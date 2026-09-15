Slack prépare une évolution importante de son assistant IA. Avec Slackforce Surfaces, les utilisateurs pourront demander à Slackbot de créer directement dans une conversation des rapports interactifs, sondages, tableaux de bord, présentations, microsites ou autres outils collaboratifs.

L’idée est simple : au lieu d’extraire des données vers un service externe, Slack veut transformer ses propres conversations en surface de travail dynamique. Slackbot pourra exploiter les messages, les fichiers et les applications connectées, comme Google Drive ou Salesforce pour générer un contenu immédiatement partageable avec une équipe.

Slackbot pourra construire un dashboard à partir d’une simple demande

Avec Surfaces, l’utilisateur décrit simplement ce qu’il souhaite obtenir. Slackbot se charge ensuite de rassembler les informations pertinentes dans les conversations auxquelles il a accès, ainsi que dans les applications connectées autorisées. L’assistant peut alors générer une interface interactive directement dans Slack, sans passer par un tableur, un outil de BI ou un logiciel de présentation séparé.

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Slack montre par exemple un utilisateur demandant une visualisation au thème arcade de la consommation de tokens IA. Slackbot construit alors un tableau de bord interactif affichant l’utilisation entre plusieurs divisions, notamment les ventes, le design et l’ingénierie.

Une fois créée, la Surface peut être partagée avec des collègues, épinglée dans un canal et consultée collectivement. Les autres membres peuvent également interagir avec le contenu et laisser des commentaires.

Cette dimension collaborative est centrale dans la proposition. Slack ne veut pas simplement générer des visualisations avec de l’IA, mais conserver le résultat dans l’espace où les décisions et les discussions ont déjà lieu.

Slack veut éviter les allers-retours entre plusieurs outils

Pour Slack, le principal intérêt réside dans la suppression d’une partie des ruptures habituelles du travail numérique. Une équipe échange dans Slack, récupère ensuite les données dans Salesforce, les exporte éventuellement dans Excel ou Google Sheets, crée un graphique dans un autre outil puis revient dans Slack pour partager le résultat. Surfaces cherche à compresser toute cette chaîne dans une seule interface.

Ryan Gavin, directeur marketing de Slack, résume cette philosophie en expliquant que les données n’ont plus besoin d’être exportées ailleurs pour être comprises. Slackbot peut directement construire le tableau de bord, le rapport ou la présentation à l’endroit où la conversation est déjà engagée.

Cette approche pourrait être particulièrement utile pour des informations très opérationnelles, qui n’ont pas nécessairement besoin d’un outil analytique complexe, mais doivent être rapidement rendues lisibles par une équipe.

Un responsable du support pourrait ainsi demander un tableau de bord en temps réel de la file de tickets, tandis qu’une équipe financière pourrait générer une prévision reposant sur plusieurs sources de données connectées.

Une nouvelle étape après la transformation de Slackbot en assistant IA

Surfaces s’inscrit dans une transformation beaucoup plus large de Slackbot. Quelques mois plus tôt, Slack avait déjà revu son assistant pour le rapprocher d’un véritable agent IA capable de rechercher des informations dans les canaux, résumer les discussions, parcourir des messages et identifier des créneaux pour organiser des réunions.

La plateforme a également introduit récemment des canaux de « vibe coding » collaboratif, signe que Salesforce souhaite élargir considérablement le rôle de Slack au-delà de la simple messagerie d’entreprise.

Avec Surfaces, l’étape suivante consiste à passer de l’assistant qui répond aux questions à l’assistant qui construit des interfaces.

La distinction est importante. Jusqu’ici, la majorité des assistants intégrés aux outils professionnels produisaient surtout du texte : résumés, réponses, brouillons ou recommandations. Surfaces transforme l’IA en couche de création capable de générer des objets manipulables par plusieurs utilisateurs.

Slack se rapproche d’un environnement de création no-code piloté par l’IA

Cette évolution rapproche progressivement Slack des outils no-code et low-code. Un utilisateur n’a pas besoin de savoir créer un tableau de bord, développer une page web interne ou configurer un outil de reporting. Il peut simplement décrire son besoin en langage naturel et laisser l’IA produire l’interface correspondante.

C’est une tendance que l’on retrouve désormais dans de nombreux logiciels professionnels : l’interface elle-même devient générative. Au lieu d’apprendre où se trouve chaque fonction, l’utilisateur formule un objectif. L’IA choisit ensuite les données, l’organisation visuelle et les composants nécessaires pour l’atteindre.

Slack possède ici un avantage particulier : une grande partie du contexte professionnel est déjà présente dans les conversations. Les discussions, décisions, fichiers et liens partagés constituent une matière première que Slackbot peut utiliser pour créer des outils adaptés à une situation précise.

La difficulté sera évidemment de produire des Surfaces suffisamment fiables et lisibles pour qu’elles deviennent autre chose qu’une démonstration spectaculaire.

Les permissions et la gouvernance des données seront déterminantes

La question de l’accès aux informations sera également centrale. Slack précise que son assistant ne pourra exploiter que les données auxquelles l’utilisateur a explicitement donné accès à ses outils IA. Cela signifie qu’un dashboard généré automatiquement ne devrait pas pouvoir aller chercher des informations dans des canaux privés ou des applications auxquelles son créateur n’a pas accès.

Cette limite est indispensable dans un environnement professionnel. Plus l’IA devient capable de combiner plusieurs sources, plus le risque de faire apparaître accidentellement une information confidentielle augmente. Une Surface pourrait par exemple agréger des données commerciales, financières ou RH provenant de plusieurs systèmes connectés.

Salesforce devra donc montrer que les règles de permissions existantes restent appliquées lorsque l’information est transformée et synthétisée par Slackbot, et pas seulement lorsqu’elle est consultée directement. La confiance sera particulièrement importante si les entreprises commencent à utiliser Surfaces pour des rapports exécutifs, des données clients ou des indicateurs financiers.

Slack veut devenir l’interface centrale du travail d’entreprise

Surfaces révèle surtout l’ambition croissante de Salesforce pour Slack. La plateforme ne cherche plus seulement à être l’endroit où les employés discutent. Elle veut devenir l’espace dans lequel les informations sont recherchées, transformées, visualisées et finalement utilisées pour prendre des décisions.

Cette stratégie correspond parfaitement à l’évolution actuelle des logiciels professionnels. Les grandes plateformes cherchent toutes à réduire le nombre d’applications que l’utilisateur doit manipuler directement, en plaçant une couche d’IA entre lui et les données.

Si Slackbot peut véritablement générer un rapport depuis Salesforce, récupérer un document dans Drive, synthétiser plusieurs conversations et construire une interface interactive sans quitter un canal, Slack commence à ressembler moins à une messagerie qu’à un système d’exploitation du travail collaboratif.

Le pari de Slackforce Surfaces est finalement que demain, l’utilisateur ne cherchera plus l’outil adapté à chaque tâche. Il décrira simplement ce dont son équipe a besoin, et l’interface sera créée autour de la conversation.