Samsung : Batteries solides pour Galaxy Watch et smartphones en 2026 ?

Après des rumeurs en septembre et octobre 2024 concernant une nouvelle technologie de batteries, Samsung confirme que la production en masse de ses batteries solides à base d’oxydes pourrait débuter dès 2026. Cette avancée technologique pourrait transformer le marché des wearables et potentiellement des smartphones à l’avenir.

Ces nouvelles batteries présentent une densité énergétique de 200 watts-heures par litre, se rapprochant des performances des batteries lithium-ion actuelles.

Selon un rapport du Korea Herald, Samsung vise à remplacer les batteries au lithium traditionnelles par cette alternative solide, considérée comme plus sûre, plus efficace, et plus flexible.

Tests internes et discussions avec des clients

Lors du CES 2025 à Las Vegas, Chang Duk-hyun, PDG de Samsung Electro-Mechanics, a déclaré que l’entreprise avait mené des tests rigoureux en interne et était en discussions avec des clients potentiels. Bien que l’identité de ces clients ne soit pas dévoilée, certains analystes estiment que des acteurs majeurs du secteur, comme Apple, pourraient également profiter de cette innovation.

L’impact le plus immédiat pourrait se voir dans les smartwatches, où une autonomie prolongée transformerait l’expérience utilisateur. Par exemple, les rumeurs suggèrent que la Galaxy Watch 2026 pourrait offrir une autonomie révolutionnaire, rivalisant avec des modèles comme la Garmin Instinct 3, qui promet jusqu’à 24 jours d’utilisation grâce à des technologies comme la recharge solaire.

Cependant, contrairement aux solutions actuelles, les batteries solides permettraient d’obtenir des durées similaires sans dépendre d’une source d’énergie externe, même en cas d’utilisation intensive. Cela représenterait un bond en avant significatif pour les fans de wearables.

Applications potentielles aux smartphones

Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé si ces batteries trouveront leur place dans les smartphones, les perspectives sont intrigantes. Une batterie à état solide capable de durer une journée complète, voire plus, même dans des scénarios d’utilisation intensive pourrait marquer un tournant pour les appareils mobiles. La flexibilité de cette technologie pourrait également favoriser des designs plus compacts ou innovants.

Avec le lancement prévu en 2026, cette nouvelle génération de batteries solides pourrait donner à Samsung un avantage concurrentiel considérable, en particulier dans le secteur des wearables. Si l’entreprise réussit à étendre cette innovation aux smartphones, elle pourrait redéfinir les attentes en matière d’autonomie et de sécurité des batteries. L’avenir des appareils connectés semble plus prometteur que jamais, et Samsung est prêt à mener cette révolution technologique.