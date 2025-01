Galaxy S25 Ultra : 16 Go de RAM exclusivement en Asie ?

Huawei numéro 1 en Chine : Un retour triomphant !

Alors que l’événement Galaxy Unpacked 2025 est sur le point de dévoiler officiellement la nouvelle gamme Galaxy S25, une rumeur récente pourrait décevoir les amateurs de multitâche intensif en Europe et aux États-Unis.

Selon une source bien informée, la version 16 Go de RAM du Galaxy S25 Ultra ne serait disponible que dans certains pays asiatiques, comme la Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Vietnam.

Le Galaxy S25 Ultra serait proposé avec 12 Go de RAM pour la plupart des marchés occidentaux, une configuration similaire à celle du Galaxy S24 Ultra sorti l’année dernière. Bien que cette capacité soit largement suffisante pour la majorité des utilisateurs actuels, les progrès rapides de l’intelligence artificielle soulèvent des questions sur l’avenir.

Des concurrents comme Google et OnePlus prennent déjà de l’avance :

Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold : tous dotés de 16 Go de RAM sur leurs modèles premium.

OnePlus 13 : disponible avec 16 Go de RAM à l’international et jusqu’à 24 Go en Chine.

Si Samsung ne suit pas cette tendance, le S25 Ultra pourrait paraître légèrement en retrait face à ces concurrents dans certains domaines, notamment les fonctionnalités avancées d’IA.

Ce que nous savons sur le Galaxy S25 Ultra

Malgré cette restriction de mémoire, le Galaxy S25 Ultra promet d’être un monstre de puissance et d’innovation avec des spécifications solides :

Écran AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels et un pic de luminosité de 2600 nits.

Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une exclusivité Samsung.

Capteur photo principal de 200 mégapixels avec ouverture f/1.7 et OIS, accompagné d’un capteur de 50 mégapixels ultra grand-angle, d’un téléobjectif (3x zoom optique) de 10 mégapixels, et d’un périscope téléobjectif (5x zoom optique) de 10 mégapixels

Batterie de 5000 mAh, prise en charge de la charge filaire 45W et charge sans fil 25W.

Certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Proposé dans quatre coloris élégants : Titanium Black, Blue, Gray et Silver.

Prise en charge de 7 ans de mises à jour logicielles, un record dans l’industrie.

Un prix qui pourrait conserver la structure du Galaxy S24 Ultra

En l’absence de confirmation officielle, Samsung pourrait compenser cette limitation de RAM en maintenant les prix stables sur les marchés occidentaux, comme cela a été suggéré pour la gamme Galaxy S25. Cela permettrait au Galaxy S25 Ultra de rester compétitif face aux autres flagships premium.

Si la version 16 Go de RAM et 1 To de stockage reste exclusivement asiatique, Samsung pourrait frustrer certains utilisateurs européens et américains. Cependant, avec des spécifications globalement impressionnantes et une optimisation logicielle toujours au rendez-vous, le Galaxy S25 Ultra demeure l’un des smartphones les plus attendus de l’année.

Rendez-vous le 22 janvier pour découvrir officiellement ces nouveaux appareils lors de l’événement Unpacked 2025 !