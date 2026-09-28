Pour sa première période des fêtes à la tête d’Apple, John Ternus ne bouleverse pas les habitudes de l’entreprise. Le nouveau CEO maintient l’un des avantages historiques accordés aux équipes américaines : la majorité des salariés des bureaux bénéficieront de toute la semaine de Thanksgiving.

Publicité

Dans un message adressé à l’ensemble du personnel, Ternus a également salué les résultats de l’année et les nouveaux produits lancés par Apple, de l’iPhone 18 Pro Max à l’Apple Watch, en passant par les AirPods et le futur iPhone Duo. Un geste symbolique qui accompagne ses premiers mois à la tête de la firme après la succession de Tim Cook.

Une semaine de repos conservée sous John Ternus

La tradition remonte aux premières années d’Apple et aurait notamment été maintenue sous Steve Jobs. Malgré plusieurs discussions au fil du temps sur son éventuelle suppression, l’entreprise continue donc de fermer une partie de ses activités américaines pendant la semaine de Thanksgiving.

La majorité des équipes américaines bénéficient de trois jours supplémentaires, du lundi au mercredi, auxquels s’ajoutent les jeudi et vendredi déjà prévus comme jours fériés. En pratique, les salariés concernés disposent donc d’une période de repos prolongée autour de Thanksgiving.

Publicité

Apple doit évidemment continuer à assurer certaines activités pendant cette période. Les employés des Apple Store, d’AppleCare et certaines équipes internationales ne peuvent pas simplement interrompre leur travail pendant plusieurs jours, notamment à l’approche des fêtes.

Pour ces salariés, Apple prévoit donc trois jours de congé supplémentaires à prendre ultérieurement. Le dispositif permet à l’entreprise de conserver ses services commerciaux et son assistance tout en maintenant un avantage comparable pour les équipes qui restent opérationnelles.

Ternus profite de son premier message de Thanksgiving pour saluer les nouveaux produits

Dans son message, John Ternus a également profité de l’occasion pour revenir sur une année particulièrement chargée pour Apple. Le CEO a notamment évoqué les réactions des clients face au nouvel appareil photo de l’iPhone 18 Pro Max, aux fonctions de santé de l’Apple Watch et aux nouveaux AirPods.

Le futur iPhone Duo pliable figure également dans son message, alors même que ce modèle n’est pas encore disponible auprès des clients. Apple prépare donc déjà l’après-lancement de sa génération actuelle, avec un produit qui doit représenter une évolution importante de son catalogue.

Le ton du message est révélateur du profil de Ternus. Contrairement à Tim Cook, qui a longtemps incarné une direction davantage centrée sur les opérations et l’expansion de l’écosystème, le nouveau CEO est issu de l’ingénierie matérielle et a passé des années à diriger les équipes hardware d’Apple.

Le fait de mettre en avant les produits dans un message destiné aux employés n’est donc pas particulièrement surprenant. Ternus rattache directement cette période de repos au travail accompli par les équipes pour concevoir et commercialiser la nouvelle génération d’appareils.

Publicité

Une tradition qui avait déjà été conservée par Tim Cook

Le maintien de cette semaine de congé ne constitue cependant pas une rupture avec l’ère Tim Cook. Le dispositif s’était déjà installé comme une tradition régulière sous son mandat.

En 2012, Apple avait notamment expérimenté l’ouverture de ses magasins pendant Thanksgiving avant que Tim Cook ne décide finalement de ne pas poursuivre cette approche. Les Apple Store ont depuis continué à fonctionner selon des règles permettant aux équipes de bénéficier elles aussi de jours de repos supplémentaires, sans fermer complètement le réseau pendant une période commerciale importante.

Cook avait également utilisé une formule similaire dans un message adressé aux employés en 2014. À l’époque, il mettait en avant les résultats d’un mois de septembre particulièrement important pour Apple, marqué notamment par l’iPhone 6 et Apple Pay, avant d’accorder plusieurs jours de congé supplémentaires aux équipes américaines.

Le principe est donc resté remarquablement stable au fil des années. Même les équipes de vente et AppleCare bénéficient d’un mécanisme similaire de récupération des jours lorsqu’elles doivent travailler pendant la période concernée.

La différence tient surtout au contexte. Ternus vient tout juste de prendre la direction d’Apple et cette première décision lui permet de conserver un repère familier pour les salariés, plutôt que de chercher à imposer immédiatement une nouvelle culture managériale.

Neuf jours consécutifs pour une grande partie des salariés américains

Pour les employés concernés, le calendrier est particulièrement favorable. En additionnant les trois jours supplémentaires accordés par Apple, les deux jours fériés de Thanksgiving et les deux week-ends, la période peut représenter neuf jours consécutifs sans travail. Le dispositif est particulièrement intéressant pour les équipes de bureau, qui peuvent profiter de cette longue coupure pour voyager ou passer davantage de temps en famille.

Publicité

La situation est évidemment différente pour les équipes opérationnelles. Les magasins Apple et les services d’assistance connaissent justement une période importante à l’approche des fêtes, alors que les consommateurs commencent leurs achats de fin d’année. Le choix d’accorder des jours de récupération plus tard permet ainsi de maintenir l’activité sans créer une différence trop importante entre les salariés pouvant prendre Thanksgiving en congé et ceux dont la fonction exige une présence sur cette période.

Cette organisation montre aussi les limites d’une fermeture généralisée pour une entreprise comme Apple. Son activité repose désormais sur un réseau mondial de boutiques, de services et de support qui doit rester accessible même lorsque le siège et une partie des équipes américaines ralentissent leur activité.

Un premier signal sur la manière dont Ternus veut diriger Apple

Le geste est symbolique, mais il intervient à un moment particulier pour Apple. John Ternus est devenu CEO le 1er septembre 2026, après plusieurs années passées au premier plan de la stratégie matérielle de l’entreprise. Conserver une tradition aussi visible peut être interprété comme une volonté de continuité plutôt que comme une rupture avec Tim Cook. Le nouveau dirigeant n’a pas besoin de modifier chaque élément du fonctionnement interne pour affirmer son style de management.

Cette stabilité intervient alors qu’Apple traverse justement une période de transition importante. La nouvelle génération d’iPhone, l’arrivée du premier modèle pliable et l’évolution des fonctions d’intelligence artificielle constituent autant de chantiers qui pèseront davantage sur la trajectoire de Ternus que le calendrier des congés.

Pour les salariés, le message est néanmoins assez simple : les efforts réalisés pendant une année particulièrement dense sont reconnus et la tradition est maintenue. Pour le nouveau CEO, c’est aussi une manière de commencer son mandat sans donner l’impression de vouloir réécrire immédiatement les règles établies par son prédécesseur.

Dans une entreprise aussi obsédée par le renouvellement de ses produits, conserver une vieille tradition peut finalement être un choix aussi significatif que lancer une nouvelle technologie. John Ternus commence son mandat en changeant la direction d’Apple, mais pas encore les habitudes de ceux qui la font fonctionner.