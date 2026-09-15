Le maintien de la stratégie IA et des ambitions autour de l'entreprise agentique, qui affichent une croissance record.

Un retour à des dénominations plus classiques pour simplifier le catalogue à l'approche de la conférence Dreamforce.

Salesforce retire le nom Agentforce de plusieurs solutions majeures comme Sales Cloud, moins d'un an après son adoption.

Salesforce commence à retirer le nom Agentforce de plusieurs de ses produits majeurs, moins d’un an après avoir largement étendu cette marque à son catalogue.

Le changement le plus visible concerne Sales Cloud. Rebaptisé « Agentforce Sales » à l’automne dernier, le produit a désormais retrouvé son ancien nom sur le site de Salesforce. Même logique pour Headless 360 Platform, qui redevient simplement Salesforce Platform.

Les fonctions d’intelligence artificielle restent pourtant au cœur du discours commercial. Salesforce continue de mettre en avant ses agents et son ambition autour de « l’entreprise agentique », mais préfère visiblement ne plus intégrer systématiquement le terme Agentforce dans le nom de ses produits historiques.

Un nom devrait toutefois rester inchangé : Agentforce 360, qui constitue la plateforme dédiée aux agents IA.

Salesforce n’a pas encore expliqué publiquement ce revirement. Le timing est d’autant plus notable que le changement intervient quelques heures avant Dreamforce, sa grande conférence annuelle.

Ce retour à des noms plus classiques ne signifie pas pour autant un recul de la stratégie IA. L’activité Agentforce continue de progresser fortement, avec une valeur annuelle des contrats dépassant 1,5 milliard de dollars, en hausse de plus de 240 % sur un an.

Salesforce semble donc surtout chercher à simplifier son catalogue : conserver Agentforce comme marque dédiée à ses agents IA, sans l’imposer à tous ses produits existants.