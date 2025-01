Galaxy A26 5G : Lancement imminent et spécifications dévoilées

Le Samsung Galaxy A26 5G, un nouvel ajout à la série Galaxy A, semble être sur le point d’être officiellement dévoilé. Les récentes apparitions sur les listes de certifications BIS et Bluetooth SIG confirment que le lancement est imminent, notamment pour les marchés indien et mondial. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

D’après une liste de coques repérée par MySmartPrice, le Galaxy A26 5G sera équipé d’un écran full HD+ de 6,64 ou 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette spécification promet une expérience visuelle fluide, idéale pour la navigation et les jeux.

Côté design, l’appareil mesure 164 x 77,5 x 7,7 mm et pèse 209 grammes, ce qui le rend plus fin que son prédécesseur, le Galaxy A25, qui affichait une épaisseur de 8,3 mm. Malgré ce design plus mince, il conserve une construction robuste et une prise en main confortable.

Batterie et performances

La capacité de la batterie est légèrement réduite, passant de 5 000 mAh sur le Galaxy A25 à 4 565 mAh sur le Galaxy A26 5G. Cette diminution pourrait être compensée par une meilleure optimisation énergétique grâce à son système d’exploitation et son chipset.

Sous le capot, on retrouve une version overclockée du Exynos 1280, déjà utilisé sur le Galaxy A25, associée à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cette configuration assure des performances solides pour une utilisation quotidienne et multitâche.

Logiciel et compatibilité

Le Galaxy A26 5G arrivera avec Android 15 préinstallé, offrant les dernières améliorations logicielles et de sécurité de Samsung et Google. Cela en fait l’un des premiers modèles de milieu de gamme à bénéficier directement de cette version.

Les certifications BIS et Bluetooth SIG révèlent également que le modèle (SM-A266B/DS) proposera une prise en charge double SIM et des variantes pour les marchés mondiaux, y compris les États-Unis.

Une stratégie plus large pour la série Galaxy A

Le Galaxy A26 5G ne sera pas le seul nouvel appareil de la gamme. Selon des rumeurs, Samsung prépare également le lancement des Galaxy A36 et Galaxy A56, destinés à un public mondial. Ces modèles visent à renforcer la position de Samsung sur le segment des smartphones milieu de gamme en 2025.

Avec des améliorations notables en matière d’écran, de design et de logiciel, le Samsung Galaxy A26 5G s’annonce comme un candidat solide dans la catégorie des smartphones milieu de gamme. Son lancement imminent, probablement dans les semaines à venir, s’accompagnera d’autres modèles Galaxy A, consolidant la gamme pour répondre à une variété de besoins et de budgets. Restez à l’écoute pour plus d’informations officielles sur ce modèle très attendu !