Le DJI Neo 3 pourrait évoluer beaucoup plus profondément que prévu. Des images présentées comme celles de son emballage commercial montrent un drone au design remanié, avec de nouvelles protections d’hélices, davantage d’ouvertures de ventilation et surtout un capteur supplémentaire consacré à la détection d’obstacles.

DJI préparerait également une évolution importante du côté du pilotage : le pack visible sur ces images comprend une nouvelle télécommande équipée de son propre écran. De quoi rapprocher le petit Neo d’une expérience plus autonome, sans nécessairement dépendre d’un smartphone.

Le DJI Neo 3 adopterait de nouvelles protections d’hélices

Les images partagées sur X par Igor Bogdanov donnent un premier aperçu assez détaillé du prochain drone compact de DJI. La modification la plus immédiatement visible concerne les protections entourant les hélices. Le Neo original et le Neo 2 utilisent des structures circulaires relativement fermées, conçues pour protéger les pales et limiter les risques de contact pendant le vol.

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Sur le Neo 3, DJI semble passer à une architecture différente. Les protections adoptent une forme en étoile avec plusieurs branches reliant le moyeu à l’anneau extérieur, donnant un résultat qui rappelle les rayons d’une roue de vélo.

Ce changement peut répondre à plusieurs objectifs. Une structure plus ouverte peut permettre de réduire la quantité de matière utilisée, modifier le poids de l’ensemble ou améliorer la circulation de l’air autour des hélices. Il faudra toutefois attendre les informations officielles pour connaître les raisons exactes de cette nouvelle conception.

Les protections d’hélices restent particulièrement importantes pour la gamme Neo. Ces drones sont pensés pour être simples à transporter et utilisables dans des situations où un modèle traditionnel serait plus intimidant, notamment à proximité de l’utilisateur.

De nouvelles ouvertures pourraient cacher un hardware plus ambitieux

Un autre détail apparaît à l’arrière du drone : le châssis semble intégrer davantage d’ouvertures de ventilation que la génération précédente. Ce changement pourrait indiquer une évolution de l’architecture interne, mais il convient ici de rester prudent. Une ventilation supplémentaire ne prouve pas à elle seule que DJI utilise un processeur plus puissant ou des composants produisant davantage de chaleur.

Elle montre néanmoins que le constructeur semble avoir retravaillé la gestion des flux d’air.

Cette modification devient particulièrement intéressante lorsqu’elle est mise en relation avec l’autre nouveauté visible sur l’emballage : l’arrivée d’un capteur supplémentaire destiné à la détection de l’environnement. Des capacités de perception plus avancées nécessitent généralement davantage de traitement en temps réel. Le drone doit analyser les informations provenant de ses capteurs, déterminer sa position et réagir suffisamment rapidement lorsqu’un obstacle apparaît.

Si DJI renforce réellement l’intelligence embarquée du Neo 3, une adaptation du refroidissement pourrait donc être cohérente avec cette évolution.

La détection d’obstacles pourrait franchir une nouvelle étape

Les images montrent en effet ce qui semble être un nouveau capteur d’évitement d’obstacles. Pour l’instant, impossible de déterminer précisément sa technologie, son angle de vision ou la partie de l’environnement qu’il pourra surveiller. DJI n’a encore communiqué aucune information officielle concernant le Neo 3.

Son intégration pourrait néanmoins constituer l’une des améliorations les plus importantes de cette génération.

Sur un drone compact destiné à un public relativement large, la sécurité et la simplicité de pilotage sont souvent plus importantes qu’un gain marginal de performances. Une meilleure perception de l’environnement peut faciliter les mouvements automatisés et réduire le risque de collision lorsque le drone suit un utilisateur.

La question sera surtout de savoir si DJI se contente d’ajouter une détection dans une direction supplémentaire ou si le Neo 3 bénéficiera d’une couverture beaucoup plus large. La différence serait significative pour les modes de suivi automatique, particulièrement lorsque le sujet se déplace dans un environnement comportant des arbres, des bâtiments ou d’autres obstacles.

Une nouvelle télécommande avec son propre écran

Cependant, la surprise la plus importante pourrait venir de la télécommande montrée sur l’emballage. Le pack du Neo 3 semble comprendre un nouveau contrôleur équipé d’un écran intégré, alors que la télécommande standard proposée avec le Neo 2 ne disposait pas de cette possibilité.

Ce choix peut considérablement simplifier l’utilisation du drone. Un écran directement intégré évite de devoir installer un smartphone sur la télécommande, lancer l’application correspondante puis connecter les différents appareils avant le décollage.

Le contrôleur visible sur les images ressemble fortement au RC Mini AG, une télécommande compacte introduite par DJI avec son drone agricole T55. Cette ressemblance ne permet toutefois pas de confirmer que les deux appareils partagent exactement la même fiche technique.

Si DJI réutilise effectivement cette plateforme matérielle, la télécommande du Neo 3 pourrait disposer d’un écran de 1,97 pouce affichant une définition de 410 × 494 pixels et capable d’atteindre une luminosité de 800 nits.

Une telle diagonale resterait beaucoup plus petite que celle des télécommandes à écran utilisées avec certains drones plus haut de gamme. Elle pourrait néanmoins suffire pour afficher le retour vidéo, les principales informations de vol et les commandes essentielles tout en conservant un contrôleur particulièrement compact.

OcuSync 4 et 10 km de portée restent à confirmer

Les similitudes avec le RC Mini AG alimentent également les spéculations autour de la transmission vidéo. Le contrôleur pourrait prendre en charge OcuSync 4, la technologie de transmission de DJI. Dans cette hypothèse, la portée maximale théorique pourrait atteindre 10 kilomètres dans les conditions réglementaires et environnementales adaptées.

L’autonomie de la télécommande pourrait également tourner autour de trois heures par charge si le matériel reprend effectivement les caractéristiques du modèle existant.

Ces éléments ne sont cependant pas confirmés pour le Neo 3. Une ressemblance extérieure ne garantit pas que DJI utilise la même électronique, la même batterie ou exactement le même système de transmission.

La portée réellement disponible dépend par ailleurs des réglementations locales et des conditions d’utilisation. Pour un appareil aussi compact, l’intérêt principal d’OcuSync 4 serait probablement moins de chercher à atteindre une distance maximale que de bénéficier d’une connexion vidéo plus stable et résistante aux interférences.

Le Neo 3 pourrait devenir beaucoup plus autonome

Si ces fuites se confirment, DJI ne préparerait donc pas une simple mise à jour annuelle. Le Neo 3 semble conserver le principe d’un drone compact et accessible, mais plusieurs modifications convergent vers une même direction : rendre l’appareil plus autonome et plus simple à utiliser.

Une meilleure détection des obstacles peut réduire les interventions nécessaires pendant les mouvements automatiques. Une télécommande avec écran intégré diminue la dépendance au smartphone. Et les changements apportés au châssis pourraient accompagner une électronique embarquée plus sophistiquée.

Cette évolution serait logique pour la gamme Neo. Après avoir rendu le drone plus facile à transporter et à faire décoller, DJI peut désormais chercher à réduire les autres frictions qui subsistent entre l’utilisateur et la prise de vue.

Aucune date de présentation ni aucun prix n’ont encore été annoncés par DJI. Les caractéristiques évoquées à partir de la télécommande restent également spéculatives. L’apparition d’un emballage commercial suggère toutefois que le développement du produit est déjà bien avancé et qu’une officialisation pourrait approcher.

Le véritable changement du DJI Neo 3 ne serait alors pas seulement visible dans ses nouvelles protections d’hélices : avec davantage de capteurs et une télécommande devenue indépendante du smartphone, DJI pourrait surtout chercher à transformer son petit drone en caméra volante encore plus immédiate à utiliser.