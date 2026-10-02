Shopify veut rendre la création d’une boutique en ligne aussi simple qu’une conversation. L’entreprise vient de dévoiler Canvas, un nouvel outil de création de sites qui permet aux marchands de construire et de modifier leur boutique en dialoguant directement avec l’intelligence artificielle.

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Shopify disposait déjà d’un éditeur no-code relativement complet. Celui-ci reposait toutefois sur un fonctionnement classique : choisir un thème, déplacer des sections et modifier différents blocs. Pour les personnalisations plus profondes, il fallait encore intervenir dans le code ou faire appel à un développeur.

Avec Canvas, Shopify cherche à supprimer cette barrière.

Il suffit désormais de demander à Sidekick

Canvas s’appuie directement sur Sidekick, l’assistant IA de Shopify. Le marchand peut simplement lui expliquer ce qu’il souhaite modifier et laisser l’IA effectuer les changements.

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L’interface affiche alors les résultats en temps réel. Il est possible de visualiser l’ensemble de la boutique au fur et à mesure de sa construction, mais également de zoomer sur une zone précise pour travailler sur certains détails.

Le fonctionnement se rapproche donc davantage d’un dialogue avec un designer ou un développeur que d’un éditeur de site traditionnel.

Le marchand peut toujours sélectionner individuellement des éléments et les modifier manuellement. Mais Shopify mise clairement sur la conversation comme principale méthode d’interaction.

Ce n’est pas une simple maquette

L’un des aspects les plus intéressants de Canvas est que Shopify ne présente pas simplement une représentation graphique de ce que pourrait devenir la boutique. Selon Shopify, Canvas rend directement le véritable code de la boutique. Les marchands peuvent donc tester l’interactivité complète des pages, leurs animations et leur comportement sur différentes tailles d’écran.

Sidekick prend également des captures d’écran de son travail afin de pouvoir observer ce que voit l’utilisateur lorsque la boutique évolue.

Cette approche permet à l’IA de ne pas seulement générer du code dans l’abstrait : elle peut modifier le site, observer le résultat et continuer à travailler à partir de ce rendu.

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Shopify adapte l’architecture de ses thèmes à l’IA

Pour rendre cette expérience possible, Shopify a donné à Sidekick un accès direct aux fichiers des thèmes. L’entreprise a également simplifié l’architecture de ces thèmes afin que leur structure, leur logique et leur design soient plus faciles à comprendre et à modifier pour l’assistant.

C’est un changement important. Sidekick savait déjà écrire du code, créer des applications, personnaliser des thèmes et effectuer différentes modifications. Canvas rassemble désormais ces capacités dans une interface où l’ensemble de la boutique devient le terrain de travail de l’IA.

Le marchand peut ainsi se déplacer dans la page, zoomer sur différents éléments et demander des modifications directement sur les fichiers qui constituent réellement le site.

Shopify rejoint la vague des créateurs de sites par IA

Canvas s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large : celle d’outils qui cherchent à rendre la création d’un site accessible sans programmation. Wix, Squarespace, Webflow et Framer développent eux aussi des fonctionnalités de création assistée par IA. Des plateformes comme Lovable ou Replit poussent cette logique encore plus loin avec le phénomène du « vibe coding », où l’utilisateur décrit en langage naturel ce qu’il souhaite obtenir et laisse l’IA générer l’implémentation.

Shopify dispose toutefois d’un avantage spécifique : Canvas n’est pas conçu pour créer simplement une page web générique. Il est directement intégré à l’environnement e-commerce de Shopify.

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L’IA peut donc travailler sur une boutique existante et sur les fichiers qui la composent, plutôt que de partir d’une simple page blanche.

Un lancement encore limité

Cependant, Canvas est loin d’être une solution universelle dès son lancement. Shopify précise que plusieurs éléments ne sont pas encore pris en charge, notamment les thèmes tiers, les blocs et extensions d’applications, les marchés, les traductions, les déploiements et les mises à jour de thèmes.

L’outil est également limité au desktop pour le moment.

Shopify indique que ces fonctionnalités font partie des évolutions prévues à mesure que Canvas gagnera en maturité. Il faut donc davantage considérer cette première version comme une base destinée à évoluer que comme le remplacement complet de l’écosystème de personnalisation de Shopify.

Vers une boutique créée sans développeur ?

L’intérêt de Canvas apparaît surtout lorsqu’on regarde son potentiel à plus long terme. Aujourd’hui, lancer une boutique professionnelle nécessite souvent de combiner plusieurs compétences : conception visuelle, intégration, développement, optimisation mobile et maintenance. Pour un petit commerçant, le coût d’un développeur ou d’un designer peut rapidement devenir un frein.

Avec Canvas, Shopify tente de transformer une partie de ces tâches en instructions formulées en langage naturel.

Le marchand pourrait ainsi demander à Sidekick de modifier la structure d’une page, d’ajuster son design, de revoir son affichage mobile ou de créer une nouvelle section, puis observer immédiatement le résultat.

Cela ne signifie pas que les développeurs et designers vont disparaître des boutiques Shopify. Les projets complexes auront toujours besoin d’expertise humaine. Mais si Canvas tient ses promesses, la création et la personnalisation d’une boutique pourraient devenir beaucoup plus accessibles aux entrepreneurs qui n’ont ni budget pour une équipe technique ni envie d’apprendre à coder.