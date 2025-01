Accueil » Epic Games Store Mobile : Jeux gratuits, nouveautés et défis à Apple !

Epic Games Store Mobile : Jeux gratuits, nouveautés et défis à Apple !

Epic Games continue d’élargir son empreinte dans l’univers mobile avec des mises à jour majeures pour son Epic Games Store Mobile. Parmi les annonces, l’ajout de presque 20 jeux tiers, le lancement mondial du programme de jeux gratuits sur Android, ainsi que son arrivée sur iOS en Union européenne.

Ces nouveautés s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et d’incitations importantes pour les développeurs, alors qu’Epic poursuit sa bataille contre les pratiques restrictives d’Apple et Google.

Le Epic Games Store Mobile inclut désormais une première vague de jeux tiers, élargissant son catalogue au-delà des titres populaires comme Fortnite, Fall Guys, et Rocket League Sideswipe. Cette étape marque une avancée majeure pour Epic Games, qui remercie ses partenaires de soutenir cette initiative visant à étoffer le store mobile, lancé il y a seulement quelques mois.

Lancement mondial du programme de jeux gratuits

Pour célébrer cette expansion, Epic Games a officiellement lancé le programme de jeux gratuits sur mobile. Le premier titre disponible est Dungeon of the Endless : Apogee, proposé gratuitement jusqu’au 20 février (hors Russie) sur Android et iOS. Prochainement, le jeu Bloons TD 6 rejoindra également cette initiative.

Pour l’instant, les jeux gratuits seront proposés mensuellement, avec une transition prévue vers un cycle hebdomadaire d’ici la fin de l’année.

Epic a annoncé une mesure incitative majeure pour les développeurs participant au programme de jeux gratuits. L’entreprise couvrira les frais technologiques de base (Core Technology Fee) pour les développeurs utilisant des marketplaces iOS tierces, et ce, pendant une année.

Qu’est-ce que le CTF ? Ce frais de 0,50 € par installation après un million de téléchargements annuels est considéré par Epic comme un obstacle majeur pour les marketplaces alternatives.

Objectif d’Epic : L’entreprise espère que l’Union européenne traitera cette question dans le cadre de la Digital Markets Act (DMA). Epic accuse notamment Apple de ne pas se conformer pleinement à cette réglementation.

Apple défend le CTF comme étant essentiel pour soutenir les développeurs, tandis que Google affirme qu’Android offre déjà une flexibilité suffisante. Cependant, Epic maintient que l’application stricte du DMA est cruciale pour garantir une véritable liberté des stores d’applications.

Nouvelles fonctionnalités de l’application mobile

Epic Games a également introduit plusieurs améliorations pour enrichir l’expérience utilisateur :

Connexion persistante via Epic Account Login: Permet de rester connecté à son compte Epic sur iOS et Android.

Mises à jour automatiques : Les jeux et applications restent à jour en permanence grâce à une nouvelle fonctionnalité d’auto-update.

Epic a dévoilé deux initiatives supplémentaires visant à attirer les développeurs sur son store :

Partage des revenus : Maintien du modèle 88/12 pour les paiements traités via Epic et 0 % de frais pour les paiements tiers. Programme « Launch Everywhere » : À partir de 2025, les jeux Unreal Engine publiés simultanément (ou en avance) sur l’Epic Games Store bénéficieront de royalties réduites de 5 % à 3,5 % sur toutes les plateformes.

Ce programme s’applique également aux jeux du programme Epic First Run, qui maximise les revenus des développeurs pendant leur période de lancement.

Outils de publication et projets

Les outils de self-publishing pour les jeux mobiles sont actuellement en bêta sur invitation. Epic prévoit de les rendre accessibles à tous les développeurs d’ici la fin de l’année. L’entreprise travaille également sur l’ajout de nouveaux jeux tiers et sur d’autres améliorations pour son application.

Malgré les obstacles rencontrés, Epic Games reste déterminé à promouvoir une concurrence équitable dans le secteur des stores mobiles, particulièrement en Europe, où le DMA pourrait jouer un rôle clé. Avec son expansion mobile, Epic espère redéfinir les standards de l’industrie tout en offrant une alternative crédible aux stores d’Apple et Google.