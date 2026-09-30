OpenAI affirme avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de ses modèles. Lors de son DevDay 2026 à San Francisco, Sam Altman a annoncé que l’entreprise disposait désormais d’un système capable de jouer le rôle d’un « stagiaire de recherche IA », avec une autonomie suffisante pour effectuer certaines tâches de recherche.

Le PDG d’OpenAI a expliqué que l’entreprise s’était fixé cet objectif un an auparavant et estimait alors pouvoir l’atteindre en douze mois. Selon lui, le cap a finalement été franchi quelques semaines avant le DevDay.

Tejal Patwardhan, responsable de recherche chez OpenAI, a ensuite précisé que les modèles de l’entreprise pouvaient désormais réaliser plus d’un tiers des tâches de recherche nécessitant environ une journée de travail sans intervention humaine. OpenAI affirme également que ses modèles ont contribué à résoudre plus de 100 problèmes mathématiques restés ouverts pendant plusieurs décennies.

Cette évolution rapproche les modèles d’OpenAI d’agents capables de mener une tâche de recherche sur une durée prolongée, plutôt que de simplement répondre à une question. La distinction reste toutefois importante : les chiffres présentés par OpenAI concernent ses propres évaluations et ne signifient pas qu’un modèle peut remplacer de manière générale un chercheur humain.

OpenAI, des agents capables de travailler en continu

Le DevDay a également été l’occasion pour OpenAI de présenter les agents Dots, capables de fonctionner en continu sur leurs propres ordinateurs dans le cloud. Les utilisateurs peuvent leur confier des tâches et les solliciter ensuite pour suivre leur progression, tandis que l’interaction par messagerie doit arriver prochainement.

OpenAI a également présenté une version moins chère de GPT-6.1 Sol, un abonnement Pro à 500 dollars par mois et une formule Ultrafast destinée à accélérer les réponses. L’entreprise affirme par ailleurs maintenir une fiabilité supérieure à 99 % sur son API et avoir réduit de 45 % le délai avant l’arrivée du premier token.

La sécurité reste un sujet central

Avant son keynote, Altman avait également insisté sur la nécessité de maintenir les mécanismes de sécurité, d’alignement, de surveillance et de cybersécurité en avance sur les capacités des modèles.

Cette déclaration intervient quelques jours après la décision d’OpenAI de reporter GPT-6.1 Astra, dont certaines évaluations avaient donné des résultats moins bons que prévu. Altman a présenté cette décision comme une mesure de prudence supplémentaire.

Le dirigeant estime par ailleurs que la sécurité de l’IA ne constitue pas uniquement un problème d’ingénierie, mais également un problème scientifique, notamment lorsqu’il s’agit de comprendre et de contrôler les comportements de modèles de plus en plus autonomes.

Sur une éventuelle entrée en Bourse, Altman a indiqué ne pas avoir de calendrier précis. Concernant le matériel, il a simplement confirmé qu’OpenAI préparait un produit hardware, sans donner davantage de détails lors du DevDay.

L’annonce du « stagiaire de recherche IA » constitue finalement l’un des signaux les plus importants de ce DevDay : OpenAI cherche désormais à mesurer ses progrès non seulement en puissance de calcul ou en performances de benchmark, mais en capacité à accomplir de manière autonome un véritable travail intellectuel sur plusieurs heures.