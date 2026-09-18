Astra for Law : OpenAI lance GPT-6 Astra avec son propre index de recherche juridique

OpenAI ne veut plus seulement fournir le modèle utilisé par les professionnels du droit. Avec Astra for Law, lancé le 17 septembre, l’entreprise associe GPT-6 Astra à un index juridique américain, des instructions spécialisées et un écosystème de plugins capables de connecter ChatGPT aux outils déjà présents dans les cabinets.

La véritable nouveauté se trouve probablement sous le modèle. OpenAI commence à posséder sa propre couche de recherche juridique, couvrant jurisprudence, lois, réglementations et décisions administratives américaines. Une évolution qui place l’entreprise dans une position délicate : partenaire technologique de Thomson Reuters, Harvey, Legora et d’autres spécialistes du secteur, elle commence simultanément à contrôler une partie de l’infrastructure sur laquelle leurs produits pourraient reposer.

Astra for Law spécialise GPT-6 Astra pour le travail juridique

Astra for Law est une configuration spécialisée de GPT-6 Astra, le modèle qu’OpenAI a lancé début septembre. L’entreprise l’associe à des instructions adaptées à l’analyse et à la rédaction juridiques ainsi qu’à un système de recherche spécifiquement conçu pour le droit américain.

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Le service doit permettre aux avocats de rechercher des questions juridiques à partir des faits d’un dossier, développer des arguments, examiner des clauses contractuelles ou encore identifier des éléments susceptibles d’affaiblir une position. OpenAI rappelle néanmoins que les professionnels doivent vérifier les réponses et les sources citées avant de s’y fier.

Le déploiement commence auprès d’une sélection de cabinets américains à travers un programme Trusted Access, dans ChatGPT et Codex. Une version API doit suivre sous le nom gpt-6-astra-law .

Mais cette spécialisation du modèle n’est finalement que la partie la plus visible de l’annonce.

OpenAI a également construit un Legal Search Index dédié, et c’est cette infrastructure qui pourrait avoir les conséquences les plus importantes pour le marché des technologies juridiques.

Un index juridique de plus de 230 millions d’URL

Le Legal Search Index rassemble des sources liées au droit américain : jurisprudence, textes législatifs, réglementations, règles de procédure et décisions administratives. Selon OpenAI, de nouvelles sources viennent compléter l’index quotidiennement.

L’ensemble dépasserait 230 millions d’URL, avec une part importante de la jurisprudence provenant du Free Law Project, l’organisation à but non lucratif derrière CourtListener. OpenAI indique que cette collection couvre plus de 99,9 % de la jurisprudence américaine publiée faisant précédent.

La distinction est importante. Un modèle généraliste disposant d’un accès au Web peut rechercher une décision juridique, mais il doit identifier les bonnes sources dans un environnement extrêmement vaste et hétérogène. Un index spécialisé réduit cet espace de recherche et permet de construire des mécanismes de récupération spécifiquement adaptés au droit.

OpenAI présente cette infrastructure comme complémentaire aux contenus sous licence et aux produits spécialisés déjà utilisés par les cabinets, notamment ceux de Thomson Reuters. Cette formulation est stratégique. Thomson Reuters possède Westlaw et développe CoCounsel, tout en collaborant avec OpenAI sur certaines intégrations. Joel Hron, CTO de Thomson Reuters, a d’ailleurs soutenu le lancement en soulignant que la valeur pour les juristes ne réside pas uniquement dans la connectivité aux informations.

Le paradoxe est pourtant difficile à ignorer : OpenAI construit précisément une nouvelle couche entre ces informations et le professionnel qui les recherche.

Les premiers benchmarks montrent un progrès, pas une fiabilité parfaite

OpenAI a évalué Astra for Law sur 200 questions juridiques américaines issues de l’ensemble privé de validation du Legal Research Bench de Vals AI. Avec le niveau de raisonnement maximal, le système aurait satisfait le critère global de correction sur 54 % des questions, contre 38,7 % pour GPT-6 Astra utilisant uniquement la recherche Web.

Cela représente effectivement une amélioration relative d’environ 40 %. Mais le chiffre peut également être lu dans l’autre sens : même avec l’index spécialisé et la configuration juridique, le système ne passe pas le contrôle de correction sur près de la moitié des questions testées.

OpenAI affirme également qu’Astra for Law retrouve 24 % de décisions de référence supplémentaires sur les questions de jurisprudence et jusqu’à 54 % de passages pertinents supplémentaires dans les bonnes décisions.

Ces résultats restent toutefois ceux publiés par OpenAI. Ils ne constituent pas une évaluation indépendante du système. C’est un point particulièrement important dans le domaine juridique. La différence entre une réponse plausible et une réponse correcte peut tenir à une décision renversée en appel, une juridiction différente ou un précédent qui ne s’applique pas exactement aux faits examinés.

Le gain apporté par l’index spécialisé semble donc significatif, mais il ne transforme pas Astra for Law en autorité juridique autonome. Il renforce surtout sa capacité à trouver les éléments qu’un professionnel devra ensuite contrôler.

26 plugins pour faire de ChatGPT le point d’entrée du cabinet

OpenAI accompagne Astra for Law de 26 plugins développés par ses partenaires, reliant ChatGPT à différents outils déjà utilisés dans les cabinets. Parmi les entreprises participantes figurent notamment Relativity, Clio, iManage, Intapp et DeepJudge. Thomson Reuters doit apporter le contexte des dossiers provenant de HighQ et prépare également un connecteur CoCounsel Legal.

Neuf plugins communautaires provenant de LegalQuants, LECG et Skills.law ajoutent de leur côté 47 compétences personnalisées. OpenAI confirme également que ces plugins permettent d’intégrer les outils et connaissances déjà utilisés par les professionnels directement dans ChatGPT.

Cette architecture révèle probablement la stratégie la plus importante derrière Astra for Law. OpenAI ne cherche pas nécessairement à remplacer immédiatement chaque logiciel juridique. L’entreprise veut plutôt devenir l’interface depuis laquelle ces logiciels sont interrogés.

Les partenaires conservent leurs bases documentaires, leurs workflows spécialisés et leurs mécanismes de gouvernance. Mais une part croissante des questions pourrait être formulée dans ChatGPT.

Les annonces des différents fournisseurs insistent justement sur les frontières qu’ils conservent. Certaines opérations restent dans leurs propres plateformes, tandis que seules les informations nécessaires sont transmises au modèle.

Il s’agit à la fois d’une question de sécurité et d’une question économique : chacun définit précisément quelle partie de sa valeur reste derrière son abonnement lorsque l’interface conversationnelle se déplace ailleurs.

Harvey et Legora deviennent partenaires d’un potentiel concurrent

La position d’OpenAI devient encore plus intéressante avec Harvey et Legora. Les deux entreprises construisent précisément des plateformes d’intelligence artificielle destinées au secteur juridique, mais comptent également exploiter Astra for Law à travers l’API.

Legora utilise déjà GPT-6 Astra pour certaines tâches professionnelles. OpenAI a récemment publié un exemple dans lequel son agent a examiné 41 documents financiers en quelques minutes, Legora rapportant une amélioration d’environ 40 % sur ce workflow particulier par rapport au modèle précédent.

Cette relation crée une structure inhabituelle. OpenAI fournit le modèle à des entreprises spécialisées qui construisent leurs propres expériences juridiques. Dans le même temps, OpenAI possède désormais son index de recherche juridique, ChatGPT comme interface de distribution et un catalogue de plugins reliant les outils des cabinets. Harvey et Legora peuvent donc bénéficier d’une infrastructure plus performante tout en dépendant davantage d’un fournisseur qui se rapproche progressivement de leur propre marché.

OpenAI présente cette stratégie comme un modèle de complémentarité : construire sur sa plateforme doit permettre de profiter davantage de l’écosystème plutôt que de le remplacer.

À court terme, cette logique peut fonctionner. La question est de savoir où se situera durablement la valeur si le modèle, la recherche et l’interface principale appartiennent au même acteur.

La gouvernance devient aussi importante que les performances

Le secteur juridique ne peut pas adopter les agents IA de la même manière qu’une application grand public. Les cabinets manipulent des informations confidentielles, doivent maintenir des séparations strictes entre certains dossiers et restent soumis à des obligations professionnelles importantes. Une erreur de permission peut être beaucoup plus problématique qu’une mauvaise réponse dans un chatbot classique.

OpenAI accompagne donc Astra for Law d’un ensemble de contrôles destinés aux cabinets participant au programme Trusted Access. Les clients API éligibles peuvent notamment bénéficier du Zero Data Retention, une option déjà prise en charge par GPT-6 Astra. OpenAI indique également travailler avec Latham & Watkins sur les permissions d’accès aux informations, les barrières éthiques, les instructions données par les clients et les mécanismes de supervision du cabinet.

L’entreprise place aussi ses ingénieurs directement auprès de certains cabinets pour construire des workflows spécifiques. Sullivan & Cromwell a travaillé sur l’analyse d’accords à partir de ses propres méthodes de négociation, Ropes & Gray sur la due diligence de data rooms, Cooley sur la préparation d’introductions en Bourse et Wachtell Lipton sur différents dossiers contentieux et corporate.

Cette approche montre qu’Astra for Law ne se résume pas à mettre un nouveau nom sur un modèle généraliste. OpenAI cherche à apprendre comment le travail juridique est réellement organisé afin d’intégrer progressivement ses agents aux processus existants.

Après la finance, OpenAI applique la même méthode au droit

Astra for Law s’inscrit surtout dans une stratégie verticale de plus en plus lisible. Une semaine auparavant, OpenAI lançait ChatGPT for Financial Services, en combinant son modèle avec des données professionnelles, des connecteurs et des contrôles adaptés au secteur financier. La formule juridique reprend plusieurs des mêmes ingrédients : modèle de pointe, données spécialisées, gouvernance et intégrations métier.

Le droit constitue un terrain particulièrement stratégique parce que la valeur ne vient pas uniquement du raisonnement du modèle. Elle dépend fortement de la qualité des sources auxquelles il peut accéder et de sa capacité à s’insérer dans les outils existants.

Google suit d’ailleurs une trajectoire comparable avec ses propres offres destinées au secteur juridique.

OpenAI possède cependant désormais un élément supplémentaire avec son Legal Search Index. Ce choix rapproche l’entreprise d’une intégration verticale beaucoup plus profonde que celle d’un simple fournisseur de modèles.

Plusieurs inconnues subsistent. OpenAI n’a pas encore communiqué publiquement le prix d’Astra for Law, la liste complète des cabinets participant au programme Trusted Access ni le calendrier d’une éventuelle disponibilité européenne. Pour l’instant, l’index juridique annoncé est consacré au droit américain.

La question essentielle sera donc moins de savoir si Astra for Law peut remplacer demain Westlaw, Harvey ou Legora que de comprendre où se déplacera le centre de gravité du travail juridique assisté par IA.

Les spécialistes possèdent encore les contenus propriétaires, les workflows, les relations avec les cabinets et une expertise verticale difficile à reproduire. OpenAI contrôle de son côté le modèle, ChatGPT, Codex, désormais un index juridique et la couche permettant de connecter ces différents services.

Pendant un temps, ces deux niveaux peuvent parfaitement se compléter. Mais si les juristes commencent à poser leurs questions dans ChatGPT avant même d’ouvrir leurs outils spécialisés, celui qui contrôle l’interface pourrait progressivement contrôler bien davantage que la conversation.