Audacity franchit un cap important avec la sortie de sa version 4.0, l’une des mises à jour les plus ambitieuses de son histoire récente. L’éditeur audio gratuit et open source adopte enfin un mode sombre, modernise profondément son interface et introduit plusieurs outils que l’on associe habituellement à des stations audionumériques beaucoup plus complètes.

Toutefois, la transformation reste volontairement mesurée. Les développeurs de Muse Group ont conservé l’interface classique en option afin de ne pas désorienter une communauté habituée depuis parfois plus de vingt ans à une ergonomie très particulière.

Audacity 4.0 cherche donc moins à repartir de zéro qu’à faire évoluer l’éditeur sans rompre avec ce qui a fait son succès.

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Une nouvelle interface, mais l’ancien Audacity reste disponible

Le changement le plus immédiatement visible est esthétique. Audacity 4.0 adopte une interface beaucoup plus moderne, avec des pistes audio colorées, des éléments graphiques plus contrastés et surtout un véritable mode sombre. Les commandes comme les curseurs de gain profitent également de couleurs plus affirmées, donnant au logiciel une apparence moins austère.

Cette modernisation était probablement devenue nécessaire. Même si Audacity a régulièrement évolué sur le plan fonctionnel, son apparence conservait encore de nombreux éléments hérités des anciennes générations de logiciels de bureau.

Muse Group a néanmoins pris soin de préserver le design historique. Lors de la configuration, l’utilisateur peut choisir le thème classique et retrouver une interface très proche de celle qu’il connaît déjà.

C’est un compromis intelligent pour un outil utilisé aussi bien par des débutants que par des professionnels dont les habitudes de travail se sont construites sur plusieurs années.

L’édition non destructive devient beaucoup plus mature

La transformation la plus importante concerne surtout la manière dont Audacity manipule désormais les fichiers audio.

L’édition non destructive, introduite progressivement depuis la version 3.2, devient beaucoup plus complète. Il est maintenant possible de faire chevaucher plusieurs clips sans écraser définitivement l’audio situé en dessous..Si un utilisateur raccourcit trop fortement une séquence, il peut ensuite l’étendre à nouveau et retrouver la partie masquée.

Cette logique rapproche Audacity des véritables DAW modernes, où l’édition doit rester réversible aussi longtemps que possible. Le fichier source reste intact pendant que le logiciel mémorise les différentes opérations appliquées au projet.

Plusieurs clips peuvent également être sélectionnés puis raccourcis simultanément en déplaçant une seule poignée. Il devient enfin possible de les regrouper pour effectuer des modifications plus complexes sur plusieurs éléments à la fois.

Les clips peuvent enfin se chevaucher naturellement

La possibilité de superposer plusieurs clips constitue une évolution particulièrement importante pour les projets complexes. Les utilisateurs travaillant sur des podcasts, du doublage, du montage sonore ou des créations musicales peuvent désormais organiser leurs séquences avec beaucoup plus de liberté sans devoir contourner les limitations historiques du logiciel.

Audacity commence ainsi à se comporter davantage comme une timeline moderne.

Il devient possible de déplacer, masquer, recouvrir et réorganiser les éléments sans effectuer immédiatement de modifications irréversibles sur les fichiers. Cette approche réduit aussi le risque d’erreur. Un mauvais découpage n’oblige plus nécessairement à annuler plusieurs opérations ou à rechercher une copie précédente du clip.

Pour un logiciel dont la simplicité a longtemps constitué la principale force, cette évolution apporte de la souplesse sans transformer complètement son fonctionnement.

Audacity 4.0 introduit également un nouvel outil d’enveloppe beaucoup plus proche de ce que l’on trouve dans les logiciels de production professionnels. L’utilisateur peut créer directement des points de contrôle sur une piste puis les déplacer afin de faire évoluer certains paramètres, notamment le gain. La forme d’onde se met à jour visuellement en temps réel pour refléter les modifications.

Cela permet, par exemple, d’atténuer progressivement une partie trop forte, de construire un fondu précis ou de repérer immédiatement un passage susceptible de saturer.

Les utilisateurs d’Ableton Live, Logic Pro ou Pro Tools retrouveront une logique familière : plutôt que de modifier une piste entière, certains paramètres peuvent évoluer au fil du temps avec une grande précision.

Audacity conserve ainsi son accessibilité, mais adopte progressivement des concepts issus des environnements audio professionnels.

Un outil de découpe enfin aussi simple que dans les logiciels vidéo

Autre nouveauté très pratique : un outil spécifiquement conçu pour diviser rapidement un clip. Un simple clic permet désormais de couper une séquence à l’endroit souhaité, avec une ergonomie proche de ce que proposent depuis longtemps des logiciels comme Adobe Premiere Pro ou Logic Pro.

Ce type de fonction paraît élémentaire, mais il participe fortement à la vitesse d’un workflow.

Audacity a historiquement proposé énormément de fonctions, parfois accessibles à travers des commandes ou raccourcis moins intuitifs que ceux utilisés par les logiciels créatifs modernes.

La version 4.0 semble précisément chercher à réduire cette friction, en utilisant davantage de conventions désormais familières à tous ceux qui font du montage audio ou vidéo.

L’édition descend désormais jusqu’au niveau de l’échantillon

Audacity renforce également ses capacités de précision. En zoomant suffisamment dans une piste, l’utilisateur peut maintenant modifier l’audio au niveau d’un échantillon individuel. Cette possibilité est particulièrement utile lorsqu’un enregistrement est presque parfait mais contient un petit clic, une transition imparfaite ou un défaut extrêmement court.

Plutôt que d’appliquer une correction sur une zone plus large, le montage peut être effectué avec une granularité beaucoup plus fine. Chaque piste reçoit également son propre indicateur de niveau, ce qui permet de repérer plus rapidement la piste responsable d’une saturation dans un mix comportant plusieurs sources.

Ces nouveautés restent relativement discrètes visuellement, mais elles renforcent considérablement l’intérêt d’Audacity pour des travaux où la précision est essentielle.

Sync-Lock disparaît, mais sa logique survit avec de nouveaux raccourcis

Toutes les décisions de cette version ne feront probablement pas l’unanimité. Muse Group supprime notamment la fonction Sync-Lock, utilisée pour conserver la synchronisation entre plusieurs clips lorsque l’un d’entre eux était modifié. La fonctionnalité pouvait être particulièrement utile dans des projets comportant plusieurs pistes qui devaient rester parfaitement alignées.

Audacity 4.0 propose néanmoins de nouveaux raccourcis clavier destinés à reproduire les mêmes types de manipulations.

Le changement devrait permettre de simplifier certaines parties de l’interface, mais les utilisateurs les plus habitués au Sync-Lock devront probablement modifier une partie de leurs réflexes.

C’est précisément le type de compromis auquel Muse est confronté : moderniser le logiciel sans casser des workflows établis depuis plusieurs générations.

Un support des plugins également renforcé

La version 4.0 améliore par ailleurs la gestion des plugins, même si la mise à jour ne repose pas uniquement sur ce point. Audacity peut déjà accueillir de nombreux effets et extensions, mais un support plus robuste est essentiel si le logiciel veut se rapprocher progressivement des environnements de production audio traditionnels.

Les plugins sont devenus une composante centrale des workflows audio, qu’il s’agisse de réduction de bruit, compression, égalisation, restauration ou effets créatifs. Renforcer cette infrastructure permet à Audacity de conserver sa simplicité pour les usages basiques tout en laissant les utilisateurs plus avancés construire un environnement beaucoup plus sophistiqué.

C’est aussi une manière de progresser sans transformer le logiciel en gigantesque suite propriétaire : les fonctions spécialisées peuvent venir de l’écosystème plutôt que d’être toutes intégrées nativement.

Audacity se rapproche d’un DAW sans essayer d’en devenir un

C’est probablement le point le plus intéressant de cette version. Audacity ne cherche pas soudainement à remplacer Ableton Live, Pro Tools ou Logic Pro. Ces logiciels proposent des environnements beaucoup plus vastes pour l’enregistrement multipiste, les instruments virtuels, le MIDI ou le mixage professionnel.

Mais plusieurs outils autrefois réservés à ces solutions commencent désormais à apparaître dans un logiciel totalement gratuit.

L’édition non destructive, les enveloppes améliorées, le chevauchement de clips ou l’édition au niveau de l’échantillon changent profondément ce qu’il devient possible de faire sans acheter une licence coûteuse.

Audacity peut ainsi rester un outil relativement léger tout en supprimant progressivement certaines limitations qui poussaient ses utilisateurs vers des solutions commerciales dès que leurs projets devenaient plus ambitieux.

La vraie réussite d’Audacity 4.0 sera de rester familier

Une refonte majeure est toujours risquée pour un logiciel aussi ancien.

Audacity possède une communauté immense et hétérogène : musiciens, podcasteurs, journalistes, enseignants ou simples utilisateurs qui ouvrent le programme quelques fois par an pour couper rapidement un fichier audio.

Une interface radicalement différente aurait pu rendre la version 4.0 plus spectaculaire, mais aussi aliéner une partie importante de ces utilisateurs.

Muse Group semble avoir choisi une évolution plus prudente.

Le logiciel adopte les conventions modernes dont il avait besoin, mais conserve son ancien visage pour ceux qui ne souhaitent pas changer leurs habitudes.

Cette continuité pourrait être plus importante que le mode sombre ou n’importe quelle nouvelle fonction.

Avec Audacity 4.0, l’éditeur audio open source ne cherche donc pas à devenir méconnaissable. Il essaie plutôt de rattraper plusieurs années d’évolution des logiciels créatifs tout en conservant ce qui l’a rendu incontournable : un outil gratuit, accessible et suffisamment simple pour que l’on puisse commencer à travailler presque immédiatement.