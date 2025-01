Zenfone 12 Ultra : Lancement le 6 février et vidéo 4K au programme !

ASUS a officiellement confirmé la date de lancement de son prochain flagship, le Zenfone 12 Ultra, prévue pour le 6 février. Ce lancement, avancé d’un mois par rapport à celui de son prédécesseur, le Zenfone 11 Ultra, est accompagné d’un teaser promettant des avancées significatives en matière de vidéo et de photographie.

L’image teaser partagée par ASUS met en avant des fonctionnalités telles que l’enregistrement vidéo en 4K et un éventuel mode focus-tracking, qui pourrait améliorer la mise au point automatique lors de la capture de vidéos en mouvement. Ces indices laissent présager un accent accru sur la qualité d’image et des fonctionnalités destinées aux créateurs de contenu.

Avec le lancement du Zenfone 11 Ultra l’année dernière, ASUS a clairement amorcé un changement stratégique, délaissant les formats compacts au profit de smartphones plus grands et plus riches en fonctionnalités. Bien que les spécifications exactes du Zenfone 12 Ultra restent encore secrètes, ASUS pourrait révéler davantage d’informations à l’approche de l’événement.

Zenfone 12 Ultra, un lien possible avec le ROG Phone 9

Pour mieux comprendre ce que le Zenfone 12 Ultra pourrait offrir, il est utile de regarder son prédécesseur. Le Zenfone 11 Ultra était essentiellement une version légèrement modifiée du ROG Phone 8, un modèle axé sur la performance. Si ASUS conserve cette stratégie, le Zenfone 12 Ultra pourrait partager une grande partie de son ADN avec le ROG Phone 9, dévoilé en novembre dernier.

Le ROG Phone 9 est équipé du puissant Snapdragon 8 Elite et propose jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, des caractéristiques impressionnantes qui pourraient se retrouver dans le Zenfone 12 Ultra. Cependant, ASUS pourrait également surprendre avec des améliorations uniques.

Un point d’interrogation demeure sur la disponibilité du Zenfone 12 Ultra dans certains marchés. Avec le lancement imminent du Zenfone 12 Ultra, ASUS semble vouloir consolider sa position dans le segment des smartphones premium. Entre des fonctionnalités vidéo avancées, des performances de haut niveau et un design plus imposant, ce flagship pourrait séduire les amateurs de photographie et de gaming.

La présentation officielle prévue pour le 6 février permettra de lever le voile sur toutes les caractéristiques de ce modèle très attendu.