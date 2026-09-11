Changer de gestionnaire de mots de passe sur Android pouvait jusqu’ici devenir une opération fastidieuse, voire risquée. Entre les exports en clair, les imports manuels et les passkeys difficiles à déplacer, la migration d’un service à l’autre restait loin d’être fluide.

Google veut désormais supprimer cette friction avec une nouvelle expérience de transfert intégrée à Android. Le système peut déplacer automatiquement mots de passe et passkeys entre plusieurs gestionnaires compatibles, sans obliger l’utilisateur à manipuler lui-même des fichiers sensibles.

Android prend désormais en charge la migration

Le nouveau processus se veut volontairement simple. Depuis le gestionnaire de mots de passe vers lequel l’utilisateur souhaite migrer, il suffit de choisir une option d’import ou de copie des mots de passe et passkeys. Android prend alors le relais, détecte les services compatibles présents sur l’appareil et demande à l’utilisateur de sélectionner la source des données.

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Une fois la migration confirmée, Google affirme que l’opération peut être terminée en quelques secondes.

La différence avec les méthodes traditionnelles est importante. Jusqu’à présent, changer de gestionnaire pouvait nécessiter l’export d’un fichier contenant les identifiants sous une forme temporairement non chiffrée, avant de le réimporter ailleurs puis de le supprimer correctement.

Avec cette nouvelle architecture, Android cherche à garder le transfert à l’intérieur d’un flux système contrôlé.

Les passkeys peuvent aussi suivre l’utilisateur

Le point le plus intéressant concerne probablement les passkeys. Ces clés d’accès sont progressivement présentées comme une alternative aux mots de passe classiques. Elles reposent sur une authentification cryptographique et peuvent être validées avec les mécanismes de sécurité du téléphone, comme une empreinte digitale ou le déverrouillage de l’appareil. Leur migration entre plateformes ou gestionnaires a toutefois longtemps été moins évidente que celle de simples identifiants.

Le nouvel outil d’Android est donc important parce qu’il ne se limite pas aux mots de passe. Google veut permettre aux utilisateurs de changer de fournisseur sans devoir recréer manuellement leurs passkeys service par service.

Cela rapproche les passkeys du niveau de portabilité attendu d’un véritable standard de connexion grand public.

Une migration protégée par le verrouillage de l’appareil

Google impose plusieurs mécanismes de sécurité pendant le transfert. L’appareil doit disposer d’un verrouillage d’écran actif, et certaines migrations peuvent nécessiter l’ancien code de déverrouillage du téléphone ou le PIN associé à Google Password Manager. Cette vérification vise à éviter qu’une personne disposant temporairement d’un appareil déverrouillé puisse simplement transférer l’ensemble des identifiants vers un autre gestionnaire.

Android gère également les doublons. Lorsqu’un mot de passe identique est déjà présent dans le nouveau gestionnaire, il est ignoré plutôt que dupliqué. Cela simplifie particulièrement les migrations partielles ou les utilisateurs ayant déjà commencé à utiliser plusieurs services en parallèle.

Google Password Manager, 1Password, Bitwarden et Dashlane déjà compatibles

La nouvelle fonction ne reste pas réservée à l’écosystème de Google. Elle est déjà compatible avec Google Password Manager, 1Password, Bitwarden et Dashlane, tandis que Google annonce l’arrivée de partenaires supplémentaires.

Ce choix est stratégique. Si Android avait limité la fonction à Google Password Manager, le transfert aurait surtout servi à attirer les utilisateurs vers son propre service. En permettant des migrations dans plusieurs directions, Google transforme plutôt Android en couche d’interopérabilité entre différents gestionnaires.

Cette ouverture peut réduire l’un des principaux freins au changement : la peur de se retrouver enfermé dans un service après avoir accumulé des centaines d’identifiants et de passkeys.

Une petite fonction qui renforce l’intérêt des gestionnaires de mots de passe

Google présente aussi cette nouveauté comme un moyen d’encourager davantage d’utilisateurs à adopter un gestionnaire de mots de passe. L’intérêt de ces outils reste simple : ils évitent de mémoriser des dizaines de combinaisons et réduisent la tentation de réutiliser le même mot de passe sur plusieurs services. Ils peuvent également générer des identifiants complexes et uniques, stockés dans un espace chiffré.

Les passkeys vont plus loin en supprimant dans certains cas le mot de passe lui-même. L’authentification repose alors sur une clé cryptographique et une validation locale, ce qui rend notamment les attaques de phishing traditionnelles beaucoup plus difficiles.

Le problème était qu’un système plus sécurisé pouvait paradoxalement devenir plus contraignant si l’utilisateur ne pouvait pas facilement changer de fournisseur. Le nouvel outil d’Android vise précisément à casser cette dépendance.

Google réduit le verrouillage autour de l’identité numérique

Cette évolution peut sembler modeste, mais elle touche un sujet de plus en plus stratégique : la portabilité des identifiants numériques. À mesure que les passkeys remplacent progressivement les mots de passe, le gestionnaire utilisé devient une pièce centrale de l’écosystème personnel d’un utilisateur. Il ne contient plus seulement des secrets textuels, mais potentiellement les clés permettant d’accéder à une grande partie de ses comptes.

Faciliter leur transfert réduit donc le risque de verrouillage technologique. Un utilisateur peut choisir 1Password, Bitwarden, Dashlane ou Google Password Manager selon ses besoins, puis migrer plus tard si ses préférences, son employeur ou ses exigences de sécurité changent. C’est aussi une manière pour Google de renforcer Android comme plateforme plutôt que comme simple collection de services maison.

Les passkeys promettaient de simplifier l’authentification ; encore fallait-il qu’elles ne deviennent pas une nouvelle forme de dépendance. En rendant leur migration beaucoup plus simple, Android commence enfin à traiter la liberté de changer de gestionnaire comme une fonction de sécurité à part entière.