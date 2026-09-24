Google veut rendre les comptes rendus de réunions plus faciles à consulter. Avec Quick notes, Google Meet génère désormais une synthèse d’une seule page regroupant les principales décisions, les sujets importants et les actions à effectuer après un appel.

La nouveauté devient l’affichage par défaut de la fonction « Take notes for me » et apparaît également directement dans l’e-mail récapitulatif envoyé après une réunion. Les notes détaillées ne disparaissent pas pour autant : Google les conserve dans un second onglet pour ceux qui souhaitent retrouver l’intégralité du contexte.

Quick notes devient le résumé par défaut de Google Meet

Google a annoncé Quick notes le 22 septembre comme une évolution de son système de prise de notes automatisée. L’objectif est moins de générer davantage d’informations que de réduire celles qui sont présentées en priorité.

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Jusqu’ici, « Take notes for me » pouvait produire un compte rendu relativement détaillé de la conversation. Quick notes vient ajouter une couche de synthèse supplémentaire en ne conservant que trois grandes catégories d’informations : les principaux sujets abordés, les résultats ou décisions de la réunion et les actions à entreprendre.

Le tout doit tenir sur une seule page. Quick notes devient désormais le premier onglet du document généré automatiquement par Google Meet, ce qui signifie que l’utilisateur tombe directement sur cette version condensée lorsqu’il consulte les notes.

Le même principe s’applique à l’e-mail envoyé après la réunion. La synthèse courte apparaît directement dans le message, permettant de comprendre rapidement ce qui s’est passé sans devoir ouvrir le document complet. Cette approche peut être particulièrement pratique sur smartphone, où parcourir plusieurs pages de notes après chaque visioconférence devient rapidement fastidieux.

Google ne supprime cependant aucune information. L’ancien compte rendu détaillé est déplacé dans un onglet Full notes, placé à côté de Quick notes. Il reste donc possible de retrouver le contexte complet d’une discussion lorsqu’un point particulier nécessite davantage de précision.

Google privilégie les décisions et les tâches plutôt que la transcription exhaustive

Cette évolution paraît mineure, mais elle répond à l’un des principaux problèmes des outils de prise de notes par IA. Générer un résumé détaillé d’une réunion est relativement utile ; produire un document suffisamment concis pour que les participants prennent réellement le temps de le lire l’est encore davantage.

Une visioconférence professionnelle peut facilement générer plusieurs pages de contenu une fois les discussions analysées. Or, dans de nombreux cas, un participant qui revient sur une réunion cherche essentiellement à répondre à quelques questions : qu’a-t-on décidé, quels sujets restent ouverts et que dois-je faire ensuite ?

Quick notes est précisément construit autour de cette logique. Google ne cherche donc pas à remplacer les notes complètes, mais à créer un premier niveau de lecture centré sur les informations immédiatement exploitables. Cette hiérarchie est particulièrement pertinente pour les personnes qui enchaînent les réunions. Au lieu de parcourir plusieurs documents, elles peuvent consulter rapidement les synthèses successives et ouvrir Full notes uniquement lorsqu’un sujet demande davantage de contexte.

Le choix de conserver les deux versions reste néanmoins essentiel. Une synthèse automatique impose nécessairement de sélectionner certaines informations au détriment d’autres. Même avec un modèle performant, le détail considéré comme secondaire par l’IA peut parfois être précisément celui qu’un participant recherchait. L’accès aux notes complètes constitue donc un filet de sécurité indispensable.

Google Meet se rapproche de Zoom et de Microsoft Teams

Google n’est évidemment pas seul à vouloir automatiser le travail qui suit une visioconférence. Zoom et Microsoft Teams proposent déjà leurs propres systèmes de résumé, de notes et d’identification des tâches.

Zoom AI Companion peut notamment envoyer après une réunion un compte rendu commençant par un résumé rapide, avant de fournir davantage de détails et les prochaines étapes. Dans ce contexte, Quick notes rapproche surtout Google Meet d’un fonctionnement déjà adopté par son concurrent.

Microsoft adopte une approche légèrement différente avec Intelligent Recap dans Teams, capable de générer des notes et d’identifier des actions de suivi. L’accès à certaines de ces fonctions dépend toutefois de licences comme Teams Premium ou Microsoft 365 Copilot.

Google intègre pour sa part Quick notes aux abonnements disposant déjà de « Take notes for me », sans présenter la nouvelle synthèse comme un module supplémentaire. La fonction est disponible pour plusieurs offres Business et Enterprise, ainsi que Frontline Plus, Google AI Pro for Education et les abonnements personnels Google AI Pro et Google AI Ultra.

Le déploiement concerne à la fois les domaines Rapid Release et Scheduled Release. Google indique donc que la fonction est disponible sans la longue période de déploiement progressif qui accompagne parfois les nouveautés Workspace.

« Take notes for me » devient une fonction de plus en plus centrale

Quick notes intervient alors que la prise de notes automatisée prend progressivement une place importante dans Google Meet. Introduite quelques années auparavant, la fonction s’est étendue à davantage de comptes et de formules d’abonnement au fil des mises à jour.

Google indiquait lors de Cloud Next 2026 que plus de 110 millions de participants avaient utilisé « Take notes for me » sur un seul mois. Ce chiffre communiqué par l’entreprise montre à quel point la prise de notes par IA est en train de devenir une fonction courante des outils de visioconférence plutôt qu’une simple démonstration technologique.

La prochaine étape consiste donc moins à prouver que l’intelligence artificielle sait résumer une conversation qu’à rendre ces résumés réellement utiles dans un environnement professionnel.

Quick notes illustre bien ce changement de priorité. L’IA n’est plus uniquement utilisée pour produire du contenu supplémentaire : elle sert à filtrer une masse d’informations déjà disponible afin de mettre en avant ce qui mérite l’attention de l’utilisateur.

Cette logique correspond également à l’évolution générale de Google Workspace. Plus les fonctions d’intelligence artificielle se multiplient dans Gmail, Docs, Meet et les autres outils professionnels, plus leur intérêt dépend de leur capacité à réduire les manipulations plutôt qu’à ajouter de nouvelles interfaces à consulter.

Une petite évolution qui pourrait rendre les comptes rendus beaucoup plus utiles

Quick notes n’est certainement pas la fonction la plus spectaculaire ajoutée à Google Meet. Elle pourrait pourtant être l’une des plus immédiatement pratiques pour les utilisateurs qui passent une partie importante de leur journée en visioconférence.

Le véritable problème des comptes rendus automatisés n’est pas nécessairement leur qualité, mais le temps nécessaire pour les consulter. Une synthèse d’une page placée directement dans l’e-mail reçu après la réunion réduit considérablement cette friction.

Google devra évidemment trouver le bon équilibre entre concision et précision. Une synthèse trop longue perdrait l’intérêt de Quick notes, tandis qu’une version trop agressivement condensée pourrait masquer des nuances ou des engagements importants. La présence permanente de Full notes limite heureusement ce risque en permettant de revenir au contenu détaillé.

Cette évolution montre surtout une nouvelle étape dans la maturation des assistants de réunion. Après avoir appris à transcrire, puis à résumer, ils doivent maintenant apprendre à hiérarchiser.

Dans un monde professionnel déjà saturé de réunions, la meilleure IA ne sera peut-être pas celle qui produit les notes les plus longues, mais celle qui sait identifier en quelques secondes ce que chacun doit réellement retenir — et surtout ce qu’il doit faire ensuite.