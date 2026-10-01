Après plusieurs mois de relative inactivité, Grokipedia semble de nouveau mettre à jour ses articles. L’encyclopédie en ligne alimentée par l’intelligence artificielle de SpaceXAI affiche désormais plusieurs modifications récentes sur son site de suivi des mises à jour, après une période durant laquelle de nombreuses pages n’avaient plus été réexaminées.

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Le phénomène reste toutefois difficile à qualifier de véritable reprise générale. Certaines pages affichent une activité très récente, tandis que d’autres n’ont toujours pas été vérifiées depuis plusieurs mois.

Grokipedia recommence à vérifier ses articles

En août, Lawfare avait rapporté que les articles de Grokipedia n’avaient plus fait l’objet de vérifications depuis avril. Le site semble pourtant avoir recommencé à fonctionner récemment, avec différentes pages affichant désormais de nouvelles interventions.

Pour l’instant, une grande partie des modifications récentes consiste simplement en une demande de « recheck all references and sources », autrement dit une nouvelle vérification de l’ensemble des références et des sources.

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Certaines pages montrent néanmoins une activité beaucoup plus concrète. La page consacrée à Barack Obama indiquait ainsi avoir été « Fact-checked by Grok » deux jours auparavant, tandis que celle consacrée à Elon Musk venait d’être vérifiée au moment de l’observation.

Cette activité n’est toutefois pas généralisée. La page consacrée à Honolulu, accessible depuis celle d’Obama, indiquait encore une dernière vérification remontant à sept mois.

Des modifications peuvent désormais être acceptées

La récente activité ne se limite pas aux vérifications automatiques. Il est également possible de proposer des modifications aux articles. Lors d’un test, une mise à jour concernant Gears of War: E-Day a été proposée afin d’ajouter sa date de sortie du 6 octobre. Grokipedia a accepté la suggestion et affiche désormais cette information sur la page.

Une demande portant sur la création d’un article consacré au chatbot Meta Muse a également été soumise. Celle-ci apparaît actuellement comme étant « In Review », ce qui indique qu’elle n’a pas encore été validée.

Ces exemples montrent que la plateforme semble à nouveau traiter activement certaines demandes, même si l’étendue réelle de cette reprise reste difficile à déterminer.

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SpaceXAI reste discrète sur le sujet

SpaceXAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette reprise d’activité. De son côté, Elon Musk n’a pas publié de message sur X consacré à Grokipedia depuis février, alors qu’il avait affirmé environ un an plus tôt que le projet constituerait une amélioration majeure par rapport à Wikipédia.

Un autre signal est toutefois venu de Benji Taylor, responsable du design chez X et SpaceXAI. La semaine dernière, celui-ci a évoqué Grokipedia en affirmant que l’équipe n’avait pas oublié le projet et que la version 0.2 serait « better than ever ».

Une formulation qui mérite toutefois d’être replacée dans le contexte : la version 0.2 avait techniquement déjà été lancée en novembre.

Une reprise encore difficile à mesurer

Pour l’instant, Grokipedia donne donc l’impression de sortir progressivement de plusieurs mois de sommeil, mais il est trop tôt pour parler d’une relance complète. La différence d’activité entre les articles, avec certaines pages vérifiées il y a quelques jours et d’autres restées sans réexamen depuis des mois, suggère surtout que la reprise est encore partielle ou progressive.

Reste à voir si cette nouvelle activité va s’inscrire dans la durée et si Grokipedia finira par mettre en place un rythme de mise à jour suffisamment régulier pour tenir la promesse initiale d’une encyclopédie capable d’évoluer beaucoup plus rapidement que Wikipédia.