OpenAI ne veut plus seulement faire de ChatGPT un assistant capable de répondre aux questions ou de générer du contenu. Avec les nouvelles fonctionnalités annoncées lors de son DevDay 2026, l’entreprise veut désormais permettre aux développeurs de transformer ChatGPT en véritable plateforme d’applications.

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L’objectif est de proposer des expériences directement intégrées à l’interface de ChatGPT, avec des panneaux interactifs, des visionneuses de fichiers et des accès personnalisés aux données des utilisateurs. Une évolution qui rapproche progressivement ChatGPT d’un environnement dans lequel les applications tierces peuvent devenir une partie native de l’expérience.

Des applications directement intégrées à ChatGPT

OpenAI prend déjà en charge les plugins, qui permettent à ChatGPT de se connecter à des services comme Slack, SharePoint, Airtable ou Google Drive. Cependant, la nouvelle génération va beaucoup plus loin.

Les développeurs pourront désormais donner à leurs applications un espace dédié dans la barre latérale de ChatGPT. Surtout, ils pourront créer des panneaux interactifs permettant de continuer à utiliser leur service tout en échangeant avec ChatGPT.

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L’expérience pourra également intégrer des visionneuses de fichiers, capables de prendre en charge les formats utilisés par l’application concernée. L’utilisateur pourra donc potentiellement analyser un document avec ChatGPT tout en conservant les outils nécessaires pour le modifier ou l’exploiter.

Cette approche change la nature de l’intégration. Il ne s’agit plus simplement de demander à ChatGPT d’effectuer une action dans un service externe : l’application elle-même peut devenir une composante de la conversation.

OpenAI veut aussi simplifier la création des plugins

Pour accélérer l’adoption de cette plateforme, OpenAI annonce également de nouveaux outils destinés aux développeurs. Un Plugin Creator doit notamment simplifier la création de ces expériences, tandis qu’un nouveau processus de soumission permettra aux développeurs d’envoyer leurs plugins dans le répertoire avec davantage de retours et de visibilité sur les différentes étapes.

OpenAI affirme également avoir amélioré le système de classement et de recommandation des plugins. Ceux-ci pourront être proposés directement dans certaines conversations lorsqu’ils sont pertinents, ce qui doit faciliter leur découverte par les utilisateurs.

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Autre changement important : les utilisateurs pourront approuver individuellement les autorisations demandées par un plugin. L’objectif est de donner davantage de contrôle sur les données et services auxquels chaque application peut accéder.

Les ChatGPT Sites pourront eux aussi accueillir des plugins

Les nouveaux plugins ne seront pas limités à l’interface principale de ChatGPT. OpenAI indique que ChatGPT Sites, son système permettant de créer des sites légers directement avec ChatGPT, pourra également les héberger. Un utilisateur pourra ainsi créer une expérience intégrant une application, puis la partager avec ses collègues.

Ces derniers pourront utiliser l’application avec leurs propres données et leurs propres autorisations, plutôt que de simplement accéder au compte du créateur. Cette possibilité ouvre notamment la porte à des expériences collaboratives où ChatGPT servirait à la fois d’interface conversationnelle et de point d’accès à différents outils métier.

Vers des automatisations déclenchées par les applications

OpenAI ajoute également la prise en charge de la proposition MCP Events, issue du travail autour du Model Context Protocol. Cette spécification doit permettre à un plugin de réagir à des événements provenant d’une application connectée. Concrètement, un événement dans un service pourrait ainsi déclencher une automatisation dans ChatGPT.

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OpenAI indique également travailler à une gestion plus simple des automatisations, aussi bien pour leur création que pour leur administration.

On se rapproche donc progressivement d’un fonctionnement où ChatGPT ne se contente plus d’attendre une instruction de l’utilisateur. Connecté aux bons services, il peut devenir un point de coordination entre plusieurs applications et déclencher certaines actions lorsqu’un événement survient.

ChatGPT veut devenir la couche d’accès aux applications

Avec ces annonces, OpenAI semble élargir considérablement son ambition autour de ChatGPT. Après avoir commencé par les assistants conversationnels, puis les fonctionnalités de productivité, l’entreprise cherche désormais à faire de ChatGPT une interface commune pour les applications et les services tiers.

Pour les développeurs, l’intérêt est évident : leurs services peuvent être découverts et utilisés directement depuis un environnement déjà fréquenté par des centaines de millions d’utilisateurs. Pour OpenAI, l’enjeu est tout aussi stratégique : plus ChatGPT devient le point d’entrée vers les applications, plus son écosystème peut prendre de l’importance.

La réussite de cette stratégie dépendra toutefois de plusieurs facteurs, notamment la qualité des intégrations, la gestion des permissions et la confiance accordée aux applications tierces. Mais la direction est claire : OpenAI ne veut plus seulement que ChatGPT utilise les applications. Il veut que les applications vivent à l’intérieur de ChatGPT.