Google renforce considérablement les capacités de création vidéo de Google Vids. Son application accueille désormais Gemini Omni 1.1 Flash, avec de nouveaux outils permettant de générer des scènes en 1080p, de prolonger des séquences existantes ou encore de contrôler précisément leur durée tout en préservant leur cohérence visuelle.

L’objectif dépasse la simple génération de clips à partir d’un prompt. Google veut progressivement transformer Vids en environnement de production assisté par IA, suffisamment accessible pour créer des vidéos marketing, présenter des produits ou produire rapidement du contenu professionnel sans passer par un logiciel de montage traditionnel.

Gemini Omni 1.1 Flash arrive dans Google Vids

La principale nouveauté concerne l’intégration de Gemini Omni 1.1 Flash directement dans le processus de création de Google Vids. Le modèle peut intervenir depuis les premières étapes d’un projet jusqu’à la préparation des différentes séquences composant la vidéo finale.

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Les utilisateurs peuvent notamment générer de nouvelles scènes en 1080p HD et les placer directement dans leur timeline. Google propose également une fonction d’upscaling pour améliorer la définition de clips IA existants avant leur intégration dans un projet.

Mais, l’évolution la plus intéressante concerne la continuité entre plusieurs générations. Une séquence créée par l’IA peut désormais être prolongée en conservant le contexte visuel déjà établi. Gemini Omni 1,1 Flash doit tenir compte de la lumière, de l’apparence des personnages et de l’environnement afin que la nouvelle partie ne ressemble pas à une génération totalement indépendante.

Ce type de contrôle répond à l’un des problèmes récurrents de la vidéo générative. Créer quelques secondes visuellement convaincantes est une chose ; assembler plusieurs générations tout en conservant les mêmes personnages, décors et conditions d’éclairage est nettement plus complexe. Pour un outil orienté vers la production, cette cohérence est souvent plus importante qu’une amélioration pure de la qualité d’image.

Google donne davantage de contrôle sur la durée et la continuité des scènes

Google Vids permet également de définir la durée exacte d’un clip généré. Cette fonction paraît simple, mais elle peut considérablement faciliter la construction d’une vidéo comportant une narration ou une bande-son déjà définie.

Lorsqu’une voix off doit durer un certain nombre de secondes, l’utilisateur n’a plus nécessairement besoin de générer une séquence arbitraire puis de la couper ou de modifier sa vitesse pour la faire correspondre au texte. La durée peut être intégrée directement à la génération afin que le plan s’insère plus naturellement dans la structure du projet.

Associée à l’extension des scènes, cette possibilité rapproche la génération vidéo d’une véritable logique de montage. L’utilisateur peut commencer avec un plan, l’allonger si nécessaire et ajuster sa durée en fonction de la narration plutôt que de traiter chaque génération comme un élément isolé.

Google cherche ainsi à réduire la distance entre générer une vidéo avec l’IA et produire une vidéo avec l’aide de l’IA. La nuance est importante. Dans le premier scénario, le modèle livre essentiellement un résultat terminé à partir d’une instruction. Dans le second, l’utilisateur conserve davantage de contrôle sur la construction, le rythme et l’enchaînement des séquences.

Cette approche correspond particulièrement bien à Vids, qui n’a pas vocation à concurrencer directement les outils professionnels de montage les plus complexes. Son intérêt repose plutôt sur la possibilité de transformer rapidement une idée, des images et un script en contenu présentable.

Des vidéos marketing aux commerces locaux, Google vise les usages professionnels

Google accompagne cette évolution de plusieurs scénarios destinés à montrer comment les nouvelles fonctions peuvent être utilisées. Pour un lancement de produit, Vids propose par exemple des modèles prêts à l’emploi permettant de structurer rapidement une présentation vidéo.

Les commerces locaux peuvent de leur côté transformer des photographies de nouveaux produits en séquences destinées à montrer les articles disponibles. L’idée est de produire rapidement du contenu promotionnel sans organiser systématiquement un tournage ou maîtriser un logiciel de montage avancé.

Les équipes marketing peuvent utiliser Vids pour créer des contenus destinés à des landing pages, aux réseaux sociaux ou à l’affichage numérique lors d’événements. Les associations et organisateurs locaux peuvent également générer des vidéos pour promouvoir des clubs, des manifestations ou des opérations de financement.

Ces exemples révèlent le véritable positionnement de Google. Vids ne cherche pas nécessairement à remplacer une production audiovisuelle professionnelle lorsque celle-ci est indispensable. L’entreprise vise surtout l’immense quantité de vidéos relativement simples qui ne sont aujourd’hui jamais réalisées parce que leur production demande trop de temps ou de ressources.

L’IA générative peut précisément réduire ce seuil. Une équipe qui dispose déjà d’un texte, de quelques photographies et d’une identité visuelle peut transformer ces éléments en contenu animé sans construire chaque plan manuellement.

SynthID doit permettre d’identifier les séquences générées par l’IA

L’augmentation des capacités de génération s’accompagne également d’un mécanisme de traçabilité. Chaque clip produit avec Gemini Omni 1.1 dans Google Vids reçoit un filigrane numérique SynthID intégré directement aux images de la vidéo. Ce marquage est conçu pour rester imperceptible lors d’un visionnage normal. Son objectif n’est donc pas d’afficher un logo ou une mention permanente à l’écran, mais de fournir un signal permettant d’identifier l’origine artificielle du contenu avec les outils compatibles.

Cette intégration prend une importance particulière à mesure que la qualité des vidéos générées progresse. Un outil destiné aux entreprises et aux équipes marketing doit permettre de produire rapidement du contenu, mais la multiplication de séquences synthétiques rend également nécessaire l’existence de mécanismes permettant d’en retracer la provenance.

SynthID devient ainsi progressivement une composante de l’infrastructure de génération de Google plutôt qu’une fonction visible de l’éditeur. Le filigrane accompagne automatiquement les créations sans demander une opération supplémentaire à l’utilisateur.

Cela ne résout évidemment pas à lui seul toutes les questions liées à l’identification des médias synthétiques. Mais intégrer le marquage directement au moment de la génération est plus robuste qu’un système reposant uniquement sur une mention ajoutée manuellement lors de la publication.

Gemini 3.8 Flash-Lite préparera bientôt les voix off dans plus de 100 langues

Google prépare déjà l’étape suivante avec l’arrivée annoncée de Gemini 3.8 Flash-Lite pour la synthèse vocale. Cette fonction permettra de transformer directement un script écrit en narration depuis Google Vids. Plus de 100 langues doivent être prises en charge. L’utilisateur pourra donc rédiger son texte puis générer la voix off sans devoir enregistrer lui-même la narration ou passer par un service externe avant de réimporter le fichier audio.

L’association avec les nouveaux contrôles de durée est particulièrement logique. Une fois la narration générée, les différentes séquences vidéo peuvent être ajustées pour correspondre au rythme du texte, créant une chaîne de production largement automatisée à l’intérieur du même outil.

Google Vids devient ainsi progressivement capable de gérer les principales briques d’une vidéo courte : conception, génération des images animées, montage dans une timeline et bientôt génération de la narration. L’intervention humaine se déplace davantage vers le choix du message, la direction créative et la validation du résultat.

Google veut démocratiser la production vidéo assistée par IA

Google Vids reste accessible aux comptes Google et Google Workspace, avec un premier niveau de génération utilisant Gemini Omni 1.1 proposé sans coût supplémentaire selon les conditions annoncées par l’entreprise. Les abonnements Google AI destinés aux particuliers apportent davantage de capacité, tandis que les offres Workspace Business et Enterprise disposent de volumes étendus et de contrôles d’administration adaptés aux organisations.

Cette structure montre que Google cherche à faire de la génération vidéo une fonction courante de sa suite de productivité plutôt qu’un outil créatif totalement séparé. Pour une entreprise déjà habituée à travailler avec Docs, Slides, Drive et Meet, Vids peut devenir une extension naturelle lorsqu’un document ou une présentation ne suffit plus.

Le véritable enjeu sera désormais la qualité de la continuité entre les scènes. La génération d’une belle séquence isolée est devenue relativement accessible ; produire plusieurs plans cohérents, avec un rythme maîtrisé et une identité visuelle stable, reste beaucoup plus déterminant pour un usage professionnel.

Avec Gemini Omni 1.1 Flash, Google Vids commence justement à déplacer l’IA vidéo de la démonstration vers le workflow. La prochaine étape ne consiste plus seulement à générer des images impressionnantes, mais à rendre leur production suffisamment prévisible et contrôlable pour qu’elles puissent réellement devenir un outil de travail quotidien.