Une gestion confiée à la division Qualcomm Technology Licensing pour les droits essentiels.

Une continuité assurée pour les technologies cellulaires et la connectivité des futurs iPhone.

Un renouvellement officiel de l'accord mondial de licence de brevets entre Apple et Qualcomm.

Apple et Qualcomm prolongent leur relation. Les deux groupes ont renouvelé leur accord mondial de licence de brevets, avec de nouvelles conditions qui entreront en vigueur le 1er avril 2027.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Qualcomm continuera à accorder à Apple des licences pour utiliser son portefeuille de technologies et de brevets liés aux communications cellulaires et à la connectivité, notamment dans l’iPhone.

L’accord est géré par Qualcomm Technology Licensing (QTL), la division chargée de commercialiser les droits associés au vaste portefeuille de brevets de Qualcomm, dont de nombreux brevets essentiels à différentes normes de télécommunications.

Cette prolongation est particulièrement notable étant donné l’histoire mouvementée entre les deux entreprises. Apple et Qualcomm avaient mis fin en 2019 à une importante bataille judiciaire mondiale portant notamment sur les licences et les redevances liées aux brevets.

Le règlement conclu à l’époque comprenait un accord de licence de six ans, assorti d’une option de prolongation de deux ans, ainsi qu’un accord de fourniture de composants.

Le nouvel accord permet désormais de sécuriser la relation au-delà de cette période. Même si Apple développe progressivement davantage de technologies de connectivité en interne, l’entreprise reste dépendante de licences couvrant les brevets essentiels détenus par Qualcomm pour commercialiser des appareils compatibles avec les réseaux cellulaires.

Qualcomm n’a pas communiqué les conditions financières du nouvel accord.