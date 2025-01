Accueil » Instagram veut voler les créateurs à TikTok avec des bonus et de nouvelles fonctionnalités

Instagram veut voler les créateurs à TikTok avec des bonus et de nouvelles fonctionnalités

Alors que TikTok a connu une brève interdiction aux États-Unis, avant de bénéficier d’un délai de 75 jours grâce à une décision du président Donald Trump, Instagram tente de tirer parti de cette interruption pour attirer des créateurs de vidéos vers sa plateforme Reels.

Meta multiplie les incitations financières et les mises à jour pour se positionner comme le leader du partage de vidéos courtes.

Des bonus alléchants pour les créateurs

Selon un rapport de The Information, Instagram propose des bonus mensuels allant de 10 000 à 50 000 dollars aux créateurs de contenu en échange de l’exclusivité de leurs vidéos sur Reels avant toute autre plateforme, y compris TikTok. Cette stratégie vise à rendre Reels plus pertinent et à attirer des créateurs influents pour renforcer l’écosystème d’Instagram.

Ce n’est pas la première fois que Meta utilise des paiements importants pour rivaliser avec TikTok. En 2021, Instagram avait lancé un programme de bonus pour Reels, mais les paiements ont progressivement diminué jusqu’à la suppression complète du programme en 2023.

Cette fois, la question demeure de savoir combien de temps ces généreux paiements seront maintenus.

Un moment opportun pour les Reels

L’initiative de Meta arrive à un moment critique. Bien que TikTok ait repris ses activités aux États-Unis, l’application reste indisponible sur les boutiques iOS et Android, compliquant ainsi son accès pour les nouveaux utilisateurs. Instagram espère profiter de cette période pour renforcer sa position dans l’univers des vidéos courtes.

Des mises à jour conçues pour séduire les créateurs

En parallèle des incitations financières, Instagram a introduit plusieurs mises à jour qui semblent spécifiquement conçues pour attirer les créateurs habitués à TikTok :

Nouvelle disposition des grilles de profil : Les traditionnelles vignettes carrées ont été remplacées par des rectangles, un changement qui rapproche Instagram de l’apparence de TikTok.

Prolongation de la durée des Reels : Les vidéos peuvent désormais atteindre trois minutes, permettant aux créateurs de partager du contenu plus long.

Une application d’édition vidéo dédiée : Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a annoncé le développement d’une application conçue pour rivaliser avec CapCut, l’outil populaire de ByteDance. Cette application vise à offrir des fonctionnalités avancées d’édition, une interface utilisateur simplifiée, et une meilleure fiabilité pour les créateurs.

Une opportunité pour les créateurs

Pour les créateurs de contenu, ce contexte représente une chance unique de maximiser leurs revenus tout en explorant une plateforme alternative. Si Instagram parvient à corriger les faiblesses de son interface d’édition et à maintenir des incitations financières attractives, la plateforme pourrait gagner du terrain auprès des utilisateurs désenchantés par les récents bouleversements de TikTok.

Reste à voir si cette stratégie sera suffisante pour permettre à Instagram de devenir le leader incontesté des vidéos courtes et si les créateurs accepteront de faire de Reels leur principal canal de diffusion.