Mise à jour du OnePlus 13 : L'IA débarque avec Gemini Nano et Rédaction magique

Le OnePlus 13, fleuron de la marque, reçoit une mise à jour logicielle majeure avec OxygenOS 15 (v15.0.0.402). Cette mise à jour apporte des changements significatifs, notamment l’introduction de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) via Gemini Nano de Google, ainsi qu’une série d’améliorations axées sur la photographie et la connectivité.

Gemini Nano : L’IA débarque sur le OnePlus 13

L’une des nouveautés les plus remarquables de cette mise à jour est l’intégration de Gemini Nano, une version allégée du Large Language Model (LLM) de Google. Bien que ses capacités soient plus modestes que celles disponibles sur les Pixel 9, elles ajoutent une couche d’intelligence au OnePlus 13 :

Rédaction magique : Cette fonctionnalité intégrée à l’application Google Messages génère des réponses contextuelles basées sur les messages précédents dans une conversation.

Prise en main rapide : Une fois la mise à jour installée, l’application Messages téléchargera automatiquement les éléments nécessaires pour activerrédactionn magique. Cela prend généralement moins d’une minute sur une connexion Wi-Fi.

Bien que Gemini Nano sur OnePlus soit moins complet que sur les Pixel 9 (qui offrent des résumés de contenu, des notes d’appel et des rapports météo intelligents), cette avancée constitue une étape importante vers l’IA embarquée.

Améliorations des performances photo et vidéo

Outre les ajouts d’IA, cette mise à jour met un accent particulier sur les performances de la caméra du OnePlus 13 :

Clarté vidéo améliorée : Les vidéos enregistrées en 4K à 60 fps bénéficient d’une meilleure netteté.

Rendu des couleurs optimisé : Les modes Photo et Téléobjectif offrent désormais une meilleure précision des tons et de la reproduction des couleurs.

Amélioration de l’ISO : Les niveaux d’ISO sont mieux calibrés, réduisant les disparités entre les modes Photo par défaut et Master.

Personnalisation des filigranes : De nouvelles options de personnalisation pour les filigranes incluent des styles comme Hasselblad, Signature Master, Caméra classique et d’autres.

Autres nouveautés : Connectivité et sécurité

Touch to Share : Inspirée de la technologie d’Apple, cette fonction permet de partager des fichiers simplement en tapant les deux appareils ensemble.

Patch de sécurité de décembre : La mise à jour renforce la sécurité globale du système.

Stabilité réseau : Des optimisations ont été ajoutées pour améliorer la stabilité et la fluidité des connexions réseau.

Déploiement progressif

Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement et sera progressivement disponible pour tous les utilisateurs du OnePlus 13 dans les prochains jours. Pour vérifier sa disponibilité :

Accédez à : Paramètres > Système et mises à jour > Mise à jour logicielle. Installez : Appuyez sur Télécharger et installer si l’option apparaît.

Avec cette mise à jour majeure, le OnePlus 13 renforce son positionnement comme l’un des téléphones phares les plus innovants de 2025. L’intégration de Gemini Nano, les optimisations photo et vidéo, ainsi que des ajouts comme Touch to Share enrichissent considérablement l’expérience utilisateur. Si vous possédez déjà un OnePlus 13, cette mise à jour est essentielle pour tirer le meilleur parti de ses capacités.