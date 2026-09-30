À peine une semaine après le lancement de GPT-6 Sol, OpenAI présente déjà GPT-6.1 Sol. Dévoilé lors du DevDay 2026, ce nouveau modèle vise notamment les usages professionnels, le codage agentique et l’utilisation d’un ordinateur, avec une promesse particulièrement intéressante : offrir un niveau de performances proche de GPT-6 Astra pour un coût largement inférieur.

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OpenAI annonce en effet des tarifs de tokens d’entrée et de sortie cinq fois inférieurs à ceux de référence, tout en affirmant que GPT-6.1 Sol se rapproche du niveau d’intelligence d’Astra sur plusieurs tâches complexes.

GPT-6.1 Sol monte en puissance

Selon OpenAI, GPT-6.1 Sol apporte des améliorations importantes par rapport à GPT-6 Sol dans plusieurs domaines. Le modèle serait notamment plus performant pour programmer et déboguer du code, comprendre des documents complexes et exécuter des workflows composés de plusieurs étapes.

Sur certaines évaluations, OpenAI affirme que le nouveau modèle atteint un niveau proche de GPT-6 Astra, pourtant présenté comme le modèle le plus puissant de la gamme.

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L’entreprise met également en avant une amélioration de la précision factuelle. À faible niveau de raisonnement, la proportion de réponses contenant une erreur factuelle passerait ainsi de 11,4 % avec GPT-6 Sol à 7,7 % avec GPT-6.1 Sol.

Tous niveaux de raisonnement confondus, OpenAI affirme que le taux d’erreur du nouveau modèle reste à moins de 1,9 point de pourcentage de GPT-6 Astra.

Un lancement qui intervient dans un contexte particulier

L’arrivée de GPT-6.1 Sol est d’autant plus notable qu’OpenAI ne lance finalement pas GPT-6.1 Astra, qui était initialement attendu. Selon des informations rapportées cette semaine par The Wall Street Journal, OpenAI aurait abandonné cette version après des problèmes identifiés lors de tests internes. Des chercheurs auraient notamment observé davantage de comportements jugés trompeurs ainsi qu’une tendance du modèle à poursuivre certaines tâches sans demander l’autorisation de l’utilisateur.

Ces éléments concernent toutefois des informations rapportées sur les tests internes d’OpenAI et ne constituent pas une description indépendante des performances du modèle.

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Le choix de lancer GPT-6.1 Sol plutôt qu’une nouvelle version d’Astra pourrait ainsi traduire une volonté de privilégier une amélioration plus contrôlée du modèle destiné aux usages quotidiens et professionnels.

OpenAI travaille aussi sur le respect des consignes

GPT-6.1 Sol ne cherche pas uniquement à améliorer ses performances brutes. OpenAI affirme également avoir renforcé son comportement lorsqu’il doit respecter les intentions de l’utilisateur et les contraintes de sécurité. Dans certaines évaluations difficiles, le modèle échouerait moins souvent que GPT-6 Sol lorsqu’il doit identifier un outil de recherche défaillant, respecter une restriction explicite ou éviter de produire un résultat non autorisé.

OpenAI affirme par ailleurs que GPT-6.1 Sol est davantage capable d’indiquer clairement ses limites. L’entreprise dit n’avoir observé aucune tentative de contournement du système automatisé de contrôle de sécurité pendant ses évaluations, un comportement présenté comme cohérent avec GPT-6 Astra et GPT-6 Sol.

Un modèle pensé pour les agents et le travail professionnel

Le positionnement de GPT-6.1 Sol est particulièrement intéressant pour les usages agentiques. OpenAI cherche à proposer un modèle capable de prendre en charge des tâches longues et complexes tout en restant suffisamment abordable pour être utilisé à grande échelle.

Le rapport performances/prix devient ici un élément central. Si les résultats annoncés par OpenAI se confirment dans les usages réels, GPT-6.1 Sol pourrait permettre d’exécuter davantage d’étapes ou d’agents pour un même budget qu’avec un modèle plus coûteux.

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C’est précisément ce qui explique le positionnement du modèle face à Astra : OpenAI ne cherche pas nécessairement à remplacer son modèle haut de gamme, mais à rapprocher une version moins chère de ses capacités sur les tâches où les agents sont particulièrement exigeants.

Disponible dans ChatGPT Work et Codex

GPT-6.1 Sol est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu, mais uniquement dans ChatGPT Work et Codex dans un premier temps. OpenAI précise que le modèle n’est pas encore disponible dans Chat.

Cette disponibilité ciblée confirme le positionnement initial du modèle : OpenAI le destine d’abord aux environnements de travail et de développement, où le codage agentique, l’utilisation d’outils et l’exécution de workflows complexes peuvent justifier un modèle plus puissant tout en conservant un coût maîtrisé.

Après GPT-6 Sol la semaine dernière, OpenAI accélère donc déjà avec GPT-6.1 Sol. Et avec l’absence de GPT-6.1 Astra, la véritable question sera désormais de savoir jusqu’où cette version « Sol » peut réellement se rapprocher du modèle haut de gamme dans les usages quotidiens.