Reddit vient d’annoncer une série de changements destinés aux modérateurs et aux développeurs, mais l’un d’eux risque particulièrement de déplaire aux défenseurs d’un web ouvert : Reddit va mettre fin à la prise en charge des flux RSS.

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Reddit justifie cette décision par l’utilisation croissante de RSS comme moyen de scraping à grande échelle et de trafic automatisé abusif. Les flux RSS seront définitivement désactivés le 13 novembre 2026.

Reddit abandonne les flux RSS

Les flux RSS permettent depuis des années de suivre les publications d’un site dans un format standardisé, sans avoir à consulter directement la plateforme.

Ils ont notamment connu leur heure de gloire à l’époque des blogs, lorsqu’ils permettaient de s’abonner aux nouveaux articles depuis un lecteur de flux. Malgré le déclin de leur popularité auprès du grand public, RSS reste encore largement utilisé par des utilisateurs avancés, des outils automatisés et des services de veille.

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Reddit reconnaît d’ailleurs que le RSS a longtemps constitué une composante importante du web ouvert. Mais, la plateforme affirme désormais que ces flux sont devenus une surface privilégiée pour le scraping à grande échelle et les abus automatisés.

La prise en charge prendra donc fin le 13 novembre.

Les modérateurs devront revoir leurs outils

Cette décision aura des conséquences concrètes pour certains modérateurs qui utilisent les flux RSS pour automatiser leurs alertes et leurs workflows. Reddit recommande notamment aux équipes de modération d’utiliser l’application Discord Relay, disponible via Devvit, pour remplacer certains usages des flux RSS.

La plateforme conseille aux modérateurs de vérifier leurs configurations et de migrer leurs workflows avant le 13 novembre afin d’éviter toute interruption.

Mais Reddit reconnaît lui-même qu’il n’existe pas de remplacement équivalent pour les flux RSS utilisés en dehors de la communauté des modérateurs. Cela concerne notamment les utilisateurs qui s’appuyaient sur RSS pour suivre automatiquement des contenus Reddit depuis leurs propres outils ou lecteurs.

Une décision qui inquiète déjà les utilisateurs

Reddit avait déjà laissé entendre qu’il préparait la fin des flux RSS. Les réactions de certains modérateurs et utilisateurs avaient alors été critiques. Certains modérateurs craignent notamment que la suppression des flux complique leur travail quotidien et rende certaines communautés plus difficiles à gérer.

D’autres utilisateurs expliquent simplement que RSS constituait pour eux une manière particulièrement pratique de consulter Reddit, sans dépendre directement de l’interface du site.

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La décision touche donc une fonctionnalité relativement ancienne, mais qui conserve une place particulière auprès d’une partie de la communauté.

L’API publique Reddit va également disparaître

La fin du RSS n’est toutefois que l’une des évolutions annoncées par Reddit. La plateforme prévoit également de mettre fin à l’accès public à son API d’ici mars 2027. Cette décision aura des conséquences beaucoup plus larges, puisque l’API est utilisée par des outils permettant d’accéder automatiquement aux conversations et aux contenus Reddit.

Sont notamment concernés certains outils de social listening, des solutions utilisées par les chercheurs et différents produits basés sur l’intelligence artificielle, notamment des assistants capables d’utiliser Reddit pour répondre aux questions des utilisateurs.

Après la fermeture de l’API publique, ces services devront passer par les accords commerciaux conclus avec Reddit pour continuer à accéder aux données concernées.

Reddit veut mieux contrôler l’accès à ses données

Cette évolution intervient alors que les contenus générés par les utilisateurs de Reddit représentent une ressource particulièrement recherchée par les entreprises d’IA. La plateforme a développé des accords de licence de données avec différents acteurs, transformant une partie de son immense base de discussions en source de revenus.

Au deuxième trimestre, Reddit indiquait que ses revenus issus des activités autres que la publicité avaient progressé de 24 % sur un an, à 43 millions de dollars.

Dans ce contexte, la décision de limiter les accès gratuits aux contenus de la plateforme prend une dimension économique importante. Reddit cherche progressivement à mieux contrôler la manière dont ses données sont récupérées, utilisées et valorisées.

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Old Reddit va également être davantage verrouillé

Reddit prévoit par ailleurs de renforcer les protections autour de Old Reddit, l’ancienne interface textuelle de la plateforme toujours utilisée par certains membres. Dans les prochains mois, l’accès sera progressivement limité aux utilisateurs connectés qui ont utilisé Old Reddit au cours des 90 derniers jours.

Reddit explique également que ces restrictions sont nécessaires pour lutter contre le scraping abusif et le trafic automatisé. La plateforme affirme vouloir ainsi réduire l’exploitation automatisée de cette interface historique.

Les développeurs doivent enregistrer leurs applications

Reddit demande enfin aux développeurs qui créent des applications ou bots tiers approuvés de les enregistrer avant le 12 janvier 2027. Après cette date, Reddit supprimera l’accès à l’API pour les développeurs qui n’auront pas enregistré leurs applications.

Cette mesure s’inscrit dans la même logique : Reddit veut désormais avoir une meilleure visibilité sur les applications qui utilisent ses données et contrôler plus strictement les accès automatisés.

Un nouveau chapitre pour Reddit

Entre la disparition des flux RSS, la fermeture programmée de l’API publique et le renforcement des restrictions sur Old Reddit, Reddit réduit progressivement plusieurs des portes d’entrée historiques vers son contenu.

La justification officielle repose principalement sur la lutte contre le scraping et le trafic automatisé abusif. Mais le contexte économique est également difficile à ignorer : les données issues des communautés Reddit sont devenues une ressource recherchée pour l’IA et font désormais partie des actifs que la plateforme peut valoriser commercialement.

Pour les utilisateurs qui appréciaient RSS et pour les développeurs qui s’appuyaient sur l’API publique, le changement est donc particulièrement important. Le Reddit de demain sera davantage contrôlé par la plateforme, avec des accès aux données qui passent progressivement d’un modèle ouvert à un modèle beaucoup plus encadré.