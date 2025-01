Galaxy S25 : Prix en hausse, performances au rendez-vous ?

Avec le lancement imminent des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, une nouvelle fuite en provenance de Corée du Sud confirme que Samsung prévoit une légère augmentation des prix de la série Galaxy S25 par rapport à la série Galaxy S24.

Si cette nouvelle déçoit certains fans espérant un gel des tarifs, elle reste plus rassurante qu’une augmentation majeure.

Pourquoi Samsung augmente les prix de la série Galaxy S25 ?

Plusieurs facteurs expliquent cette décision :

Composants haut de gamme : La série Galaxy S25 sera équipée des tout nouveaux processeurs Snapdragon 8 Elite, accompagnés de configurations de mémoire et de stockage supérieures. Ces éléments, essentiels pour maintenir Samsung en tête sur le marché des smartphones premium, augmentent considérablement les coûts de production. Fluctuation de la monnaie coréenne : Le won coréen a perdu de sa valeur, rendant l’importation de pièces détachées encore plus coûteuse pour Samsung. Stratégie commerciale : Bien que l’entreprise ait envisagé de maintenir les mêmes tarifs que l’an dernier pour stimuler la demande, elle a finalement opté pour une augmentation modérée afin de protéger ses marges sans trop grever les consommateurs.

Des prix estimés pour la série Galaxy S25

Si les tarifs officiels n’ont pas encore été confirmés pour les marchés internationaux, voici les estimations les plus probables pour les États-Unis :

Galaxy S25 (12 Go RAM, 128 Go stockage) : 850 dollars, soit 50 dollars de plus que le S24.

Galaxy S25+ (12 Go RAM, 256 Go stockage) : 1 050 dollars.

Galaxy S25 Ultra (12 Go RAM, 256 Go stockage) : 1 350 dollars.

Ces hausses de 50 dollars par modèle reflètent les coûts de production accrus et pourraient être similaires en Europe et en Asie.

Les consommateurs paieront-ils cette augmentation ?

Avec des caractéristiques matérielles en nette amélioration, mais un design et des fonctionnalités globalement proches de la série S24, le prix deviendra un élément déterminant pour convaincre les acheteurs.

Les Snapdragon 8 Elite promettent des performances améliorées, mais, si ces gains ne sont pas perceptibles dans l’usage quotidien, cela pourrait freiner les ventes. La concurrence, notamment d’Apple et de marques chinoises, complique encore la tâche de Samsung, qui devra justifier cette augmentation auprès d’un public exigeant.

À quoi s’attendre pour la Galaxy S25 ?

Malgré la hausse de prix, Samsung met en avant plusieurs points forts pour séduire les consommateurs :

Des performances boostées grâce au Snapdragon 8 Elite.

Mémoire et stockage améliorés, permettant une meilleure fluidité et plus de capacité pour les fichiers volumineux.

Une expérience Galaxy AI repensée, qui promet une véritable révolution dans l’assistance intelligente, particulièrement avec l’arrivée d’un Bixby enrichi.

Avec un événement Galaxy Unpacked prévu pour le 22 janvier, tous les regards sont tournés vers Samsung. Légère augmentation ou non, la série Galaxy S25 devra prouver sa valeur ajoutée face à une concurrence féroce et des consommateurs de plus en plus sensibles au rapport qualité-prix.

Samsung peut-il justifier ces hausses avec des innovations majeures, ou les acheteurs choisiront-ils de patienter pour des alternatives plus abordables ? Réponse dans les prochains jours.