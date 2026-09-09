Adobe prépare discrètement un nouvel outil de création graphique baptisé Project Oasis. Encore très mystérieuse, cette application accessible depuis le navigateur est actuellement ouverte à un programme de test en accès anticipé destiné aux designers professionnels.

L’entreprise parle d’un « espace de travail moderne » associé à une intelligence artificielle capable de mieux comprendre l’identité d’une marque. Une description encore vague, mais suffisamment intéressante pour suggérer que Adobe prépare une nouvelle interface créative pensée dès le départ autour de l’IA et des workflows marketing.

Adobe cherche des designers pour tester Oasis avant son lancement

Adobe recrute actuellement plusieurs profils pour participer à cette première phase de test. L’entreprise cible notamment les designers en agence, freelances et équipes créatives internes qui travaillent régulièrement sur des projets d’identité visuelle, de branding et de communication marketing.

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Adobe s’intéresse particulièrement aux professionnels qui utilisent quotidiennement Illustrator, Figma ou d’autres outils similaires.

Les participants sélectionnés auront accès à Project Oasis avant sa commercialisation publique et pourront échanger directement avec l’équipe en charge du produit. Un canal privé réunira également les différents testeurs afin de partager leurs retours.

Adobe indique que ces commentaires pourront influencer les fonctionnalités finalement intégrées au produit. Il s’agit donc moins d’une simple bêta publique que d’une phase de conception relativement proche des utilisateurs professionnels.

Un NDA entretient volontairement le mystère

Les testeurs devront cependant signer un accord de confidentialité. Ce détail explique pourquoi Adobe fournit pour l’instant très peu d’informations publiquement. L’entreprise n’a dévoilé ni captures d’écran, ni liste détaillée de fonctions, ni tarification, ni calendrier précis de lancement. Même l’interface reste inconnue.

Ce que l’on sait est relativement limité : Project Oasis fonctionne dans un navigateur, vise le design graphique professionnel et met fortement l’accent sur les marques, le marketing et l’intelligence artificielle. C’est suffisamment peu pour éviter les conclusions définitives, mais suffisamment précis pour comprendre que le projet ne ressemble pas simplement à une nouvelle version Web d’Illustrator.

Adobe semble plutôt explorer une nouvelle catégorie d’outil.

Une IA capable de comprendre l’identité d’une marque

La notion de « brand-aware AI » constitue probablement l’indice le plus intéressant. Les outils génératifs peuvent déjà produire des affiches, illustrations, présentations ou variantes publicitaires. Leur principale faiblesse reste cependant la cohérence. Une entreprise ne veut pas simplement obtenir une image réussie. Elle veut que chaque création respecte ses couleurs, ses typographies, ses règles de composition, son ton et son identité visuelle.

Une IA réellement consciente d’une marque pourrait théoriquement utiliser ces contraintes comme contexte permanent. Au lieu de répéter dans chaque prompt qu’un visuel doit respecter une charte précise, Oasis pourrait mémoriser ou importer les règles de la marque et les appliquer automatiquement aux créations.

Cela serait particulièrement utile pour les équipes marketing produisant de nombreuses déclinaisons d’une même campagne. Une affiche, un visuel social, une bannière Web ou une présentation pourraient alors être générés à partir des mêmes fondations graphiques sans perdre leur cohérence.

Project Oasis pourrait viser le territoire entre Figma et Canva

La comparaison avec Figma ou Canva est tentante, même si Adobe n’a encore donné aucun élément permettant d’affirmer que Project Oasis sera un concurrent direct. Le fait qu’il soit basé sur un navigateur est néanmoins significatif. Adobe a historiquement construit ses outils professionnels autour d’applications de bureau particulièrement puissantes comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Le navigateur est devenu beaucoup plus central avec l’évolution du travail collaboratif et l’essor de Figma, Canva et d’autres plateformes cloud.

Oasis pourrait permettre à Adobe de proposer un environnement plus léger, immédiatement accessible et davantage pensé pour le travail d’équipe.

Le choix des profils recherchés pour la bêta renforce cette hypothèse : Adobe ne cherche pas uniquement des illustrateurs ou artistes numériques, mais des designers travaillant sur des campagnes et systèmes de marque.

Ce positionnement pourrait placer Oasis entre la profondeur d’Illustrator et la simplicité de Canva, avec une approche collaborative plus proche des nouveaux outils Web. Toutefois, pour l’instant, cela reste une lecture stratégique plutôt qu’une fonction confirmée.

Adobe doit simplifier ses outils sans perdre les professionnels

Oasis arrive à un moment intéressant pour Adobe. L’entreprise possède certains des logiciels créatifs les plus puissants du marché, mais cette richesse fonctionnelle peut également devenir un désavantage face à des plateformes plus simples. Pour une petite campagne marketing, ouvrir Illustrator ou Photoshop, organiser les fichiers puis préparer plusieurs formats peut représenter davantage de travail que nécessaire.

Canva a construit une grande partie de son succès en éliminant précisément cette complexité. Figma a de son côté montré que des outils professionnels très performants pouvaient fonctionner directement dans le navigateur, avec la collaboration intégrée dès le départ. Adobe doit donc maintenir la profondeur de ses applications historiques tout en proposant des expériences adaptées à des workflows beaucoup plus rapides.

Project Oasis pourrait être une réponse à ce problème : ne pas simplifier Illustrator jusqu’à le dénaturer, mais construire un nouvel outil autour de besoins différents.

Firefly pourrait naturellement jouer un rôle majeur

Adobe ne confirme pas encore quelle technologie IA alimente Oasis, mais il serait difficile d’imaginer le projet sans une forte intégration de Firefly. L’entreprise déploie déjà ses modèles génératifs dans Photoshop, Illustrator, Premiere et d’autres applications Creative Cloud.

Project Oasis pourrait pousser cette intégration beaucoup plus loin en faisant de l’intelligence artificielle une partie centrale de l’interface plutôt qu’un ensemble de fonctions ajoutées à un logiciel existant. Cela permettrait notamment à Adobe de repenser complètement certaines interactions. Au lieu de sélectionner manuellement chaque objet ou paramètre, le designer pourrait décrire une modification, demander plusieurs variantes ou transformer automatiquement une création selon les règles d’une marque.

La différence avec les logiciels historiques serait importante : Oasis ne serait pas nécessairement un outil de design auquel on ajoute de l’IA, mais un outil conçu dès l’origine avec l’IA comme couche fondamentale.

Les premiers tests doivent durer jusqu’à Adobe MAX

La phase actuelle aurait commencé autour de la semaine du 31 août et doit se poursuivre jusqu’à Adobe MAX, prévu du 10 au 12 novembre. Cette proximité avec la grande conférence annuelle d’Adobe est intéressante. Elle ne garantit évidemment pas une présentation publique de Project Oasis pendant l’événement, mais Adobe disposera alors de plusieurs semaines de retours provenant de designers professionnels.

L’entreprise peut utiliser cette période pour ajuster l’interface, identifier les fonctions les plus demandées et déterminer le positionnement définitif du produit.

Les designers intéressés peuvent actuellement candidater via un formulaire proposé par Adobe. La sélection reste cependant contrôlée, et l’accord de confidentialité signifie que les informations provenant des testeurs devraient rester limitées jusqu’à ce que l’entreprise décide d’en dévoiler davantage.

Adobe prépare peut-être son logiciel de design pour l’après-Illustrator

Project Oasis reste encore trop mystérieux pour déterminer précisément sa place dans Creative Cloud. Mais, son existence est déjà révélatrice. Adobe expérimente un outil Web, destiné aux professionnels, centré sur la création de marque et conçu autour d’une IA contextuelle. Ce sont exactement les domaines où les plateformes de nouvelle génération ont commencé à remettre en question les workflows historiques de la suite Creative Cloud.

Le projet pourrait rester complémentaire à Illustrator et Photoshop plutôt que les remplacer. C’est même le scénario le plus probable. Néanmoins, il montre qu’Adobe ne considère plus nécessairement ses logiciels actuels comme les seules interfaces possibles pour la création professionnelle.

À mesure que l’IA rend la production graphique plus rapide, la valeur d’un outil se déplacera de plus en plus vers sa capacité à maintenir une identité visuelle cohérente, collaborer facilement et transformer une idée en dizaines de variantes exploitables.

Project Oasis est encore une boîte noire, mais son orientation est déjà claire : Adobe ne veut pas seulement ajouter de l’IA aux outils de design existants, il commence aussi à imaginer à quoi doit ressembler un logiciel de création lorsque l’IA fait partie de ses fondations.