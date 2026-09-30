Le 29 septembre 2026, OpenAI a tenu sa keynote DevDay 2026 et enchaîné plus de vingt annonces. Au programme : dots, des agents toujours actifs intégrés à ChatGPT, un nouveau modèle, GPT-6.1 Sol, un palier de vitesse premium baptisé Ultrafast, un Codex qui tourne dans le cloud, des espaces de travail collaboratifs et une refonte des abonnements payants.

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Voici l’essentiel de ce qui a été annoncé, avec les disponibilités et les tarifs communiqués.

Dots : des agents toujours actifs dans ChatGPT

Le grand titre de la conférence. Les dots sont des agents persistants, animés par GPT-6 Astra, qui travaillent en arrière-plan vers des objectifs définis par l’utilisateur, 24 h sur 24, et apprennent peu à peu ses préférences.

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Intégrations : plus de 4 000 applications, dont Slack et Microsoft Teams.

Accès : application de bureau, mobile, site web, appels vocaux, et texto « bientôt ».

Garde-fous : un dot ne peut ni envoyer un message, ni modifier un élément, ni piloter un ordinateur sans validation de l’utilisateur.

Usage : les conversations avec un dot ne comptent pas dans les limites d’utilisation de ChatGPT.

Disponibilité et tarif

Les dots sont déployés pour les abonnés Pro et Business Premium, avec un premier dot inclus ; les suivants sont payants. Le déploiement exclut pour l’instant l’Espace économique européen, le Royaume-Uni et la Suisse : les utilisateurs français devront donc patienter.

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GPT-6.1 Sol : presque Astra pour un cinquième du prix

OpenAI présente GPT-6.1 Sol comme un modèle intermédiaire, qui approche l’intelligence de GPT-6 Astra en programmation agentique, en usage d’ordinateur et en travail professionnel, pour environ un cinquième du prix des jetons d’Astra.

Selon l’un des récapitulatifs de l’événement, la facturation serait de 2 dollars par million de jetons en entrée et 10 dollars en sortie ; ce tarif n’apparaît pas dans les autres comptes rendus et reste à confirmer.

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Ultrafast : jusqu’à 8 fois plus vite, mais 6 fois plus cher

Ultrafast est un palier de vitesse payant, qui génère les réponses jusqu’à 8 fois plus vite dans Codex (environ 300 jetons par seconde) et jusqu’à 6 fois plus vite dans l’API.

Prix : 6 fois le tarif standard, soit 60 dollars par million de jetons en entrée et 300 dollars en sortie d’après les récapitulatifs.

Modèles : disponible dès maintenant sur GPT-6 Astra, Sol suivra « bientôt ».

Accès : réservé pour l’instant aux offres Pro 500 et Enterprise.

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Agents API : l’infrastructure pour bâtir ses propres agents

Côté développeurs, l’Agents API passe en bêta publique. Elle fournit un environnement d’exécution hébergé avec mémoire persistante de session, accès au navigateur, connexion à des serveurs MCP, sous-agents en parallèle et automatisation d’interfaces par usage d’ordinateur.

OpenAI a aussi présenté, en préversion limitée, une Decisions API reposant sur le modèle Luna pour la classification et le routage.

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Codex passe dans le cloud

Codex peut désormais s’exécuter dans le cloud : on lance une tâche de programmation depuis n’importe quel appareil, téléphone compris, sans laisser son ordinateur allumé.

CLI : instructions vocales dans les deux sens, vue /agents et flux de travail améliorés.

et flux de travail améliorés. Revue de code : résumés, diffs et analyse automatique dans le cloud.

Codex Security Cloud : détection de vulnérabilités, suppression des doublons et préparation des correctifs.

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ChatGPT Space et Pages : travailler à plusieurs, avec ses dots

ChatGPT Space est un espace partagé où les membres d’une équipe collaborent avec leurs dots. Il s’accompagne de Pages, un éditeur de documents conçu pour être utilisé à la fois par des humains et par des dots. OpenAI y ajoute des diapositives collaboratives, des tâches d’équipe et des plugins pour Slack et Teams.

La découverte de plugins se fait désormais automatiquement pendant la conversation.

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Private Intelligence : la confidentialité en avant

OpenAI Private Intelligence regroupe des options pour garder ses données privées : rétention zéro des données, traitement de sécurité privé, et une préversion d’inférence privée prévue à l’automne 2026.

Sign in with ChatGPT

Les utilisateurs peuvent connecter leur compte OpenAI à des outils tiers, comme Notion. Seize outils partenaires sont concernés au lancement.

Abonnements : Pro 200 rouvert avec moins d’usage, Pro 500 arrive

Les offres payantes bougent sensiblement :

Pro 200 (200 $ par mois) rouvre aux nouveaux abonnés, mais avec 10 fois l’usage de Plus au lieu de 20 fois. Les abonnés actuels conservent le multiplicateur de 20 fois pour une durée non précisée.

Pro 500 (500 $ par mois) offre 25 fois l’usage de Plus et l’accès à Ultrafast.

Une offre Pro 100 existe également ; les comptes rendus divergent sur l’inclusion des dots dans ce palier, qu’il convient de vérifier auprès d’OpenAI.

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Ce que ça change

Le message de ce DevDay est cohérent : OpenAI veut sortir ChatGPT de la simple fenêtre de dialogue pour en faire un ensemble d’agents qui travaillent en continu, seuls ou en équipe, tout en vendant la vitesse au prix fort. Pour les développeurs, GPT-6.1 Sol et l’Agents API ouvrent une option moins chère qu’Astra.

Pour le public français, le point de blocage reste l’absence des dots dans l’Union européenne au lancement.