, baptisée Video Quests Reserve, destinée aux grandes campagnes de marques et vendue directement par ses équipes commerciales.

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Discord veut monétiser l’audience

Cette évolution donne à Discord davantage de possibilités pour monétiser son audience, qui dépasse selon l’entreprise 90 millions d’utilisateurs quotidiens. La plateforme n’a commencé à afficher des publicités qu’en 2024 et prévoit déjà d’ajouter d’autres formats publicitaires.

Mais cette accélération commerciale intervient alors que Discord doit préserver l’équilibre avec sa communauté. Certains utilisateurs craignent que l’arrivée de davantage de publicités, combinée aux vérifications d’âge et à l’utilisation accrue de l’IA pour la modération, transforme progressivement l’expérience de la plateforme.

Pour l’instant, Discord assure une intégration relativement discrète de ses publicités. Elles apparaissent notamment sous la forme de petites fenêtres contextuelles ou de cartes dans les panneaux latéraux, qui ne s’ouvrent que lorsque l’utilisateur interagit avec elles. L’arrivée d’Ads Manager pourrait toutefois marquer une nouvelle étape dans la stratégie de monétisation de Discord.