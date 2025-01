DJI Mavic 4 Pro : Fuite du module caméra et améliorations majeures !

Une récente fuite nous offre un aperçu détaillé de ce qui pourrait être le module caméra du DJI Mavic 4 Pro, et il semble que ce modèle réserve des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, le Mavic 3 Pro.

Le Mavic 3 Pro, considéré comme l’un des meilleurs drones caméra premium du marché, était le premier drone grand public équipé d’un module triple caméra. Ce modèle, avec ses objectifs de 24 mm, 70 mm et 166 mm, est plébiscité par tous. Cependant, la fuite concernant le Mavic 4 Pro laisse entrevoir une évolution notable dans la conception de son module caméra.

DJI Mavic 4 Pro : Un module caméra plus imposant et prometteur

Selon les images partagées par le populaire et fiable @QuadroNews sur X (anciennement Twitter), le module caméra du Mavic 4 Pro, signé Hasselblad, est plus grand et plus volumineux. Cette conception suggère deux améliorations potentielles :

Une qualité d’image accrue : Bien qu’il n’y ait aucune confirmation sur de nouveaux capteurs, le module pourrait bénéficier d’optiques améliorées. Le Mavic 3 Pro possède un capteur principal 24 mm de 20 mégapixels avec un grand capteur Micro 4/3, un téléobjectif 3x de 1/1,3 pouce, et un téléobjectif 7x de 1/2 pouce.

La taille physique plus grande du module pourrait indiquer des lentilles plus performantes ou une meilleure gestion des capteurs existants. Un mouvement de nacelle plus large : Le module caméra monté sur nacelle dans les images fuitées semble dépasser davantage, suggérant une meilleure amplitude de mouvement pour des prises de vue plus dynamiques. Cela répondrait aux critiques des propriétaires du Mavic 3 Pro sur les limites du mouvement de sa nacelle.

Absence de la technologie LiDAR ?

Une fonctionnalité notable qui pourrait manquer au Mavic 4 Pro est la technologie LiDAR, récemment introduite avec le DJI Air 3S. Le LiDAR améliore la détection des objets, particulièrement en conditions de faible luminosité. Toutefois, cette absence est spéculative et basée sur les images d’un prototype supposé. DJI pourrait encore intégrer cette technologie dans la version finale.

Réactions mitigées sur le design

Les premières réactions des fans de DJI sont partagées : L’enthousiasme se concentre sur les améliorations potentielles de la caméra, ainsi que sur des rumeurs d’une meilleure autonomie de la batterie. Le design volumineux du Mavic 4 Pro suscite des critiques, certains estimant que DJI privilégie la fonctionnalité à l’esthétique. Malgré cela, la priorité donnée à la performance semble cohérente pour un drone pro.

Initialement, des rumeurs suggéraient un lancement simultané du Mavic 4 Pro avec le DJI Flip, mais ce dernier a été annoncé seul. Aucune date officielle n’a été communiquée pour le Mavic 4 Pro, laissant supposer une arrivée plus tardive en 2025.

Avec des améliorations attendues sur son module caméra, une autonomie accrue, et des performances potentielles de haut niveau, le Mavic 4 Pro pourrait consolider sa place comme leader des drones pros. Toutefois, son design et l’absence possible de fonctionnalités comme le LiDAR pourraient limiter son attrait face à des concurrents émergents.