Amazon pourrait bientôt renouveler son Fire TV Stick 4K. Des images marketing apparues en ligne dévoilent en effet un nouveau modèle, accompagné d’une télécommande au design largement remanié.

Publicité

La fuite, rapportée par WinFuture, proviendrait de sources indépendantes travaillant avec des revendeurs. Elle montre à la fois un Fire TV Stick plus anguleux et une nouvelle télécommande qui abandonne les formes arrondies des générations précédentes.

Un Fire TV Stick au design plus carré

Le changement le plus visible concerne le boîtier du Fire TV Stick 4K. Amazon semble avoir adopté un design aux lignes plus droites et aux angles plus marqués. Malgré cette évolution esthétique, le principe reste inchangé : le dongle vient directement se brancher sur le port HDMI situé à l’arrière du téléviseur.

Publicité

Ce changement intervient alors qu’Amazon n’a pas organisé de grand événement matériel depuis environ un an. La dernière présentation majeure de la marque avait notamment permis de dévoiler le Fire TV Stick 4K Select, qui inaugurait une nouvelle génération de produits Fire TV.

Une télécommande complètement revue

La télécommande bénéficie d’un changement encore plus important. Elle adopte désormais une partie supérieure plate et une base arrondie, donnant à l’ensemble une apparence plus compacte et moins incurvée. Amazon aurait également revu la disposition des commandes. Les boutons permettant d’accéder rapidement à différents services de streaming seraient toujours présents dans la partie inférieure, tandis que le bouton permettant d’appeler Alexa aurait été déplacé dans l’angle supérieur droit.

Autre nouveauté évoquée par la fuite : un bouton Home rétroéclairé et animé. Il s’agirait d’un changement essentiellement esthétique, mais qui pourrait rendre la commande plus facilement identifiable dans une pièce sombre.

Vega OS ou Fire OS ?

Pour l’instant, la principale inconnue concerne le logiciel. Les images divulguées ne sont accompagnées d’aucune fiche technique permettant de savoir quelle plateforme équipera ce nouveau Fire TV Stick 4K.

Amazon pourrait reprendre Vega OS, le système utilisé par le Fire TV Stick 4K Select, ou continuer à proposer Fire OS sur ce modèle. Le choix serait particulièrement intéressant, car Amazon semble progressivement vouloir faire évoluer son écosystème logiciel au-delà de Fire OS.

Publicité

Cette fuite ne permet toutefois pas de confirmer les caractéristiques techniques du nouveau modèle, ses performances, son prix ou même sa date de commercialisation. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour savoir s’il s’agit réellement du prochain Fire TV Stick 4K.

Si Amazon prépare effectivement un événement matériel dans les prochaines semaines, cette fuite pourrait néanmoins être le premier indice concret de ce qui se prépare. La nouvelle télécommande et le design plus anguleux suggèrent en tout cas que le constructeur ne se contenterait pas d’un simple rafraîchissement esthétique.