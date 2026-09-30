Comme attendu, Amazon renouvelle son Fire TV Stick 4K avec une nouvelle génération annoncée comme plus rapide, plus compacte et mieux intégrée à l’écosystème logiciel du constructeur. L’entreprise accompagne ce lancement d’une nouvelle Fire TV Remote, entièrement repensée pour faciliter son utilisation sans avoir à regarder les boutons.

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Amazon profite également de cette génération pour simplifier sa gamme Fire TV Stick, désormais organisée autour de trois niveaux : HD, 4K et 4K Max.

Un Fire TV Stick 4K jusqu’à 40 % plus rapide

Le nouveau Fire TV Stick 4K promet un gain de performances notable par rapport aux sticks 4K concurrents de prix similaire. Selon Amazon, le temps nécessaire entre l’allumage et le lancement d’un contenu est réduit de 20 à 40 % par rapport à un stick 4K concurrent. Les applications se lanceraient de leur côté plus de 35 % plus rapidement, tandis que la lecture des contenus démarrerait près de 20 % plus vite.

Amazon affirme également avoir comparé son stick à trois téléviseurs 4K de marques parmi les plus vendues. Lors de ses tests, le Fire TV Stick 4K aurait commencé la lecture avant les trois téléviseurs.

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Ces chiffres proviennent évidemment des propres tests d’Amazon et doivent donc être considérés dans ce contexte.

Un design plus fin et moins de câbles

Le nouveau Fire TV Stick 4K adopte un format plus fin, proche de celui du Fire TV Stick HD présenté plus tôt cette année. Amazon ajoute surtout la fonction Direct Power, qui permet d’alimenter directement le stick depuis le port USB du téléviseur grâce au câble fourni.

L’objectif est simple : limiter le nombre de câbles nécessaires derrière le téléviseur et simplifier l’installation.

Vega OS et Alexa Plus au cœur de l’expérience

Le nouveau Fire TV Stick 4K fonctionne sous Vega OS, le système d’exploitation développé par Amazon pour ses appareils Fire TV. Le constructeur affirme que plus de 2 000 applications ont été ajoutées à Vega OS depuis le lancement du premier appareil Fire TV utilisant cette plateforme l’année dernière.

Parmi elles figurent notamment Spotify, Xbox, VLC et plusieurs applications VPN, en plus des grands services de streaming comme Netflix, Disney+, YouTube et Prime Video.

Le stick intègre également Alexa Plus ainsi que la nouvelle interface Fire TV d’Amazon.

Une fiche technique toujours orientée 4K

Sous son boîtier, le Fire TV Stick 4K embarque : 8 Go de stockage, un processeur quadricœur cadencé à 1,7 GHz, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et Bluetooth Low Energy, une compatibilité HDR10, HDR10+, HLG, la prise en charge des codecs H.265, H.264, VP9 et AV1 et une sortie jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Amazon positionne donc ce modèle comme le cœur de sa nouvelle gamme, avec un équilibre entre performances et prix.

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Amazon simplifie sa gamme Fire TV Stick

Le lancement du nouveau modèle s’accompagne d’une simplification de l’offre. Le Fire TV Stick HD reste l’entrée de gamme à 25,99 euros. Le nouveau Fire TV Stick 4K devient le modèle principal pour le streaming 4K, à 74,99 euros. Pour une durée limitée, les clients Français peuvent en faire l’acquisition au prix de 35.99 €.

Enfin, le Fire TV Stick 4K Max, vendu 52,99 dollars, conserve son positionnement pour les joueurs et les utilisateurs recherchant davantage de performances pour leur installation home cinéma.

Amazon continue également de commercialiser le Fire TV Cube, destiné aux utilisateurs qui souhaitent le matériel Fire TV le plus puissant et des commandes Alexa Plus mains libres.

Les anciens modèles resteront disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

Une nouvelle télécommande pensée pour être utilisée au toucher

Amazon profite du lancement pour revoir en profondeur sa Fire TV Remote. La nouvelle télécommande adopte une forme asymétrique avec une partie supérieure plate et une base incurvée et lestée. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de déterminer immédiatement son orientation sans avoir à la regarder.

Amazon modifie également les boutons pour les rendre plus facilement identifiables au toucher. Le bouton Home dispose notamment de sa propre surface métallique, tandis que plusieurs autres boutons bénéficient d’encoches ou de formes distinctes.

Une autre nouveauté est l’arrivée du bouton étoile personnalisable, jusque-là réservé à la télécommande plus haut de gamme d’Amazon. L’utilisateur peut lui attribuer différentes fonctions, comme ouvrir directement une application favorite ou activer les sous-titres et la Loupe.

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La télécommande conserve les commandes dédiées aux téléviseurs, barres de son et amplificateurs compatibles, avec notamment les boutons d’alimentation, de volume et de coupure du son.

Elle fonctionne avec les téléviseurs Amazon Ember ainsi qu’avec les lecteurs Fire TV lancés depuis 2019.

Une Fire TV Remote Plus prévue pour 2027

Amazon prépare déjà une version encore plus haut de gamme. La Fire TV Remote Plus doit arriver au début de 2027 et proposera notamment un boîtier en aluminium, des boutons rétroéclairés et une fonction Find My Remote. Cette dernière permettra de demander à Alexa de retrouver la télécommande, qui pourra alors émettre un son.

Elle remplacera l’actuelle Alexa Voice Remote Pro.

Prix et disponibilité

Le nouveau Fire TV Stick 4K est vendu 74,99 euros. La nouvelle Fire TV Remote peut être commandée séparément pour 15,99 euros en France, avec des expéditions prévues à partir de la fin octobre.

Avec ce nouveau Fire TV Stick 4K, Amazon cherche surtout à rendre son offre plus lisible. Le modèle 4K devient le compromis central de la gamme, tandis que le 4K Max conserve son statut de modèle plus performant.

La nouvelle télécommande est presque aussi importante que le stick lui-même : son design tactile et son bouton personnalisable répondent à un problème très concret d’utilisation quotidienne. Et Amazon prépare déjà l’étape suivante avec une version Plus attendue en 2027.