Canva s’est imposé comme l’outil de création graphique accessible à tous, des présentations aux publications sociales. Mais, derrière cette image bien installée, la plateforme est en train de construire quelque chose de beaucoup plus ambitieux : un véritable écosystème de création de sites Web.

L’entreprise affirme désormais que près d’un million de nouveaux sites sont publiés chaque mois via Canva Websites. Depuis le lancement du service en 2022, plus de 89 millions de sites auraient été créés, un volume qui commence à placer Canva bien au-delà du simple rôle d’outil de design.

Canva Websites devient un véritable constructeur de sites

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Canva a progressivement enrichi son offre Web dans le cadre d’une évolution plus large de sa Visual Suite. L’entreprise indique avoir déployé plus de 100 nouveautés cette année à travers ses outils de création, avec des améliorations qui touchent le Web, la vidéo, l’intelligence artificielle et les fonctions collaboratives.

Canva Websites bénéficie directement de cette montée en puissance. Les utilisateurs peuvent désormais créer une navigation personnalisée pour des sites comprenant jusqu’à 20 sections, définir des titres SEO et profiter de contrôles plus avancés sur les noms de domaine.

La plateforme propose également des mises en page responsives, la connexion à des domaines personnalisés, des outils d’analyse et la possibilité de protéger certains sites par mot de passe.

Pris séparément, aucun de ces éléments n’est révolutionnaire. Ensemble, ils montrent toutefois une évolution claire : Canva ne considère plus le Web comme un simple mode d’export de ses créations. La plateforme commence à se comporter comme un véritable constructeur de sites Web.

Canva Code réduit encore la frontière entre design et développement

L’une des briques les plus importantes de cette stratégie est Canva Code. Cet outil permet de générer des éléments interactifs à partir de simples instructions en langage naturel, sans demander à l’utilisateur d’écrire directement du code. Canva affirme que plus de six millions d’expériences ont déjà été créées avec cette technologie.

La promesse est particulièrement cohérente avec l’ADN du service. Canva a toujours cherché à réduire le niveau de compétence nécessaire pour produire un résultat visuellement acceptable. Avec Canva Code, la même logique commence à s’appliquer aux interactions.

Un utilisateur peut donc partir d’une maquette, ajouter un comportement ou un élément interactif avec l’aide de l’IA, puis publier le résultat directement sur le Web.

Le processus qui séparait auparavant le design, l’intégration et la mise en ligne devient beaucoup plus compact.

Canva ne cherche pas nécessairement à remplacer les développeurs

La montée en puissance de Canva Websites pourrait naturellement inquiéter les designers et développeurs Web. Mais, la menace ne se situe probablement pas là où on l’imagine. Canva n’a pas besoin de remplacer des agences capables de construire des applications complexes, des plateformes e-commerce importantes ou des projets profondément personnalisés. Ces marchés restent largement hors de portée d’un outil aussi standardisé.

Son terrain est beaucoup plus simple — et potentiellement beaucoup plus vaste. Un indépendant qui souhaite mettre en ligne un portfolio, un restaurant qui veut publier son menu, une petite entreprise qui a besoin d’une landing page ou une équipe marketing qui doit créer rapidement une page pour une campagne n’ont pas toujours besoin de WordPress, Webflow ou d’un développement spécifique.

Pendant longtemps, ces projets nécessitaient malgré tout de changer d’outil, choisir un constructeur de site, comprendre son fonctionnement et parfois faire appel à un professionnel.

Avec Canva, le site devient simplement une autre destination du contenu déjà créé. C’est cette continuité qui peut bouleverser le marché.

La commodité peut être plus dangereuse que la richesse fonctionnelle

Canva ne gagnera probablement pas face à Webflow ou Framer sur la sophistication des interactions, ni face à WordPress sur la profondeur de son écosystème.

Il n’en a pas nécessairement besoin. Pour des millions d’utilisateurs, la question n’est pas de disposer du meilleur outil possible, mais d’obtenir un résultat suffisamment bon en quelques minutes.

Canva bénéficie ici d’un avantage considérable : ses utilisateurs sont déjà présents dans la plateforme. L’entreprise affirme que plus d’un milliard de designs sont créés chaque mois sur Canva. Cela représente un réservoir immense de projets susceptibles de devenir des pages Web sans quitter l’environnement existant.

Une campagne publicitaire peut être déclinée en publication Instagram, présentation, visuel imprimé et désormais en page Web, avec les mêmes couleurs, les mêmes images et les mêmes composants.

Canva réduit donc moins le coût de la création Web que le coût du changement d’outil. Et dans le logiciel grand public, cette friction est souvent déterminante.

Le Web devient une simple sortie supplémentaire du projet

La conséquence la plus intéressante de cette stratégie est peut-être conceptuelle. Canva a longtemps organisé le travail autour de formats : présentation, affiche, publication sociale, document ou vidéo. Le site Web devient progressivement un format supplémentaire parmi les autres.

Cette approche diffère fortement de celle des constructeurs de sites traditionnels, où le site constitue le projet principal et où tous les éléments sont organisés autour de lui.

Dans Canva, le raisonnement est inversé. L’utilisateur peut commencer par créer une identité visuelle ou une campagne, puis décider ensuite de la publier sous plusieurs formes. Le site devient une extension de ce travail plutôt qu’un projet indépendant.

Pour les équipes marketing, cette logique peut être particulièrement efficace. Elle réduit les allers-retours entre logiciels, les problèmes de cohérence graphique et le temps nécessaire pour passer d’une idée à une publication.

Plus le processus est intégré, moins il devient nécessaire de solliciter un spécialiste pour les projets simples.

Les designers Web risquent surtout de perdre les petits projets

La progression de Canva ne signifie donc pas la disparition du design Web professionnel. Elle peut néanmoins modifier la répartition du marché.

Les projets à forte valeur ajoutée — stratégie UX, architecture complexe, performances, accessibilité poussée, développement sur mesure ou optimisation e-commerce — continueront à nécessiter des compétences spécialisées.

En revanche, les petits projets peuvent progressivement disparaître du marché professionnel.

Une landing page temporaire, un mini-site événementiel ou un portfolio simple peuvent désormais être produits directement par une équipe marketing ou un indépendant. C’est précisément cette catégorie de missions qui était autrefois confiée à des freelances ou petites agences.

Canva ne remplace donc pas le travail le plus complexe. Il automatise surtout une partie de la longue traîne des besoins Web, là où la rapidité et le prix comptent davantage que la sophistication.

Avec près d’un million de publications mensuelles, cette longue traîne commence à représenter un volume considérable.

Canva entre dans la même bataille que Framer, Wix et Webflow

La montée en puissance de Canva Websites rapproche également l’entreprise d’acteurs qui n’étaient pas historiquement ses concurrents directs.

Wix, Squarespace, Webflow et Framer proposent tous des approches différentes pour simplifier la création Web. Certains privilégient la facilité, d’autres la liberté de design ou la puissance du développement visuel.

Canva arrive avec une proposition distincte : ne pas demander à l’utilisateur d’adopter une nouvelle plateforme.

Cette différence est stratégique. Framer peut proposer de meilleurs outils de prototypage avancé. Webflow peut offrir davantage de contrôle sur la structure et les interactions. WordPress peut rester incomparable en termes de plugins et de personnalisation.

Mais, Canva possède une distribution énorme auprès de personnes qui n’ont pas nécessairement cherché à devenir créateurs de sites. Il peut donc convertir des designers occasionnels, équipes marketing et petites entreprises en éditeurs Web sans même leur demander de choisir un nouveau service.

C’est probablement son principal avantage.

Canva ne devient pas seulement meilleur, il devient plus difficile à quitter

Le succès de Canva Websites illustre finalement une stratégie classique des grandes plateformes logicielles : élargir progressivement le nombre de tâches réalisables sans sortir de l’écosystème.

Plus un utilisateur peut créer de formats dans Canva, plus le coût de migration vers d’autres outils augmente. La présentation, la vidéo, le document, les visuels sociaux et désormais le Web commencent à partager les mêmes ressources, les mêmes modèles et les mêmes outils d’intelligence artificielle.

Canva Code renforce encore ce mouvement en introduisant une couche d’interactivité sans exiger de compétences techniques avancées.

La plateforme n’a donc pas besoin de devenir la meilleure solution pour chaque type de projet. Elle doit simplement devenir suffisamment complète pour que l’utilisateur ne ressente plus le besoin de partir.

C’est là que ses chiffres deviennent significatifs. Avec 89 millions de sites créés depuis 2022 et près d’un million de nouvelles publications chaque mois, Canva Websites n’est plus une fonctionnalité secondaire. La plateforme est en train de transformer la création Web en une simple extension du design graphique — et c’est précisément cette simplicité qui pourrait modifier durablement le marché des petits sites.