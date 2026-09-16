Nubia s’apprête à lancer un smartphone qui veut faire de l’intelligence artificielle autre chose qu’un simple assistant conversationnel. Développé conjointement par ZTE et ByteDance, le NaviX Ultra sera officiellement présenté le 16 septembre en Chine et se positionne comme le premier « smartphone agentique » de la marque.

Son principal argument sera Doubao Phone Assistant, conçu pour comprendre des instructions, mémoriser du contexte et surtout accomplir des tâches à travers plusieurs applications. Nubia accompagne cette ambition d’une fiche technique de flagship, avec Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran OLED 144 Hz et batterie de 7 100 mAh.

Un lancement prévu le 16 septembre en Chine

Nubia a confirmé que le NaviX Ultra sera dévoilé le 16 septembre à 14 heures, heure locale chinoise. Les réservations ont déjà commencé avant la présentation complète.

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Le constructeur présente le téléphone comme le « premier smartphone à agents IA au monde », une affirmation marketing qu’il faudra évidemment replacer dans un marché où Apple, Google, Samsung, Huawei et plusieurs fabricants chinois proposent déjà différentes formes d’automatisation assistée par IA.

Toutefois, la différence recherchée par Nubia semble résider dans le degré d’intégration. Le NaviX Ultra ne veut pas simplement résumer une page, modifier une photo ou répondre à une question : il doit pouvoir agir au sein de plusieurs applications pour accomplir une tâche plus complète.

C’est précisément ce qui rend le partenariat avec ByteDance stratégique.

Doubao doit passer de l’assistant à l’agent

Le NaviX Ultra embarquera Doubao Phone Assistant, l’assistant de ByteDance, autour de quatre grands axes : comprendre les commandes, exécuter des tâches, mémoriser des informations et sécuriser les opérations. La nuance entre assistant et agent est importante. Un assistant traditionnel reçoit généralement une requête et produit une réponse. Un agent essaie plutôt de comprendre un objectif, de déterminer plusieurs étapes nécessaires puis d’utiliser différents outils pour parvenir au résultat.

Demander à un assistant où se trouve un restaurant peut déclencher une recherche. Demander à un agent d’organiser une sortie implique potentiellement de trouver un établissement, comparer les horaires, vérifier un itinéraire puis ouvrir le service permettant d’effectuer une réservation.

C’est ce type de continuité que Nubia veut installer au centre du NaviX Ultra.

L’intégration aux applications sera le véritable enjeu

Les premières informations suggèrent surtout une évolution technique importante dans la manière dont Doubao interagit avec les applications. Les premiers agents mobiles reposaient souvent sur une lecture de l’écran suivie de taps simulés. Le système observait l’interface comme un utilisateur humain, identifiait un bouton puis déclenchait artificiellement un appui.

Cette approche fonctionne, mais elle reste lente et fragile. Une modification d’interface peut casser l’automatisation, et l’agent doit interpréter visuellement chaque étape.

L’expérience de Nubia se dirigerait davantage vers des services MCP fournis directement par les applications. Dans cette logique, une application expose certaines fonctions structurées que l’agent peut appeler sans devoir piloter toute son interface graphiquement.

Ce changement pourrait être beaucoup plus important que la simple présence d’un nouveau chatbot. Si suffisamment d’applications participent, l’agent peut devenir plus fiable, plus rapide et surtout moins dépendant de ce qu’il parvient à comprendre à l’écran.

Un bouton IA dédié sur la tranche

Nubia veut rendre ces fonctions immédiatement accessibles avec une touche IA orange dédiée sur le côté du téléphone. Le choix d’un bouton physique est révélateur. Les assistants intelligents restent encore souvent enfouis derrière une application, un geste ou une combinaison de touches. En leur donnant un accès direct, les constructeurs essaient de les transformer en fonction de premier niveau du smartphone.

Le NaviX Ultra adopte donc une logique comparable aux boutons consacrés à l’appareil photo sur certains smartphones, mais appliquée ici à l’intelligence artificielle.

Toute la question sera de savoir si Doubao est suffisamment utile pour justifier cette place permanente sur le châssis. Un bouton dédié devient rapidement superflu si l’utilisateur ne sollicite l’agent que quelques fois par mois.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour alimenter l’expérience

La partie matérielle repose sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette plateforme place immédiatement le NaviX Ultra parmi les smartphones haut de gamme de sa génération et doit fournir suffisamment de puissance pour les usages classiques, mais aussi pour certaines fonctions IA locales.

Le téléphone utilisera également de la mémoire LPDDR5X provenant de ChangXin Memory Technologies (CXMT). Le fabricant chinois annonce un débit pouvant atteindre 10 667 Mb/s, présenté comme une première pour une solution LPDDR5X domestique produite à grande échelle.

Cette intégration est intéressante dans le contexte plus large de la montée en puissance de la chaîne chinoise des semi-conducteurs. Nubia reste ici sur un SoC Qualcomm, mais adopte progressivement davantage de composants mémoire locaux.

Un écran OLED 1,5K à 144 Hz

Le smartphone devrait être équipé d’un écran OLED plat de 6,78 pouces avec une définition 1,5K. Le taux de rafraîchissement monterait jusqu’à 144 Hz, une caractéristique cohérente avec le positionnement premium de Nubia et l’expérience accumulée par la marque sur les smartphones orientés gaming.

Un écran plat peut également présenter un avantage ergonomique pour les fonctions agentiques : les interactions restent plus prévisibles sur toute la surface, sans les déformations ou contacts accidentels associés aux bordures très incurvées.

Pour le reste, Nubia n’a pas encore détaillé la luminosité, la technologie LTPO ou la protection utilisée.

Ces éléments devraient être précisés lors de la présentation du 16 septembre.

Une batterie de 7 100 mAh

L’autonomie devrait constituer un autre argument important. Le NaviX Ultra embarquerait une batterie de 7 100 mAh, une capacité nettement supérieure à ce que proposaient encore de nombreux flagships quelques générations auparavant. La recharge filaire atteindrait 90 ou 100 W selon les informations actuellement disponibles, et la recharge sans fil serait également présente.

Cette capacité élevée est particulièrement pertinente pour un smartphone centré sur l’IA.

Un agent actif peut multiplier les appels réseau, accéder à plusieurs applications et effectuer différents traitements en arrière-plan. Si une partie des fonctions repose également sur des modèles locaux, la consommation peut rapidement augmenter. Une grande batterie permet donc à Nubia d’éviter que la promesse d’un assistant disponible en permanence se transforme en handicap pour l’autonomie.

Une configuration photo complète avec téléobjectif périscopique

Le NaviX Ultra ne négligera pas pour autant les fonctions plus classiques d’un flagship. La partie photo devrait combiner un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique. La caméra frontale utiliserait elle aussi un capteur de 50 mégapixels.

Nubia n’a pas encore donné suffisamment de détails pour évaluer cette configuration face aux principaux photophones chinois. Taille des capteurs, focales exactes et ouvertures restent notamment inconnues.

Le design arrière se distingue cependant déjà par un large bloc photo horizontal, qui traverse une partie importante de la coque. Cette disposition rejoint une tendance de plus en plus visible sur les flagships récents, où les fabricants assument des modules particulièrement larges pour accueillir les optiques et équilibrer visuellement l’appareil.

La sécurité sera déterminante pour un véritable agent mobile

Nubia cite la sécurité parmi les quatre fondations de Doubao, et ce volet sera probablement le plus difficile à réussir. Plus un agent peut accomplir de tâches, plus il a besoin d’autorisations. Lire certaines informations, interagir avec des applications, retenir des données et effectuer des actions pour le compte de l’utilisateur crée une surface de risque beaucoup plus importante qu’un assistant qui se contente de générer du texte.

Le système devra donc distinguer clairement une action anodine d’une opération sensible.

Rechercher une adresse et ouvrir une carte peut être largement automatisé. Envoyer un message, effectuer un achat, modifier un compte ou déclencher un paiement nécessite au contraire des confirmations beaucoup plus strictes.

La qualité du NaviX Ultra se mesurera donc autant à ce que son agent sait faire qu’à sa capacité à savoir quand il doit s’arrêter et demander l’autorisation.

ByteDance possède un avantage important : les services et le contexte

Le partenariat entre ZTE et ByteDance donne également une dimension particulière au projet. ByteDance possède déjà une expertise importante dans les modèles IA, les systèmes de recommandation et les services numériques utilisés à très grande échelle. Cette expérience peut être particulièrement précieuse dans un smartphone agentique, car la qualité d’un agent ne dépend pas seulement du modèle sous-jacent.

Il lui faut également une mémoire exploitable, des interfaces avec les applications, une compréhension du contexte et des règles capables d’encadrer les différentes actions.

Nubia apporte le matériel et l’intégration smartphone, tandis que ByteDance apporte une partie de cette couche logicielle. Cette complémentarité pourrait permettre au NaviX Ultra d’aller plus loin qu’un constructeur essayant de développer seul l’ensemble de la pile.

Le smartphone de demain pourrait être jugé sur ce qu’il accomplit

Le NaviX Ultra arrive à un moment où tous les grands constructeurs cherchent à redéfinir le rôle de l’IA dans le smartphone. Les premières générations ont surtout ajouté de la génération de texte, de l’effacement photo, des résumés ou de la traduction. La prochaine étape consiste à relier ces capacités entre elles pour accomplir des tâches complètes.

C’est précisément ce que Nubia et ByteDance veulent démontrer. La fiche technique du NaviX Ultra est celle d’un flagship solide, mais elle n’est finalement pas ce qui rend le produit intéressant. Snapdragon haut de gamme, écran 144 Hz et batterie de 7 100 mAh peuvent déjà être trouvés sous différentes formes chez les concurrents.

Le véritable test commencera lorsque Doubao devra passer d’une application à une autre sans se perdre, comprendre une demande ambiguë, mémoriser ce qui est utile sans devenir intrusif et demander une confirmation avant une action sensible.

Si Nubia réussit cette équation, le NaviX Ultra pourrait illustrer une évolution importante : le smartphone ne serait plus seulement l’endroit où l’utilisateur ouvre ses applications, mais l’appareil auquel il indique ce qu’il veut obtenir et qui se charge ensuite d’orchestrer le reste.