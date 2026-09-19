À peine disponible, l’iPhone 18 Pro passe déjà sous les outils des spécialistes de la réparation. Un premier démontage réalisé par REWA Technology dévoile plusieurs transformations importantes à l’intérieur du nouveau smartphone d’Apple, notamment autour de Face ID, du refroidissement de la puce A20 Pro et de l’organisation de la carte mère.

Ces changements montrent un appareil profondément optimisé pour gagner de la place et mieux maîtriser ses températures. Mais cette densification possède une contrepartie : certaines réparations pourraient devenir nettement plus délicates, notamment lorsqu’elles concernent l’écran ou des composants intégrés au cœur de la carte logique.

Face ID passe partiellement sous l’écran

L’un des changements les plus visibles de l’iPhone 18 Pro concerne la réduction de la Dynamic Island. Le démontage permet désormais de mieux comprendre comment Apple est parvenu à diminuer l’espace occupé par son système de capteurs en façade.

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La caméra infrarouge utilisée par Face ID a été déplacée sous l’écran, dans la partie supérieure gauche. Apple utilise pour cela une disposition particulière des pixels permettant au rayonnement infrarouge de traverser la dalle. Cette architecture permet de libérer une partie de l’espace auparavant nécessaire aux composants visibles de Face ID et participe directement à la réduction de la Dynamic Island. Mais, elle crée également une contrainte supplémentaire pour la fabrication de dalles compatibles.

REWA Technology estime que le déplacement du capteur infrarouge pourrait compliquer fortement la tâche des fabricants indépendants d’écrans de remplacement. Il ne suffit plus de reproduire les caractéristiques visuelles de la dalle : la zone située devant le capteur doit également laisser passer correctement la lumière infrarouge nécessaire au fonctionnement de Face ID.

Pour les réparateurs tiers, cette évolution pourrait donc rendre la production de pièces compatibles plus complexe et renforcer l’importance des écrans conçus selon les spécifications précises du nouvel iPhone.

L’A20 Pro est désormais directement associé à une immense chambre à vapeur

L’autre transformation majeure concerne le refroidissement. Apple avait déjà mis l’accent lors de la présentation des iPhone 18 Pro sur sa nouvelle architecture thermique. Le démontage confirme que la puce A20 Pro est directement placée au contact du système à chambre à vapeur, avec un nouveau pad thermique chargé de faciliter le transfert de chaleur.

Apple affirme que cette chambre à vapeur possède une surface environ trois fois supérieure à celle utilisée sur la génération précédente.

Ce changement accompagne l’arrivée de l’A20 Pro, première puce d’iPhone gravée en 2 nm. Le processeur dispose de six cœurs CPU, d’un GPU à sept cœurs et d’une architecture fortement tournée vers les traitements d’intelligence artificielle locaux.

Mais, les performances de pointe ne représentent qu’une partie du problème sur un smartphone. Lors d’une longue session de jeu, d’un traitement photo ou vidéo exigeant ou d’une tâche d’IA soutenue, la capacité à évacuer la chaleur devient déterminante pour éviter que le processeur réduise ses fréquences. Le choix d’une chambre à vapeur beaucoup plus imposante montre donc qu’Apple ne cherche pas uniquement à augmenter les performances instantanées de l’A20 Pro. L’objectif semble également être de mieux maintenir ces performances dans le temps.

Le premier démontage apporte ainsi une confirmation matérielle intéressante : le refroidissement occupe désormais une place beaucoup plus importante dans la conception interne de l’iPhone.

Une carte mère plus dense et beaucoup plus difficile à intervenir

C’est toutefois autour de la carte logique que certaines des surprises les moins favorables à la réparation apparaissent. Le stockage NAND et le circuit intégré chargé de la gestion de l’alimentation sont désormais pris entre plusieurs couches de la carte mère. Pour atteindre directement ces composants, un réparateur doit donc séparer les différentes couches, une intervention nettement plus complexe qu’un remplacement classique de composant accessible en surface.

Cette architecture permet à Apple de densifier davantage l’électronique et d’optimiser l’espace extrêmement limité disponible à l’intérieur du smartphone. Chaque millimètre récupéré peut être utilisé pour le refroidissement, la batterie, les modules photo ou d’autres composants. Mais, cette intégration rend les réparations avancées de carte mère beaucoup plus délicates.

REWA Technology relève également la présence d’une puce EEPROM exposée en surface. Sa position pourrait augmenter le risque de dommages physiques pendant certaines interventions si elle n’est pas manipulée avec suffisamment de précautions.

Toutes les modifications ne compliquent toutefois pas l’entretien. Apple a simplifié le câblage du connecteur de charge, qui passe de deux nappes flexibles à une seule. Une réduction du nombre de connexions peut faciliter certaines opérations et limiter les éléments susceptibles d’être endommagés lors du démontage.

L’iPhone 18 Pro illustre donc deux tendances contradictoires : certains sous-ensembles deviennent plus simples, tandis que les composants les plus profondément intégrés à la carte logique deviennent beaucoup moins accessibles.

Une batterie de 4 056 mAh et un connecteur plus imposant

Le démontage concerne un modèle équipé d’un emplacement physique pour carte SIM, correspondant notamment aux variantes commercialisées sur certains marchés européens. Sa batterie affiche une capacité de 4 056 mAh, légèrement supérieure à celle de son prédécesseur. Cette valeur apporte un éclairage supplémentaire sur les gains d’autonomie annoncés par Apple avec cette génération, même si la capacité brute ne suffit évidemment pas à expliquer seule l’endurance d’un smartphone.

L’efficacité de l’A20 Pro gravé en 2 nm, l’écran et les optimisations d’iOS 27 participent également à l’équation énergétique.

Un autre détail retient l’attention : le connecteur relié à la batterie apparaît plus imposant. REWA Technology estime que cette évolution pourrait être liée à une puissance de charge supérieure. Le démontage ne suffit toutefois pas à déterminer précisément les capacités électriques du système à partir de ce seul élément. La taille d’un connecteur peut donner des indications sur les choix de conception, mais elle ne permet pas à elle seule de confirmer une nouvelle puissance maximale de recharge.

L’organisation interne montre néanmoins qu’Apple a revu plusieurs éléments du circuit énergétique en même temps que la batterie et le refroidissement.

La nouvelle caméra à ouverture variable dévoile sa mécanique

Le démontage permet également d’observer le nouveau module photographique principal de l’iPhone 18 Pro. Apple conserve un capteur principal de 48 mégapixels, mais introduit cette année une ouverture variable physique. Contrairement à une simulation logicielle de profondeur de champ, le mécanisme agit directement sur la quantité de lumière entrant dans l’objectif.

Cette évolution impose naturellement davantage de mécanique à l’intérieur du module photo. Apple utilise un diaphragme physique composé de fines lamelles afin d’ajuster l’ouverture selon les conditions et les besoins photographiques. La présence de cette mécanique montre une nouvelle fois à quel point l’espace intérieur d’un smartphone haut de gamme devient disputé.

Entre le système photo, la batterie, la chambre à vapeur agrandie et les composants de Face ID déplacés, Apple doit réorganiser l’ensemble de son architecture pour introduire de nouvelles fonctions sans augmenter démesurément les dimensions de l’appareil. C’est probablement l’une des raisons expliquant la densification observée autour de la carte mère : gagner du volume à certains endroits permet d’en redistribuer ailleurs.

Apple privilégie toujours davantage l’intégration, quitte à compliquer certaines réparations

Ce premier démontage révèle finalement une philosophie assez cohérente derrière l’iPhone 18 Pro. Apple a consacré davantage d’espace au refroidissement, déplacé une partie de Face ID sous l’écran, légèrement augmenté la capacité de la batterie et intégré une mécanique supplémentaire dans son appareil photo. Pour faire tenir l’ensemble, certaines parties électroniques deviennent encore plus compactes et imbriquées.

Le résultat peut être bénéfique pour l’utilisateur tant que l’appareil fonctionne normalement : meilleure gestion thermique, Dynamic Island réduite, autonomie améliorée et système photographique plus sophistiqué.

Pour les réparateurs, l’équation est moins simple.

Un écran devant composer avec un capteur infrarouge sous la dalle et une carte logique dont certains composants importants sont enfermés entre plusieurs couches augmentent considérablement la technicité de certaines interventions. La réparabilité ne dépend donc plus uniquement de la possibilité d’ouvrir l’appareil ou de remplacer sa batterie : elle se joue de plus en plus au niveau de l’architecture électronique elle-même.

L’iPhone 18 Pro montre ainsi le compromis auquel se heurtent les smartphones les plus avancés : chaque millimètre gagné permet d’ajouter de nouvelles technologies, mais plus l’intérieur devient optimisé et intégré, plus réparer les composants cachés au cœur de cette architecture devient une opération de spécialiste.